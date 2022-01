Corona: Virólogo Drosten seguro: Omikron garantiza ciclos más suaves – evidencia

Una vacunación de refuerzo En opinión del virólogo Christian Drosten, es la mejor arma contra la infección por el virus altamente contagioso. Omicrón variable Desde Coronavirus.

“Lo que realmente protege contra Omikron es la triple vacuna”, dijo el martes el científico de Berlín Charité en el podcast NDR-Info “Coronavirus Update”. Por lo tanto, un fuerte enfoque en las vacunas de refuerzo en Alemania es válido e importante.

Al observar las observaciones anteriores de que Omicron presumiblemente causó ciclos de enfermedad más leves, Drosten dijo: “Creo que ahora se puede decir que ese es el caso”. Los datos recopilados indicaron que una proporción menor de pacientes hospitalizados con Omicron debería hacerlo.

Drosten citó un estudio del Imperial College London, fechado poco antes de Navidad, que informó que el riesgo de hospitalización debido a una infección por omicron era hasta un 30 por ciento menor que la variante delta. Para las personas que se han vacunado dos veces, el riesgo se reduce en un 34 por ciento, y para las personas que se han vacunado dos veces, hasta en un 63 por ciento. En el caso de personas no vacunadas que se infectaron con la variante Omikron, este riesgo se reduce en al menos un 24 por ciento.

Esta es una buena noticia, según Drosten, dado que hay “muchas personas no vacunadas que lamentablemente tenemos en Alemania”. Sin embargo, es inevitable esperar ciclos de diversa gravedad y es evidente que todo no es apropiado. Además, el efecto positivo de la vacunación de refuerzo es claramente visible aquí: “Las ganancias no vacunadas con dos veces vacunadas aumentan solo en un 10 por ciento, pero las ganancias de dos veces vacunadas a tres veces vacunadas aproximadamente el doble”.

Un estudio danés de diciembre muestra la importancia de las vacunas de refuerzo. Drosten explicó que solo la tercera dosis de vacuna reduce significativamente el riesgo de Omicron. Es probable que la vacunación doble haga menos trabajo para controlar la propagación de la enfermedad. “Estamos prácticamente desprotegidos contra Omikron y la vacuna DPT, esa es la diferencia”.

A la luz de la rápida propagación de Omikron, el virólogo predijo que la alternativa rápidamente “tomaría medidas” y también dominaría en Alemania a fines de enero. En este país, actualmente se asume que el tiempo de duplicación para la infección por Omikron es de aproximadamente cuatro días, y en otros países, el tiempo de duplicación fue en realidad de aproximadamente dos días.

El aumento relativamente lento del número de Omikron en Alemania en la actualidad se debe principalmente a que, a diferencia de muchos otros países, las medidas de la Corona todavía están en vigor.

Drosten para cancelar la cuarentena de personas en contacto

El virólogo comentó la polémica por acortar los periodos de cuarentena y aislamiento con argumentos a favor de la abolición total de la cuarentena para personas en contacto con personas infectadas.

El viernes, el canciller Olaf Schultz (SPD) y los primeros ministros de los estados federales quieren discutir el curso futuro de Corona por primera vez en el nuevo año. También debería tratarse de un posible cambio en las regulaciones de cuarentena. Se discuten tiempos más cortos, especialmente para los empleados en áreas críticas de suministro, con el fin de evitar muchas ausencias de los empleados.

Este incumplimiento fue una consideración importante, dijo Drosten. Si la ola de Omikron es demasiado dinámica, eventualmente se perderán muchos trabajadores, lo que sería “un gran daño para la sociedad”.

De todos modos, poner en cuarentena a los contactos cercanos de las personas infectadas suele ser tarde. Su efecto protector es bajo en relación con los esfuerzos burocráticos que traen consigo.

Sin embargo, el virólogo advirtió enérgicamente que no se llegue a la conclusión de que es mejor estar expuesto a una infección que a la vacunación, dado el curso relativamente leve. Incluso las personas jóvenes, en perfecto estado físico, se han arriesgado a tratamientos duros, por ejemplo, daño pulmonar.

De cara a las próximas semanas y meses, Drosten dijo: “Definitivamente también veremos una ola muy pronunciada, pero creo que estamos en el mismo camino en general, digamos hacia Pascua, donde todavía tenemos muchas opciones y muchas cartas, todavía podemos llevar a cabo. Exigió que el proceso de infección debe ser moderado y modificado en los lugares correctos.