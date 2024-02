Dado el actual estado de crisis, la escasez sistémica del erario público y la actitud egoísta de la clase política gobernante javier m Un último recurso para muchos argentinos. Muchos votaron por él porque no confiaban en que los políticos establecidos resolvieran el dilema; A pesar de todas sus reservas, “El candidato de la motosierra” parecía menos malvado. Pero dos meses después, ya se puede hablar de un perfecto comienzo en falso: Miley y su gente han ideado planes de emergencia, decretos de emergencia y la llamada ley ómnibus. 600 términos personales En resumen, presagiaba un nuevo comienzo para Argentina.

Pero esta ley misma ha fracasado en el Parlamento. Y la declaración del presidente básicamente purga al país de cualquier cosa que no se alinee con sus ideales. Se basa en los principios de libertad de mercado, reducción de la regulación estatal y eliminación de subsidios. Contiene el paquete entregado a finales de diciembre. 664 cambios La reforma de la ley electoral, la ley de partidos, la privatización de empresas estatales y la transferencia de funciones legislativas al poder ejecutivo fueron variadas. Este es el resultado de algunas negociaciones que ya se están llevando a cabo con los partidos de la oposición. 200 cambios en la ley El paquete de reformas reducido ahora ha sido devuelto a los comités del Congreso. Esto significa que todo ha vuelto al punto de partida y el lanzamiento previsto del gobierno de Miley ha quedado en suspenso por el momento. La propia diversidad de tal paquete de reformas sin un enfoque claro ha dado lugar a diversas críticas y a coaliciones de oposición que se refuerzan mutuamente.

El megamandato de Miley para derogar o reformar otras 366 leyes y regulaciones también está en gran medida en suspenso. Quería desregular una amplia gama de sectores económicos como el laboral, el comercio, el inmobiliario, la aviación, la sanidad y los clubes de fútbol. Debido a las sentencias judiciales y a la necesidad de aprobación parlamentaria, no está claro si el mandato durará. Ahora el bando de Milei ha presentado una iniciativa para abolir el derecho al aborto, haciéndola aún más explosiva.

Miley reaccionó a su derrota en las redes sociales con la imagen de Terminator yendo a la guerra contra la élite política, a la que llama “casta”, un paso más para nombrar y atacar personalmente a parlamentarios individuales. Al autodramatizarse, un presidente pierde cada vez más de vista la escala de las cosas en sus acciones. También resalta su tendencia a operar más allá de las instituciones y deslizarse hacia prácticas autoritarias y opresivas. Una vez más, Millay intentó presionar al Congreso amenazando con un referéndum para persuadir no sólo a los delegados sino a los gobernadores del país a aceptar su enorme paquete.

Milei opera sobre la polaridad de amigo y enemigo.

Dos meses después de asumir el cargo, Miley enfrenta un dilema, no sólo en el proceso legislativo, sino en relación con una población cada vez más alienada por su enfoque político hacia la política liberal. Cuando las vacaciones de verano en Argentina lleguen a su fin a finales de febrero, muchos ciudadanos sentirán claramente los efectos de la devaluación masiva del peso argentino, los aumentos de precios y los recortes en muchos servicios como el transporte. La oposición será más notoria más allá de las fuerzas de oposición tradicionales, los sindicatos y los grupos de base peronistas. Huelga general 24 de enero 2024 podría ser un comienzo en este sentido.

Una cosa es segura: con la nueva versión de su programa político y las nuevas ideas de sus diseñadores web, Mili puede atraer cada vez menos seguidores. Con estas apariciones “dispara su pólvora” sin poder dar resultados de inmediato. El fracaso de la estrategia de negociación de su gobierno en el Congreso y el conflicto abierto con los gobernadores, cuyos derechos y finanzas quiere controlar masivamente, están retrasando aún más el nuevo comienzo que necesita el país asolado por la crisis. Más bien requiere la capacidad de reunir a las fuerzas políticas y a los actores sociales más importantes, pero eso no se adapta al programa ni a la naturaleza de la presidencia. Miley opera según la polaridad de amigo y enemigo, un consenso, sin embargo, que no se aplica a su campaña política. Argentina, que ya es el mayor deudor del FMI, tuvo su última revisión 44 mil millones Un programa de ayuda con mucho dinero en dólares Financiamiento del FMI Al nivel de 4,7 mil millones Se reconocieron dólares a pesar de que no se alcanzaron objetivos críticos del programa de estabilización acordado. Sin embargo, el FMI dijo que el país ha tomado “medidas audaces” para abordar los obstáculos al crecimiento. Los trastornos sociales resultantes de la implementación del Proyecto Miley tendrían un impacto duradero en Argentina.

No se puede descartar por completo que Miley intente reinventarse, pero al hacerlo crearía exactamente la imagen que muchos de los ciudadanos del país ya tienen de los “negocios” políticos: sin palabras ni hechos. Al final, el interés personal importa. Por tal cambio de rumbo Antipolíticos En mi opinión, los prejuicios y el rechazo existentes por parte de los políticos del país seguirán aumentando.

Argentina ya enfrenta pruebas severas y necesita apoyo internacional. Pero si algunos observadores alemanes creen que Miele es un ejemplo de “política liberal”, los dos primeros meses de este gobierno deberían ser una advertencia clara. En su programa político, que se componía en gran medida de eslóganes políticos y preferencias personales, Miley no fue pionera del cambio necesario y, sobre todo, predecible en Argentina y, por lo tanto, no era un socio confiable, una percepción ya establecida en Argentina. Países vecinos. Esta idea debería tomarse en serio en Alemania, ya que Milei es considerado repetidamente como un jugador adecuado.