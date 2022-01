Anuncio: Las vitaminas más importantes y su importancia para nuestro cuerpo: consejos e instrucciones

Las vitaminas forman parte de una dieta saludable. Pero, ¿cuáles son exactamente las diferentes vitaminas? Nosotros explicamos.

Esslingen: las vitaminas realizan tareas importantes en nuestro cuerpo. Sin embargo, no todas las vitaminas son iguales, tienen diferentes funciones. Por lo tanto, tiene sentido examinar más de cerca las diferentes vitaminas para tener una mejor visión general de qué vitaminas pueden ayudar en cualquier situación. Entonces, echemos un vistazo a las vitaminas más importantes y lo que significan para nuestro cuerpo.







Vitamina C

La vitamina C o ácido ascórbico es una vitamina soluble en agua que se absorbe a través de los intestinos. El problema aquí es que una gran parte de la eficacia se pierde si se toma con alimentos. Por este motivo, la vitamina C grasa es ideal, ya que está rodeada de liposomas y por tanto se puede metabolizar sin perder el principio activo. Dado que la vitamina C grasa es un antioxidante, puede ayudar con una variedad de problemas de salud. Colesterol, infartos, vitamina C.? Incluso esto es posible. En general, la vitamina C oleica se puede utilizar en enfermedades graves y ahora juega un papel importante en el tratamiento del cáncer.

Vitamina A

La vitamina A soluble en grasa se absorbe a través de los intestinos. Es importante para la estructura de la piel y la formación del pigmento visual rodopsina. Además, la vitamina A también es un antioxidante, por lo que puede usarse para una variedad de dolencias. Los síntomas de deficiencia asociados con la vitamina A rara vez ocurren y generalmente están relacionados con enfermedades o con una dieta puramente vegetariana. La deficiencia de vitamina A se manifiesta, entre otras cosas, por fotofobia, piel seca y disminución de la agudeza visual.







Vitamina D

Nuestro cuerpo puede producir el 90% de la vitamina D a partir de los precursores de las vitaminas (vitamina D2 y vitamina D3) siempre que entre en contacto con la luz ultravioleta adecuada. El resto de la necesidad debe cubrirse con comida. La vitamina D mejora la absorción de calcio y la incorporación de calcio y fosfato a los huesos. a deficiencia de vitamina D Como resultado, puede conducir a una formación ósea inadecuada y una mayor susceptibilidad a fracturas y defectos dentales.

Vitamina B

Cuando se trata de vitamina B, es importante distinguir entre vitamina B1, vitamina B6 y vitamina B12. La vitamina B1 promueve la descomposición del alcohol, el metabolismo de las grasas y el metabolismo de los carbohidratos. También es importante para la función de enzimas vitales. La vitamina B6, un componente de las coenzimas, también juega un papel importante, ya que apoya el metabolismo de las sustancias mensajeras en el cerebro y el metabolismo de las proteínas. Pero la vitamina B12 también es esencial: la vitamina ayuda al cuerpo a construir glóbulos rojos, dividir y desarrollar células y convertir la homocisteína en metionina.

Vitamina e

La vitamina H o biotina es producida por bacterias intestinales o se ingiere a través de los alimentos. La vitamina promueve el crecimiento de células sanguíneas, cabello, piel, tejido nervioso y glándulas sebáceas. Si hay una deficiencia de vitamina H, se produce inflamación de la piel y caída del cabello.

