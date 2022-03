Brigitte Grothom: ¿Debería estar sentada en casa solo porque soy vieja? – la gente

Su difunto esposo, el director de teatro Dieter Hallervorden (86) y su entrenador personal. Los tres hombres tuvieron un gran impacto en la vida de Brigitte Grothum (87).

Bild am Sonntag: Sra. Grothom, cumplió ochenta y siete años hace unos días, ¿hizo fiestas?

Brigitte Grothom: “No. Dada la situación actual, no hay razón para celebrar”.



Eran las “tres damas de la parrilla”: Brigitte Grothom (Magda, izquierda), Gabriel Schramm (72, Margot) y Brigitte Meera (94, abuela Farber). La serie de culto se produjo entre 1976 y 1991.Foto: Archivos Unidos a través de Getty Images



Brigitte Mira admitió que “mintió sin control” sobre su edad…

rocín: “Nunca he mentido. Ay, desde el punto de vista de hoy. Hasta ahora no me ha molestado mi edad, mi entorno lo hace por mí”.

¿Porque te preguntaron sobre tu edad?

rocín: “¡Sí! Cuando un taxista le dijo a su querida amiga Peggy Mira con admiración: “¿Qué, todavía estás en el escenario de tu edad?”, Ella se indignó. En ese momento le dije: “Bigilin, sé feliz cuando te elogien”. y honrarte así”. Ahora entiendo su enojo. No es mi culpa que me esté haciendo viejo, ¿debería estar sentado en casa? ¿Por qué siempre tienes que tratarla así?”



Brigitte Grothom vive en su casa de Berlín desde 1977 y colecciona obras de muchos artistasFoto: Niels Starnick/Bild



¿Esto te ofende?

rocín: “Sé que esto debe ser apreciado. Pero creo que ‘todavía’ está simplemente sobrevalorado. Solo di: ‘Vi que te gustó’. Y si no, también está bien”.

¿Miedo a envejecer?

rocín: “Simplemente no pienso en eso. Me mantengo en forma y también tengo un gran entrenador personal que viene dos veces por semana. Y te digo que es despiadado. Ni siquiera puedes sobornarlo con un pastel”.

¿Qué deporte haces?

rocín: “Fitness de la A a la Z. Me persigue de arriba abajo por todos los peldaños de la casa. Cuando lo haces solo siempre te da pereza o buscas excusas para no empezar. Pero no puedo evitar la fecha límite. Él no No acepto disculpas, está bien. Y la fuente de mi juventud. La segunda es actuar.



Grothom mira una escultura de Buda, un regalo del maquillador Roland Kramer.Foto: Niels Starnick/Bild



Después de la muerte de tu esposo (Manfred Wiegert, 90), ya no quisiste estar en el escenario. Pero luego celebraste un gran regreso con “Ein deutsches Leben”.

rocín: Sufrí mucho con su muerte. Yo ya no lo quería, yo tampoco podía. Tengo que agradecer tanto a Dieter Hallervörden como a mis directores Philip Tiedmann por el hecho de que todavía estoy aquí. Los dos me salvaron la vida. Me dieron la jugada y me hicieron levantarme por la mañana otra vez. Sin mi marido, ya no veo ninguna necesidad de ello. Ya no tengo ningún contenido en mi vida”.

Tuvieron que aprender 70 páginas de texto para esto. ¿Eso te motivó?

rocín: Bueno, pensé que debería continuar. También con otras parejas uno se queda. Es raro que los dos vayan al mismo tiempo. La pieza me impactó tanto que un cerdo de escenario se me vino dentro y me dijo: ‘Este es el desafío para ti’. .. Quería probarme a mí mismo que no, todavía podía hacerlo. Si no lo hubiera tenido, habría renunciado. Pero podía, y al principio no sabía que habría un punto culminante como mi edad. “

70 páginas de texto siempre es un desafío, ¿verdad?

rocín: “Así es. Pero además de todas mis malas cualidades, también tengo cualidades particularmente buenas y fuertes: mi ambición. Siempre estuve muy ocupado. Cuando aprendo a enviar mensajes de texto, incluso de noche, camino por el apartamento, lo que ayuda. Cuando hago algo, lo hago completamente y también quiero el máximo éxito”.

¿Este diseño vino de tu trabajo? ¿O siempre lo has tenido?

rocín: “No, yo era una chica tímida de muy buen comportamiento, a diferencia de un cerdo de escenario. Siempre me apegué a alguien que era mejor que yo”.

¿Cambió esto cuando comenzaste tu carrera?

rocín: “No particularmente, todavía soy un poco conservador hoy. Si pruebo algo en la tienda y luego no me gusta, lo compro de todos modos. Porque soy demasiado tímido para decírselo a los vendedores”.



Entrevista en el Conservatorio: Brigitte Grothom con Tobias Rinder, reportero de Bild am SonntagFoto: Niels Starnick/Bild



y profesionalmente?

rocín: “Como actriz, siempre me he sentido rebelde. Siempre he ofendido y cuestionado las instrucciones del director. Habiendo estado del otro lado después de tantos años, he aprendido lo repugnante que es contradecir constantemente tus estándares. Es tan molesto, he aprendido tanto y es tan fácil cuidarla”.

¿Por qué no fue fácil cuidar de ti antes? ¿Tienes un ambiente?

rocín: “No, eso no. Pensé que sabía mejor. Mirando hacia atrás, a menudo sabía mejor”.



1961: Brigitte Grothum con Klaus Kinsky (65) en “La extraña condesa” de Edgar WallaceFoto: Alianza Fotográfica / Keystone



Hoy, a los ochenta y siete, no solo estás en el escenario, se te puede ver todos los martes en la serie ARD “WaPo Berlin”. ¿Qué te atrajo de ello?

rocín: “Ya estaba en la primera temporada, y cuando me llamaron para que continuara con mi papel, no dudé ni un segundo. Mi papel es pequeño pero bueno. Interpreto a un presentador popular, no puedes rechazarlo”. Además de eso, realmente no quedan papeles para mujeres de mi edad “. No estamos programados para la televisión alemana. Si se busca una mujer de mi edad y a alguien se le ocurre la idea de contratarme, estoy feliz. .”

¿Qué oportunidad aún quieres aprovechar?

rocín: “Trabaja mientras estés sano. Pero, de hecho, hice todo lo posible. Puedo decir con franqueza: no dejé nada. ¿Estoy feliz? Una pregunta difícil. Supongamos que estoy muy satisfecho “.