Andreas Gabalier se niega a cambiar el himno nacional

La estrella del pop Andreas Gabalier siguió por televisión el comienzo de Austria en el Campeonato de Europa y expresó claramente su opinión sobre el himno nacional, y no es la primera vez.

Düsseldorf – La Eurocopa de fútbol de 2024 en Alemania está en pleno apogeo. El lunes por la tarde (18 de junio), Francia, la favorita del Campeonato de Europa, y Austria, la favorita secreta, entraron en el torneo de Düsseldorf. Pero el equipo de Ralf Rangnick (65) se quedó con las manos vacías ante el grupo estelar de Kylian Mbappé (25) (0-1), también para consternación del cantante Andreas Gabalier (39).

“La tradición perdura”: Andreas Gabalier expresa claramente su opinión sobre el himno nacional

El “cantante de rock and roll”, como se autodenomina Andreas Gabalier, es un gran aficionado al fútbol y no se perdió el inicio de Austria en la Eurocopa, aunque no fue en directo en el campo, sino frente al televisor. Causó revuelo en el período previo al partido. En una historia de Instagram, publicó un breve clip del himno nacional y pareció negarse a cantar la versión con igualdad de género, que se cambió oficialmente en 2012.

La estrella de la música folclórica Andreas Gabalier expresó su opinión sobre la versión actual del himno nacional austriaco con las siguientes palabras: “¡¡¡Pero ‘el hogar eres tú, gran hijo’ está muy claro!!! ¡¡¡Las tradiciones perduran!!!” No era la primera vez que el hombre de 39 años expresaba claramente su postura conservadora durante el himno nacional.

Andreas Gabalier canta una versión antigua del himno nacional de Austria y no es la primera vez

Andreas Gabalier había desatado una polémica similar en 2014 cuando cantó la versión antigua del himno que sólo mencionaba a los “grandes” en una carrera de Fórmula 1 en Spielberg. En 2012, como resultado de una iniciativa de todos los partidos, esta versión fue reemplazada oficialmente por una versión con igualdad de género que también incluía a “viejas”.

Andreas Gabalier dijo entonces en un comunicado de prensa: “Aprendí la letra del himno nacional de Austria en la clase de ciencias de la escuela cuando tenía ocho años y no veo ninguna razón para cantarlo de otra manera”. Reacción masiva.

A pesar de las críticas del público, Andreas Gabalier, quien recientemente dio un vistazo detrás de escena, se mantiene firme y dijo que seguirá cantando la versión tradicional del himno nacional. Para él se trata de una cuestión de tradición y de respeto por la cultura histórica de Austria. (corona) Fuentes utilizadas: Instagram/andreasgabalier_official