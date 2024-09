Amonestación para Verstappen y multa para McLaren

“Aunque no es inusual que el personal del equipo se desplace hacia el área del Parque Cerrado antes del final de la carrera, McLaren tenía miembros del equipo y equipo en el pit lane mientras otros equipos todavía estaban en el pit lane, creando así una situación potencialmente insegura. “

“En conclusión, los comisarios declararon que se trataba de un incidente de carrera y ninguno de los pilotos tuvo la culpa predominante, y no tomaron más medidas”.

“Por lo tanto, estaba claro que mientras Sainz estaba delante y tenía derecho a liderar su línea, se movió ligeramente hacia un coche cuya visión era limitada. Al mismo tiempo, no había nada inusual en la línea de Pérez, pero podría haberlo hecho”. más.” Por el esfuerzo de evitar el coche que tenía una mejor vista.”

“Sainz y Pérez tuvieron contacto y sufrieron un accidente poco después de la curva 2 en la vuelta 50. Esta es una situación en la que un simple contacto tuvo consecuencias graves. Los comisarios revisaron cómo ocurrió el accidente, no las consecuencias”.

Primera sentencia: No hay más sanción por el accidente Sainz-Pérez. Los comisarios de carrera han declarado que ningún conductor es el principal responsable de un accidente de carrera. Aquí está la sentencia íntegra, textualmente:

Sin embargo, Colapinto simplemente no tenía la experiencia para evaluar si podía esforzarse al límite o si necesitaba cuidar mejor los neumáticos. ¡Puedes encontrar sus datos completos aquí!

5:10 pm

Tsunoda se molesta con Stroll

El japonés no pudo ver la bandera a cuadros hoy porque chocó con Lance Stroll en la primera vuelta. La parte inferior del coche resultó dañada, pero los comisarios de carrera no intervinieron.

“Es muy frustrante que esto suceda dos carreras seguidas”, dice enojado. Porque en Monza tuvo que abandonar prematuramente la carrera tras su colisión con Nico Hulkenberg.

Dice de Stroll: “Parecía una maniobra innecesaria de su parte. Atacó como si no hubiera nada que perder. No estoy seguro de qué tenía que ganar, pero no quería que hiciera eso”. “. “Es fácil”, dice Tsunoda.

Su compañero Daniel Ricciardo también estuvo fuera de los puntos durante toda la carrera y finalizó decimotercero.