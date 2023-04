Se ha anunciado el nuevo Call of Duty, pero es diferente de lo que piensas

Sin previo aviso, el 24 de abril se anunció silenciosamente un nuevo juego de Call of Duty y nadie se dio cuenta. Si ya está buscando los requisitos del sistema en Google y se pregunta en qué motor se ejecutará la nueva rama, puede buscar durante mucho tiempo.

AFF

anuncio

//af

Las buenas noticias primero: el nuevo Call of Duty funciona sin problemas y todos ya han instalado la tarjeta gráfica requerida. Sin embargo, no hay una tienda o equipo en línea y solo se puede jugar un mapa.

Si te molesta la sorpresa, te lo dejamos claro, porque el nuevo juego de CoD no es un videojuego, es un juego. El clásico juego de mesa. Con dados y figuritas.

En lugar de una costosa tarjeta gráfica, un mouse e Internet, todo lo que necesitamos para el nuevo Call of Duty es una mesa bastante recta, dos manos y algunos amigos con quienes jugar. Por cierto, el abuelo de Rage Quit todavía tiene lugar a la antigua en forma de un gamepad invertido.

En cooperación con Maravillas del mundoque ya ha publicado juegos de mesa de gran éxito como Hello Neighbor y muchos juegos de cartas, el desarrollador de CoD, Activision, ha abierto nuevos caminos inesperadamente.

Si los desarrolladores querían decir que cuando 2022 de un “Una nueva era de Call of Duty” Habla, puede sospechar.

Con la excepción de un breve clip, todavía hay poca información sobre cómo se verá exactamente el juego y qué tipo de juego de mesa será. La descripción del video de YouTube simplemente dice:

¡Prepárate para la mejor experiencia de Call of Duty! Nos complace anunciar el próximo lanzamiento de Call of Duty: The Board Game. Un emocionante juego de estrategia basado en la popular franquicia de videojuegos. Combate intenso, planificación táctica y obras de arte asombrosas, con minifiguras y armas de soldados icónicos, este juego seguramente hará feliz a cualquier fanático.