Año nuevo: ¿Volveremos a ir a la Luna en 2024? – Panorama

Washington (dpa) – El sistema de misiles más grande jamás construido explotó recientemente durante su segunda prueba. Pero la productora SpaceX sigue siendo optimista sobre sus planes futuros para “Starship”. Como escribió el jefe de la NASA, Bill Nelson, a X: “Juntos, la NASA y SpaceX llevarán a la humanidad de regreso a la Luna, Marte y más allá”. Estados Unidos no es de ninguna manera el único país con planes comprometidos con el espacio; China en particular se ha convertido en una excelente nación espacial. Resumen de las misiones planificadas:

Estados Unidos de América

La NASA espera con ansias el primer lanzamiento tripulado dentro del programa “Artemis” en 2024. Después de una exitosa prueba no tripulada a finales de 2022, tres hombres y una mujer están programados para orbitar la luna en la misión de diez días “Artemis 2” en noviembre del próximo año. En 2025, “Artemis 3” será testigo, al menos según el plan actual, de que después de más de medio siglo los astronautas aterrizarán nuevamente en la luna, entre ellos una mujer y una persona no blanca por primera vez.

También continúan los preparativos para establecer una estación espacial en la luna. SpaceX, la empresa espacial privada de Elon Musk, ha anunciado más pruebas de “Starship”. El sistema de cohetes más potente de la historia espacial hasta la fecha algún día volará a la Luna y Marte.

También continúa el costoso funcionamiento de la Estación Espacial Internacional (ISS). Muchos astronautas están programados para viajar allí en la nave espacial “Crew Dragon” de SpaceX, y el turbulento avión “Starliner” de Boeing está programado para llevar personas allí por primera vez en la primavera.

Porcelana

China, que desde hace tiempo se ha convertido en una nación de astronautas competitiva, también tiene la vista puesta en la Luna y Marte. El líder estatal y del partido, Xi Jinping, señaló como objetivo: “Nuestro sueño eterno es explorar el vasto universo, desarrollar la industria espacial y convertir a China en una potencia espacial”.

Se supone que los chinos llegarán a la luna en 2030 y, dados los importantes retrasos en el programa Artemis, no es improbable que lleguen allí antes que los primeros nuevos astronautas estadounidenses que caminaron sobre la superficie de la luna. El objetivo a largo plazo es construir una estación de investigación; Otros países están expresamente invitados a participar. Según los chinos y sus propias declaraciones, Bielorrusia, Sudáfrica, Venezuela, Pakistán, Rusia y Azerbaiyán ya han acordado cooperar.

En primavera, como paso en este camino, la misión lunar no tripulada Chang'e 6 recogerá muestras en la parte posterior de un satélite terrestre por primera vez y las traerá a la Tierra. Dos años más tarde, está previsto que Chang'e 7 realice un aterrizaje de precisión en el lado antártico en preparación para la construcción de la estación. “Chang'e 8” seguirá el aterrizaje de los astronautas chinos en la luna.

China también está poniendo sus miras en ambiciosos proyectos de exploración de Marte. El país también cuenta desde hace tiempo con su propia estación espacial, Tiangong (Palacio Celestial), a la que llegó un equipo de tres astronautas recién en octubre.

Europa

Enviar astronautas a la Luna de forma independiente no es un problema para Europa por el momento. A la hora de elegir un socio, la ESA sigue confiando en Estados Unidos: la ESA aporta el Módulo de Servicio Europeo (ESM) para la nave espacial Orion del programa Artemis, construida por Airbus en Bremen.

No está previsto un vuelo con un astronauta de la ESA para “Artemis 2” o “Artemis 3”, sino sólo para “Artemis 4” y “Artemis 5”, que aún están lejos. No está claro si él o ella será uno de los dos de los cuatro astronautas en una misión no sólo para volar a la Luna, sino también para poner un pie en ella. “Eso aún no se ha determinado”, dijo recientemente Joseph Aschbacher, director general de la Agencia Espacial Europea. La NASA no quiere tomar una decisión al respecto hasta después del vuelo del “Artemis 2”.

El año que viene, la Agencia Espacial Europea planea lanzar los satélites de observación de la Tierra Sentinel-2C, EarthCare y Biomass, en parte en cooperación con socios. Su propósito es proporcionar datos sobre aspectos como el estado de los bosques, la formación de nubes y los aerosoles. Muchos de los valores obtenidos son importantes para registrar los avances en materia de cambio climático.

Además, el nuevo cohete portador Ariane 6 despegará en 2024 tras varios aplazamientos, y el primer lanzamiento estaba previsto para 2020. La Agencia Espacial Europea retiró su predecesor, el Ariane 5, este año, y tras una salida en falso, estaba en un El Vega-C más pequeño también tiene que permanecer en el suelo. Desde entonces, la Agencia Espacial Europea ya no dispone de recursos propios para lanzar satélites al espacio.

Otro punto culminante debería ser el lanzamiento previsto de 'Hera' en octubre. La sonda, que lleva el nombre de una diosa griega, forma parte de una misión dual de la Agencia Espacial Europea y la NASA para explorar mecanismos de defensa ante un posible impacto de un asteroide en la Tierra. Estaba previsto que la sonda Dart de la NASA impactara el asteroide Demorphos en 2022.

India

La India tiene planes espaciales cada vez más ambiciosos: el primer ministro Narendra Modi dijo recientemente que le gustaría tener una estación espacial india en 2035 y la primera india en la Luna en 2040. Gracias a la sonda no tripulada Chandrayaan-3, el país logró un aterrizaje forzoso. el compañero de la Tierra este año, después de la antigua Unión Soviética, Estados Unidos y China.

Está previsto que la misión Shukrayan-1 se lance a Venus a finales del próximo año. Esto podría proporcionar información sobre el futuro de la Tierra, dijo Sridhara Panicker Somanath, jefe de la agencia espacial india ISRO. Próximamente también habrá una misión a Marte, llamada “Mangalyaan-2”.

Rusia

A pesar de la costosa guerra contra Ucrania, Rusia quiere aumentar su gasto en el programa espacial el próximo año en 31.400 millones de rublos (unos 321 millones de euros), hasta el equivalente a unos 3.000 millones de euros. En particular, las empresas implicadas en el desarrollo de vehículos de lanzamiento y sistemas de propulsión reutilizables deberían recibir financiación.

Tras la pérdida de su sonda espacial Luna-25, el país también quiere seguir adelante con su programa lunar. La primera misión rusa a la Luna en casi cinco décadas no logró aterrizar en el satélite de la Tierra en agosto. El presidente del Kremlin, Vladimir Putin, exige ahora que la industria trabaje más rápido y tenga más éxito comercial. El número de satélites rusos debe multiplicarse varias veces y los lanzamientos deben ser más rentables.

Todavía se están haciendo preparativos para construir una estación espacial que reemplace a la envejecida Estación Espacial Internacional. El director de la agencia espacial Roscosmos, Yuri Borisov, prevé destinar unos 609.000 millones de rublos (6.280 millones de euros) sólo a este fin de aquí a 2032. Rusia colabora estrechamente con China y la India, entre otros países. Está previsto que la construcción de la Estación Orbital Rusa (ROS) comience con el lanzamiento del primer módulo en 2027 como muy pronto.

Japón

El país asiático de alta tecnología, Japón, también avanza con sus proyectos para explorar la Luna y Marte. A principios de septiembre, la agencia espacial japonesa JAXA envió el módulo de aterrizaje lunar SLIM y un telescopio de rayos X llamado XRISM. Se espera que SLIM entre en la órbita lunar entre tres y cuatro meses después de su lanzamiento y aterrice algún tiempo después. En este caso, Japón será el quinto país en aterrizar con éxito en la Luna.

El módulo de aterrizaje lunar de Japón tiene como objetivo probar futuras técnicas de aterrizaje lunar. Los datos se utilizarán para el programa “Artemis”. Al igual que la Agencia Espacial Europea, Japón aspira a llevar por primera vez a su propio astronauta a la Luna.

El reino insular también está planeando una misión de exploración a Marte. El proyecto JAXA llamado Mars Moons Exploration (MMX) planea lanzar una sonda hacia las lunas de Marte Fobos y Deimos en el año fiscal 2024/2025 (1 de marzo). JAXA quiere explorar ambas lunas y recolectar muestras de suelo de Fobos, con la esperanza de encontrar pistas sobre el origen de Marte y posibles rastros de vida. Está previsto que las muestras lleguen a la Tierra en una cápsula en 2029.

Corea del sur

Corea del Sur también participa en la nueva carrera espacial. Uno de los objetivos de la cuarta economía más grande de Asia es crear una base para futuras actividades en la Luna. Después de que la primera sonda lunar alcanzara su órbita objetivo hace un buen año, este año envió imágenes de la parte trasera del satélite terrestre. También debería explorar posibles lugares de aterrizaje. Corea del Sur quiere aterrizar en la luna para 2031, y aún no está claro si será un aterrizaje con un dron utilizando un robot.

Corea del Sur es también uno de los países firmantes del programa “Artemis”. La portavoz del Ministerio de Ciencia explicó que no existe ningún plan provisional para lanzar grandes cohetes de investigación espacial en 2024. Finalmente debe lanzarse la agencia espacial planeada desde hace mucho tiempo basada en el modelo de la NASA. El objetivo es hacer que los proyectos de investigación espacial sean más eficaces.

Mundo árabe

En la región árabe, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos buscan implementar planes ambiciosos para los viajes espaciales. Los Emiratos Árabes Unidos quieren volver a intentar aterrizar un vehículo en la superficie de la luna después del fracaso de un aterrizaje de este tipo con una sonda de la compañía espacial japonesa “I Space” en abril. Sin embargo, Mohammed bin Rashid, gobernante del Emirato de Dubai, elogió los esfuerzos realizados. Los Emiratos Árabes Unidos “construyeron una industria espacial desde cero en sólo diez años”.

Arabia Saudita está compitiendo con su pequeño pero poderoso vecino y ha anunciado inversiones de más de 2 mil millones de dólares en el espacio. El país quiere promover el turismo espacial y las comunicaciones por satélite. En comparación con el presupuesto casi diez veces mayor de la agencia espacial estadounidense NASA, los recursos utilizados por ambos países son todavía escasos, a pesar de su gran riqueza petrolera.

