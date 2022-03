Ana Luce sobre la fotografía televisiva: “Esta vez no me rompí una costilla” – TV

Como la detective Helen Dorn, la estrella de televisión Anna Luce, de 51 años, a menudo ha trabajado correctamente en ZDF durante ocho años, pero también tiene que aceptarlo.

Con su decimosexto caso, la ahora famosa actriz y cantante vuelve a las pantallas. En el número actual “The Red Cloth” (sábado, 8:15 p. m.), la comisionada se encuentra en un ambiente confuso de Hamburgo de tiburones inmobiliarios y trabajadores independientes que libran su guerra contra el capital y aparentemente cadáveres vivientes en un placaje.



Con su pareja (Tristan Seth), Helen Dorn (Anna Luce) investiga un asesinato en un entorno inmobiliario.Foto: ZDF y Georges Pauly



Mano de obra y motines incluidos. En su papel de Helen Dorn, Loos ha encontrado su propio estilo de thriller policíaco en los últimos años. A veces también es muy doloroso para ellos.

Huesos rotos, moretones: todo ha sucedido antes. En una entrevista de BILD, Anna Luce revela por qué los tiburones inmobiliarios la muerden y si las acrobacias son más ligeras esta vez.

Bild: Lean capitalistas, opositores comprometidos. ¿Alguna vez has estado realmente enojado con el capitalismo de tu ego o te ha robado un tiburón tus bienes raíces?

Ana Luz: “Buena pregunta. Hasta ahora ningún tiburón inmobiliario me ha arrebatado. Esto también sería algo difícil porque soy muy conservador. Tengo una sana desconfianza que se pone alerta cuando el capitalismo del ego de repente quiere darme regalos”.



No solo tiene éxito en la pantalla: Anna Loos también tiene muchos fans como cantante. Hasta 2018 fue líder de la legendaria banda oriental “Silly”.Foto: Alianza Fotográfica / dpa



Hace años, Helen Dorn encarnó una poderosa imagen de mujer que ahora se considera completamente normal. ¿Hasta qué punto puedes marcar la diferencia con un papel en la vida real?

suelto: “Las imágenes que enfrentamos están impresas y nos dan forma. Cualquier mujer fuerte que pueda ocupar su lugar en este mundo es un modelo a seguir. Incluso si es un personaje ficticio. Helen es una mujer fuerte, pero también es una mujer con defectos y imperfecciones. Esta es precisamente una imagen importante de una mujer, que debemos hacer visible. Creciendo en nuestro mundo hiper-óptimo. Nadie ni nada es perfecto, nuestra Helen es áspera y aguda y distante y cuestionable y distante y un poco rara, simplemente como su padre Richard Dorn, interpretado por el maravilloso actor Ernst Stutzner”.

Hay trabajo de nuevo. Fueron golpeados durante el tiroteo y recibieron muchas heridas. ¿Este tiro terminó bien?

suelto: “Esta vez no me rompí una costilla. Tenemos un gran equipo de dobles, diseñamos cosas difíciles como peleas, trabajamos juntos y luego ensayamos. Me divierto mucho haciendo muchas cosas físicas, pero también soy muy feliz de tener mujeres de movimiento y especialistas que a veces saltan de aviones abrasándonos como actores”.

La relación con Dorn-Papa es íntima. ¿Qué tan cerca estás personalmente de tus padres, qué tan cerca estás personalmente de tus padres y cuál es el consejo más importante que te has llevado para siempre?

suelto: “Mis padres siguen siendo mi roca. Siempre me han recibido con sinceridad, amor y respeto y me han dado muchas cosas maravillosas para llevar conmigo en mi viaje por la vida”.

Una niña se seduce con los encantos de los ricos. ¿Hubo situaciones con demostraciones poco éticas en las que demostró claramente su superioridad y estableció límites? ¿Helen Dorn probablemente tendría una patada en el área correcta en su grupo…?

suelto: “Obviamente, cómo reaccionaría Dorn, ¿no? Y no, el dinero no significa mucho para mí, es efímero. He conocido a muchas personas en mi vida cuya felicidad no ha aumentado lo suficiente con la cuenta bancaria llena. Y lo que es realmente importante para mí no puede ser Cómpralo con dinero”.