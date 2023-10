Antes escándalo, ahora museo: el regreso de los famosos condones de Homburg a la Copa DFB

El futuro campeón del mundo, Miroslav Klose, jugó en el FC Homburg. El club se dio a conocer por primera vez a través de un anuncio de camiseta que provocó la ira de la Federación Alemana de Fútbol y ahora está experimentando un resurgimiento. Son otros tiempos: lo que antes era un escándalo ahora cuelga en un museo y hace que el club sea inmortal.

FC 08 Homburg – Había algo ahí. Cuando el antiguo club de la Bundesliga, desaparecido en la cuarta división, reciba al SpVgg Greuther Fürth en la Copa de Alemania, la nostalgia recordará un capítulo de la extraña historia del fútbol alemán. El Club del Sarre funciona los martes (18:00 horas / Sky y en directo por ntv.de) Con un anuncio de Billy Boy en la portada de la camiseta, como conmemoración del dramático golpe de estado con el fabricante de condones como patrocinador principal.

Esta vez se trata simplemente de una camiseta especial, pero trae recuerdos: para la temporada 1987/88, el inteligente jefe Manfred Ommer, fallecido en 2021, consiguió como patrocinador principal a un fabricante de condones de Londres por 200.000 marcos. El funcionario había recibido previamente muchas negativas; Entonces debe ser el donante “atacado por la prensa y rechazado por la Federación Alemana de Fútbol”.

Hubo un gran enojo: la Federación Alemana de Fútbol, ​​bajo el entonces presidente Hermann Neuberger, lo multó con 100.000 marcos y amenazó con restarle puntos. Por eso, al principio las hamburguesas cubrían las letras con bandas negras. En el litigio, el Tribunal Regional de Fráncfort del Meno decidió finalmente lo que los medios de comunicación llamaron burlonamente la “cláusula de goma”. La publicidad de condones no viola las costumbres ni la moral. “Esa fue una publicidad invaluable”, dijo triunfalmente Omar más tarde. El carácter conservador de la reacción de la asociación quedó demostrado también por el hecho de que el SIDA era un problema importante en la sociedad de aquella época.

No sólo condones, sino también campeones del mundo.

La legendaria camiseta con el anuncio del condón se encuentra ahora expuesta en el Museo del Fútbol Alemán en Dortmund. Precisamente allí, durante el sorteo de la segunda ronda de la copa, al club de la ciudad del Sarre, de 44.000 habitantes, se le ocurrió la idea de reactivar la publicidad de preservativos. Si hoy se pregunta a los aficionados al fútbol sobre el FC Homburg, dice el tesorero Hans-Joachim Burghardt, la respuesta suele ser: “¿No son ellos los que usan condones?”.

Para el actual entrenador del Homburg, Danny Schwarz, cuyo equipo eliminó al SV Darmstadt 98 de la primera ronda de la competición, esto es “con un pequeño guiño, una campaña exitosa en todos los aspectos” y “un bonito homenaje al pasado”. . “Creo que esto refleja el espíritu de los tiempos actuales”, dijo el exprofesional de la Bundesliga en una entrevista en dfb.de. “En 1988 yo era todavía muy joven y no me di cuenta directamente. Obviamente, el anuncio de la camiseta del fabricante de condones fue un escándalo”. “Simplemente muestra cuánto ha cambiado el mundo”.

El interés general en Homburg en aquel momento por jugadores como Jimmy Hartwig, Tom Dooley, Walter Kelsch, Thomas Stickroth, Horst Ehrmantraut y Werner Volak no ayudó en ningún sentido deportivo: el FCH descendió al penúltimo puesto de la liga. . La clasificación, aunque en la temporada 1987/88 quedó en manos de Slobodan Sindek, Gerd Schweickert y Uwe Klimashevski, eliminó a tres entrenadores. A la recuperación inmediata le siguió otro incidente en 1990, y desde entonces no se ha vuelto a ver al club en el Senado. La historia del equipo Homburger no sólo se refiere a los famosos anuncios de condones, sino también a dos jugadores que fueron o se convirtieron en campeones del mundo con otros clubes: Werner Kohlmayer (1954/1 Kaiserslautern) y Miroslav Klose (2014/Lazio Roma).