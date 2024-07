Antártida: investigadores hacen un descubrimiento sorprendente

Nieve en Polo Sur Tiene una propiedad maravillosa que la ciencia no ha pasado por alto hasta ahora. Investigadores de la Universidad de Cambridge descubrieron esto recientemente y presentaron sus nuevos hallazgos al público hace unos días. Estos hallazgos desafían opiniones anteriores.

Antártida: cada vez más agua de deshielo

A medida que el clima se calienta, se forma más agua de deshielo en la superficie de las plataformas de hielo de la Antártida. Pero este fenómeno puede tener graves consecuencias. Porque provoca inestabilidad o incluso el colapso de las superficies de hielo. Esto, a su vez, provocará un aumento del nivel del mar.

Ahora, investigadores dirigidos por la Universidad de Cambridge han descubierto que la nieve empapada de agua representa más de la mitad del agua total de deshielo en las plataformas de hielo de la Antártida en pleno verano. A pesar de los efectos potencialmente desastrosos, esta cuestión no ha recibido suficiente atención hasta el momento.

Nuevos conocimientos a través de la inteligencia artificial

Entonces El escribe En su estudio publicado en la revista Nature Geoscience, los científicos afirman que el agua derretida en la nieve “actualmente no se tiene en cuenta en los modelos climáticos regionales, lo que puede conducir a una subestimación del derretimiento de las capas de hielo y de la estabilidad de la plataforma de hielo. “

El equipo de investigación llegó a los nuevos resultados utilizando técnicas respaldadas por inteligencia artificial. Anteriormente había sido difícil determinar la importancia de la arcilla en la estabilización de las plataformas de hielo de la Antártida.

“El lodo es difícil de mapear porque se parece a otras cosas cuando se ve desde un satélite, como las sombras de las nubes”. para explicar El autor principal, Dr. Rebecca Dale del Instituto Scott de Investigación Polar (SPRI) en Cambridge. “Pero utilizando técnicas de aprendizaje automático, podemos ir más allá de lo que el ojo humano puede ver y obtener una imagen más clara de cómo la arcilla afecta al hielo en la Antártida”.

La tasa de fusión continúa aumentando

Utilizando un modelo de aprendizaje automático, los investigadores descubrieron que en pleno verano antártico en enero, el 57% de toda el agua de deshielo en las plataformas de hielo de la Antártida estaba en forma de aguanieve. Los lagos de agua de deshielo constituyen el resto.

“Esta mezcla no ha sido cartografiada extensamente en todas las principales plataformas de hielo de la Antártida, por lo que hasta ahora se ha ignorado más de la mitad del agua de deshielo superficial”, dijo Dale. “Esto probablemente sea importante para el proceso de hidrofractura, donde el peso del agua de deshielo puede crear o ampliar grietas en el hielo”.

Además del impacto potencial de la arcilla en el proceso de hidrofractura, también tiene un impacto significativo en la tasa de fusión en la Antártida. Como la arcilla es menos blanca que la nieve o el hielo, también absorbe más calor del sol. Según los científicos, este deshielo adicional no se tiene actualmente en cuenta en los modelos climáticos.

Fuente: Universidad de Cambridge, “Significant Clay Contribution to the Meltwater Zone Across the Antártida Ice Shelf” (Natural Earth Science, 2024)

