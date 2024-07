Dormir según la edad: el estudio muestra la duración ideal del sueño

24vita tutor Vida y vida diaria

de: Julián Gutman

¿No duermes más de seis horas al día? Según los investigadores, esto es demasiado corto para los adultos. © imago

Dormir demasiado o poco puede provocar problemas de salud. Investigadores estadounidenses dan recomendaciones sobre la duración ideal del sueño según la etapa de la vida.

¿Eres de los que le gusta dormir hasta tarde o te levantas más temprano? Varios factores afectan nuestro sueño. Los hábitos, el estrés y la predisposición genética determinan en gran medida cuánto dormimos y qué tan bien dormimos. Es muy importante que duermamos lo suficiente y de calidad ya que nuestro cuerpo se rejuvenece durante este tiempo. La falta de sueño puede hacernos más susceptibles a resfriados como estos Seguro médico hong kong mencionado. Según un estudio de la Universidad de California en San Francisco, si duermes menos de seis horas por noche durante una semana, tu riesgo de contraer el virus del resfriado común es cuatro veces mayor.

Dormir de seis a ocho horas es bueno para el corazón

La presión arterial también parece estar fuertemente influenciada por la duración del sueño. Las personas que duermen mucho tienen más probabilidades de desarrollar presión arterial alta que las que duermen menos. Este es el resultado de un estudio internacional realizado por Salim Youssef de Instituto de Investigaciones en Salud de la Población En la Universidad McMaster en Ontario, Canadá. Los investigadores analizaron datos de 116.632 personas de 21 países y concluyeron que dormir de seis a ocho horas por noche es lo mejor para nuestro corazón.

Sin embargo, la necesidad de dormir varía según la edad. Se suele decir que las personas mayores necesitan dormir menos. Esto fue hecho por investigadores de los Estados Unidos. Fundación Nacional del Sueño Examinado científicamente. En una de sus publicaciones dan recomendaciones sobre la duración ideal del sueño según la edad. “Los requisitos para un sueño adecuado varían a lo largo de toda la vida y de persona a persona”, escriben. Las recomendaciones aquí presentadas representan pautas para personas sanas que no padecen un trastorno del sueño (…) Las personas que habitualmente duermen fuera del rango normal pueden tener signos o síntomas de problemas de salud graves o pueden estar en riesgo si lo hacen. “Hacerlo voluntariamente, por su salud y bienestar”.

Duración ideal del sueño según la edad

Recomendaciones para dormir Fundación Nacional del Sueño Para diferentes grupos de edad de un vistazo:

Recién nacidos (0 a 3 meses): 14 a 17 horas de sueño por noche

Bebés (de 4 a 11 meses): de 12 a 15 horas de sueño por noche

Bebés (1 a 2 años): 11 a 14 horas de sueño por noche

Niños en edad preescolar (de 3 a 5 años): de 10 a 13 horas de sueño por noche

Escolares (6 a 13 años): 9 a 11 horas de sueño por noche

Adolescentes (de 14 a 17 años): de 8 a 10 horas de sueño por noche

Jóvenes (de 18 a 25 años): de 7 a 9 horas de sueño por noche

Adultos (26 a 65 años): 7 a 9 horas de sueño por noche

Personas mayores (mayores de 65 años): 7 a 8 horas de sueño por noche

