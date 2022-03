Joe Kelly habla de un secreto familiar

No siempre conoces la vida de tus padres hasta el último detalle. También hubo áreas de la familia Kelly que no se discutieron, como revela ahora Joey Kelly. Se trata de un tema tabú para su padre.

los Familia Kelly Ella es probablemente una de las familias de celebridades más famosas. En la década de 1990, muchas habitaciones juveniles estaban decoradas con carteles antes michael patrick kellyY el ángel kelly Y co pavimentado. Pero aunque estos lazos familiares son muy destacados, no todo se sabe sobre ellos. Ha sido así durante mucho tiempo, incluso para algunos miembros. En el “programa de entrevistas NDR” hablando jose kelly Sobre el hecho de que no todas las Kelis son de la misma madre. Un tema que siempre ha permanecido en silencio. así como su hermana patricia kelly Solo a la edad de 25 años se iluminó sobre la situación familiar.

“Solo fui iluminado a la edad de 13 años por mi primo”

No se ha discutido el hecho de que el padre de Joey, Daniel Jerome “Dan” Kelly, estuvo casado con la bailarina estadounidense Barbara Ann Sukko antes de su matrimonio. Esto era como un tabú, como mencionó Joy Kelly en el programa de entrevistas: “Tenía solo 13 años cuando mi prima me dijo que mis cuatro hermanos mayores no provenían de mi madre”.

Patricia, quien, al igual que Joey, de la relación de Dan y Barbara Ann, fue informada más tarde de esto. “Mi hermana Patricia no se enteró hasta los 25 años”, dice Joy. Unos dos años después de Joey. Incluso con su padre, Joey nunca habló de eso.

Dan Kelly prometió casarse con su primera esposa, Janice, en 1957. Tuvieron cuatro hijos juntos. Danny, quien murió en 2017, fue el primer hijo de la familia Kelly y nació en 1958. Caroline hizo lo mismo un año después. En 1963, la familia tuvo una segunda hija, Cathy, antes de que el segundo hijo se uniera a la familia en 1964. En 1966, Dan Kelly se mudó de EE. UU. a España con los niños, donde conoció a Barbara Ann.