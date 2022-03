Filtro DSDS se burla de Ilse DeLange: “Tengo otras cualidades…” – TV

Ya tiene la confianza en sí mismo de una superestrella…

El sábado por la noche, el último de los candidatos del DSDS cantó para un boleto de citación extraterrestre. Este músico aficionado no quería depender solo de su voz: Dyn (23) de Suiza anunció su noviazgo con la jurado Ilse DeLange (44) antes de su actuación, y continuó constantemente el número.

Una canción pegadiza realmente podría brillar en su carrera. El ex hijo adoptivo quiere estudiar pronto para luego poder trabajar con niños y jóvenes difíciles de capacitar. Pero Dean sueña más con trabajar como estrella del pop.

Para avanzar en “Deutschland sucht den Superstar”, había adoptado una estrategia valiente. Su plan: “Tal vez voy a coquetear con Ilse DeLange”. El jurado no solo quedó impresionado con la apariencia de Dyn. “Tienes un carisma tan positivo”, dijo Florian Silberezin (40) con entusiasmo. “Ahora, si pudieras componer música para nosotros de esa manera también… Oh, seríamos muy felices”.

Dyn preparó “Dancing in the Dark” de la leyenda del rock Bruce Springsteen (72). Con eso, dio en el blanco, especialmente con Ilse, quien suspiró suavemente, “¡Guau!” Y ella no estaba decepcionada: con su voz chillona, ​​Dyn entregó una actuación aceptable.



Un jurado muy hermoso se conmueve con los intentos de cortejo de DynFoto: Stefan Gregorowius/RTL



Dean señaló al juez y le guiñó un ojo mientras cantaba, e incluso se apoyó en la plataforma en un momento. Mira Chismes de Florian Celebesan con diversión. Él dijo: “¡El coqueteo ya era 1a!” Cuando Dyn mencionó que su amigo era solo un buen amigo, Ilse claramente se promocionó a sí misma.

Pero, por supuesto, todo fue solo por diversión, porque, como explicó DeLange, “ya tengo un baterista”. La actuación de la suiza no la dejó del todo fría. “Eres un gran tipo. Pensé que era lindo cuando estuve tan cerca”, estimuló emocionado al músico. Un cumplido que al parecer hizo engreír al joven. Dyn respondió: “También tengo otras cualidades…”.

Sin embargo, solo logró pasar a la siguiente ronda gracias a su buena voz. Pero al final, no fue suficiente para una convocatoria internacional.