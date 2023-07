América Latina: Elecciones en Argentina: Victoria de la extrema derecha

A Argentina no le va bien, ni económicamente, ni socialmente, ni políticamente. La incredulidad, la ira y el cinismo se extendieron. Malas condiciones para la democracia. Porque los votantes expresarán su descontento en las elecciones primarias de agosto y en la elección presidencial de octubre. La Copa del Mundo es un descanso muy bienvenido y muy necesario de las noticias negativas diarias. Pero el fútbol no ayuda a la política: el equipo ganador ni siquiera se dejó fotografiar con el presidente Alberto Fernández. Actualmente está tratando de esperar hasta diciembre de 2023 solo Recién seleccionado asume el cargo Algo ha cambiado en la política argentina. Como en otras democracias, los crackers del establishment de extrema derecha han estado descargando su ira últimamente.

De hecho, las últimas elecciones presidenciales argentinas dieron testimonio de una normalidad democrática madura y propiciaron una transición política pacífica. Esta es todavía una experiencia relativamente nueva para Argentina, ya que antes de 1983 era común romper con gobiernos elegidos democráticamente y huir a regímenes autoritarios. Pero con la pandemia, la situación financiera y política ha empeorado lo suficiente como para arrojar la estabilidad política a aguas agitadas. Pocas cosas recuerdan la crisis social de los pocos años posteriores al cambio de milenio.

Las elecciones presidenciales se realizarán en octubre y ese día se postularán los candidatos de la alianza partidaria. 13 de agosto Determinado principalmente. Los nuevos actores de extrema derecha se están calentando es antidemocrático Y Antisistema Consigue cambiar el estado de ánimo y la conversación hacia la derecha. El actual gobierno peronista de centroizquierda tiene una situación difícil y carece de brújula en términos de contenido, lo que hace menos probable la reelección. Esto se debe a que un país que comenzó con una tasa de inflación superior se encuentra en una situación desesperada. 100 por cientoNo menos importante el aumento de la tasa de pobreza 39 por ciento, severa sequía y pérdida de cosechas y colapso de la moneda. Además, existe un estancamiento político entre campos políticos, provocado por la difícil situación financiera y exacerbado por ataques y acusaciones personales directos. Los principales componentes de este círculo vicioso son la megadeuda y la epidemia.

Los nuevos actores de extrema derecha se están calentando es antidemocrático Y Antisistema Ánimo

En estas condiciones, es difícil que cualquier partido gane las elecciones, especialmente cuando no hay un liderazgo u opinión unificado, como es el caso de la coalición gobernante dividida que ha ganado las elecciones hasta ahora. Unión Guerra La Patria Correrán. El hecho de que el actual presidente, Alberto Fernández, no se presente nuevamente, subraya la debilidad actual del oficialismo. Surgieron tensiones internas, en particular por la renegociación de megapréstamos recientemente tomados al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, con el gobierno incapaz de recuperarse de las encuestas. Solo después de meses de confusión ambigua, la coalición gobernante finalmente decidió postularse con un candidato unificado: el actual ministro de Economía, Sergio Massa. La conclusión parece correcta, ya que la nueva encuesta se aproxima a la posición de Massa 31 por ciento, lo que aumenta significativamente las posibilidades del gobierno de ser reelegido. Lo importante para el peronismo es no perder las elecciones parlamentarias y senatoriales, aunque no pueda llegar a la presidencia.

Sergio Massa se une al equipo Frente RenovadorSer parte de la coalición gobernante creó una base de poder. Anteriormente fue candidato presidencial en 2015 cuando se posicionó contra el candidato peronista, quedando tercero. Massa asumió el liderazgo del Congreso como miembro del Parlamento en 2019, antes de convertirse en secretario de Comercio en 2022. A pesar de las tasas de inflación persistentemente altas, pudo mantener una imagen de “hacedor” debido a sus buenas conexiones en los negocios y en Estados Unidos. Con Massa en medio del peronismo, las posibilidades de gol son relativamente altas. La nueva alianza electoral ahora ha sido nombrada Unión Guerra La Patria Lleva, también representa un movimiento a la derecha en el peronismo. En lugar de “progreso” o “prosperidad para todos” se anuncia como “patria”.

El principal oponente de la alianza electoral es el campo conservador Juntos Por El CampioSegún las últimas encuestas hasta ahora 33 por ciento ¿Quién obtendrá los votos? Aprovecha la problemática situación financiera y la precaria situación social del país. La favorita en las primarias conservadoras es Patricia Bullrich, una política dura. Recomienda una terapia de choque para el país: recortes rápidos en el gasto público y una fuerte devaluación de la moneda, ambas medidas que afectan particularmente a muchas familias pobres.

Pero es Javier Mille quien particularmente ha agitado la estancada mesa política argentina y propuesto un verdadero “cambio”. El 52 años El congresista se autodenomina libertario y anarcocapitalista, y destaca por su estética rockera y sus propuestas tabú: dado a elegir entre el Estado y la mafia, preferiría la mafia. Quiere cerrar el banco central y “dolarizar” la moneda. Según él, la evasión fiscal es un derecho humano. La portación libre de armas y el tráfico legalizado de órganos humanos son parte de su plan. El rechazo de la “casta política” está en el centro de su retórica. Su candidatura a la vicepresidencia a veces ofende al compararlo con los crímenes de pasadas dictaduras militares. en Últimas encuestas El parece 18 por ciento Recibe el apoyo de la Sub-16 para igualar 24 años, un grupo de edad que creció en constantes crisis y no conoce la estabilidad económica. Los votantes potenciales no están motivados por los puntos de vista radicales de Miley, sino por su enfado con el establecimiento.

El alto nivel de popularidad de un vergonzoso candidato de extrema derecha muestra cuán indefensa es la política tradicional frente a enormes problemas.

El alto nivel de popularidad de un vergonzoso candidato de extrema derecha muestra cuán indefensa es la política tradicional frente a enormes problemas. Las personas frustradas y enojadas que no votaron por Miley se quedan fuera de las elecciones. Varias elecciones provinciales ya han arrojado abstenciones entre 40 y 40 45 por ciento Puedes mentir, eso también en un país donde el voto es obligatorio. Ni la política liberal de mercado de Mauricio Macri ni el intento de la centroizquierda moderada de justificar al FMI mientras aumenta los subsidios gubernamentales para no empeorar la miseria parecen estar funcionando. Hay préstamos, inversiones extranjeras estables insuficientes y condiciones regulatorias y estructurales inestables.

Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, dos políticos que han dado forma a la política argentina durante las últimas dos décadas, ya no se postulan para el cargo. Todavía están trabajando en segundo plano, pero su reemplazo ya comenzó. No sé quién vendrá después de eso. Un cambio generacional significativo será un desafío en los próximos años, pero también lo será la entrada de la derecha radical en la batalla anterior entre el peronismo y el capitalismo. Millay pone a los conservadores tradicionales bajo la presión de la extrema derecha. Pero muchos votantes del campo peronista, generalmente de clase media baja, clase baja y del sector informal, pueden expresar su frustración en las urnas y votar por Millay.

Ya no habrá una coalición progresista no peronista en estas elecciones. Los pequeños partidos progresistas como el Partido Socialista (PS) a menudo saltan al campo conservador. Entonces, no tanto peronismo, solo un forastero tradicional que se aferra con valentía: Argentina es uno de los pocos países occidentales con un partido microtrotskista en el parlamento nacional. Y en 2023 el Frente de Iscuerta y de Trapajadores con algunos escaños en la Cámara de Representantes.

Las tareas que esperan a los vencedores de las elecciones de octubre —o de las próximas elecciones de noviembre— son enormes: política interior y exterior. Todo trabajador y toda empresa tiene inflación. El Un tema candente bajo las uñas. El gran paquete de préstamos del FMI debe ser atendido, pero frena el crecimiento del país porque tanto el préstamo como el acuerdo de préstamo negociado de 2021/22 son políticas condicionales. Un canje con China, renegociado en mayo y junio, apunta a reforzar las reservas del banco nacional. Dólar estadounidense resolver Sin embargo, los esfuerzos para una mayor conexión internacional corren el riesgo de volverse dependientes de China. El país ya es un prestatario e inversor muy importante. La única estación satelital de China fuera del país se encuentra en la Patagonia.

¿Qué pasa con el enorme potencial de materias primas de Argentina? Se inician negocios con el futuro mineral litio -del que Argentina tiene la tercera reserva mundial- y el hidrógeno, pero sin planes estratégicos nacionales. adecuado Se toman acciones. Los temas de modelos de desarrollo, inversiones y relaciones comerciales requieren del compromiso de los partidos políticos, los sindicatos, la sociedad civil, la academia y un gobierno activo para promover la innovación basada en la responsabilidad ambiental y social. Pero el año electoral de 2023 apunta en una dirección completamente diferente: poco espacio para políticas económicas y fiscales progresistas, ataques a la importancia de la democracia y los derechos humanos conquistados con tanto esfuerzo, y un gobierno y una oposición que se juegan malas pasadas. Argentina vive una crisis de Bali. Juega Antidemocrático en las manos.