Lewis Hamilton sale desde el pit lane

La carrera se encuentra actualmente suspendida, pero afortunadamente todos los pilotos participantes resultaron ilesos. Crucemos los dedos para que hoy no haya más accidentes graves.

Esteban Ocon también consiguió un motor nuevo. Pero a él realmente no le importa porque de todos modos se clasificó último.

Echamos un vistazo obligatorio a la estrategia de carrera. En Pirelli, normalmente asumes carreras en una sola parada, ya sea mediana o medianamente firme. Según los italianos, los neumáticos blandos no influirán.

¿Por qué Aston Martin todavía necesita tiempo?

Aston Martin quiere estar a la vanguardia de la Fórmula 1 a partir de 2026. El hecho de que no funcione antes de esa fecha no sólo está relacionado con el hecho de que Adrian Newey no largará en Silverstone hasta marzo de 2025.

“Siempre hay un cierto retraso entre un compromiso y el momento en que se hace realidad”, explica el líder del equipo Mike Krak. “Esto también se aplica al túnel de viento; primero tenemos que ponerlo en funcionamiento”. cielo.

“También lleva tiempo. Lo mismo se aplica al simulador. Todo esto lleva tiempo, y luego hay que ver cómo se distribuyen las responsabilidades y quién es responsable de qué”.

“Creo que, al final del día, lo más importante es que construyamos una estructura donde todos puedan contribuir, donde todos puedan hacer lo mejor que puedan u obtener los mejores resultados”, dijo Krak.

Por cierto, Lawrence Stroll también lo entiende. “Él entiende esto mejor que cualquiera”, afirma Krak, y explica: “No dirá eso. […] Pero también sabe en secreto que esto no funcionará como un interruptor”.

“La presión está ahí, y tiene que permanecer ahí, y para que esto suceda lo más rápido posible, pero creo que es muy realista”, dijo Krack.