Apasionada “Cocina Imposible”: “Tenía tantas ganas de quererla” – TV

¿Carcasa blanda de núcleo duro?

El chef de televisión Tim Mälzer, de 51 años, ha sido conocido durante mucho tiempo por sus palabrotas emocionales y excesivas. Entonces, antes del episodio actual de “Cocina imposible” el domingo por la noche, se mostró una advertencia como precaución: los chefs llegarán a situaciones extremas. “Si la elección de las palabras se ve afectada por el calor del momento, nos disculpamos”.

Pero también estaba sorprendentemente emocional…



Cornelia Polito y Tim Malzer no se regalaron nadaFoto: RTL / alianza de imágenes / Axel Heimken



Las cosas se ponen tensas en Moltser

Esta semana, Mälzer ha estado cocinando con la chef de Hamburgo Cornelia Polito (50) para competir y en todo el mundo. Así que tuvo que viajar a Suiza y sospechar lo peor cuando miró en un lago en la alta Engadina.

El famoso chef se maldijo a sí mismo reflexivamente: “Veo las tablas de remo allí. ¡Si crees que voy a saltar en una tabla de remo excéntrica, te golpearé en el trasero!”

Pero empeoró: para Malzer, se suponía que estaba surfeando. Las cosas fueron tan en contra de la dirección del chef de televisión que primero dobló al entrenador de surf que se acercaba: “¡Oye, ya me estás poniendo de los nervios!” Esto jugó un papel importante después de usar un traje de neopreno.

Mälzer se mostró preocupado por la correcta representación de sus genitales: “No estoy seguro de que los genitales se vean bien”. Esto fue seguido por una explicación detallada del equipo de Mälzer: “Tengo un pene ensangrentado. Cuando la serpiente está durmiendo, no sucede mucho. Pero cuando lo hace, la cobra se pone alerta”.

Tras los primeros intentos fallidos de surfear y caer al agua, Mälzer tenía muchas ganas de seguir hablando de sus méritos: “Tengo un culo muy bonito”.

Sin embargo, los puntos otorgados fueron solo para el primer curso “Capón suizo con medallones de ciervo en un abrigo de trompeta”: 7,8 puntos.

Con ELLA es tan suave

Las malas palabras y las malas palabras se convirtieron rápidamente en tabú.

Mälzer fue enviado a Módena en Italia y solo estaba seguro de que tenía que ir al famoso chef Massimo Bottura (59) en la “Osteria Francescana”. Después de probar el Erbazzone, una tarta de espinacas con queso parmesano y panceta, se sintió decepcionado: “Parece una cena elegante”.

Esperaba un plato tradicional de “nonna” (italiano: abuelita), porque vio en eso el único desafío real: “Definitivamente no es cocina de nonna. ¡No puedo fallar aquí!”



Tim Malzer en el paraíso del quesoFoto: RTL/Endemol Shine



Incluso el hecho de que recibió un segundo paquete de cocina no hizo dudar a Malzer: “Eres Mike Tyson, estás en el jardín de infantes y los niños pequeños te quieren eliminar. Bolito es solo una niña rubia con coletas y llorando”. por nada. Y yo soy Mike Tyson”.

Pero el sitio de cocina confundió al chef. No era el noble restaurante el que esperaba a Malteser, sino el tradicional pequeño “Antica Mocha”. Y luego Malzer saludó a Anna Maria Barbieri (76), ¡una verdadera “nonna”! El chef quedó asombrado: “¡La nuna de la que siempre hablo! Si tuviera que sacarla del barro de modelaje, sería Signora. Nunca me había sorprendido tanto con ‘Cocina’. Nunca me había enfadado tanto”. “

Quería darle todo a Anna Maria, y hasta se olvidó de jurar: “Porque la he conocido ahora, siento que me han agarrado las pelotas, por mi orgullo. Quiero que ahora me abrace y me diga ‘ ¡Hermanito!'”



Ahora es mi Nonna honoraria: Tim MalzerFoto: RTL / alianza de imágenes / Axel Heimken



Le dio su plato a la propia anfitriona y confesó: “Quería tanto que ella me amara. ¡Realmente tanto! “El mejor cumplido para Malzer siguió poco después, porque Anna Maria Barbieri estaba emocionada: “Él realmente puede pasar tan fácilmente como una nona.

Esto también se reflejó en la puntuación del jurado: 7,6 puntos para la “Nonna” italiana de Mälzer y, por lo tanto, la victoria general sobre Cornelia Polito.