¡Aquí hay 6 cosas que las parejas en relaciones saludables definitivamente no hacen!

¿Existe realmente un secreto para una relación feliz? Al menos hay algunas reglas que crean la base para esto. Definitivamente debes evitar estos comportamientos para tener una relación saludable.

Aquí hay 6 cosas que las parejas en relaciones saludables no hacen

Todos somos diferentes, por lo que todos tenemos nuestras propias ideas sobre la vida y sobre la asociación. Sin embargo, hay algunos requisitos básicos para una relación sana. ¿Quiénes son? ¡El nivel de los ojos es importante, al igual que el respeto y la diversión, por supuesto! Ríete juntos, haz hermosos recuerdos, únete.

No queremos ocultar el hecho de que una relación que funciona bien también cuesta mucho trabajo, y eso es siempre durante la vida de la relación, por así decirlo. A esto se suma nuestra vida diaria, mientras tratamos de hacer malabarismos con las amistades, la familia, el trabajo y con nosotros mismos. Por lo tanto, es natural que las parejas se hagan pruebas de vez en cuando. Pero aparte de eso: ¿realmente todo es mediocre? ¿O te preguntas qué más se necesita para tener una relación feliz y saludable? Hay tanto que puedes hacer. ¡Pero hay algunas cosas que no debes hacer!

A veces sucede inconscientemente que caemos en ciertos patrones de comportamiento que son perjudiciales para nosotros y nuestra relación. Esto puede suceder a propósito, pero puede ser solo una consecuencia de la interrupción de nuestra vida diaria. Rápidamente nos olvidamos de ver y preservar lo que es especial en una sociedad. También debe tener cuidado con el comportamiento de control excesivo, los celos extremos y el chantaje emocional. ¡Todos estos son signos de una relación tóxica que nunca existirá en una relación saludable!

ser deshonesto

La honestidad es la mejor política: suena a cliché, ¡pero es necesaria! Para muchas personas, la honestidad es más importante que la lealtad, forma la base de la confianza. Aunque sea difícil, si pasa algo y tienes miedo de decírselo, compártelo de todos modos. ¡En una relación sana se puede hablar de cualquier cosa y eso a su vez conecta más!

No se trata solo de las cosas que has hecho, también se trata de coquetear contigo cuando quieres impresionar a la otra persona. O les gustas como eres o no. No tienes que pretender tener una opinión particular, poseer posesiones materiales o reclamar algo que no sea cierto. ¡ser uno mismo!

Hacer falsas promesas

Sean pequeñas o grandes las promesas: decir algo sin sentido y no cumplirlo es más que decepcionante. Si esto sucede con demasiada frecuencia, puede causar un daño permanente a la relación a largo plazo.

Podría tratarse de un compromiso, un viaje juntos o algo dentro de su sociedad que quisiera hacer por él o ella. Cumplir las promesas también significa ser confiable y mostrar afecto.

Discutir demasiado o demasiado poco

Los finales rara vez son buenos, especialmente cuando hay argumentos involucrados. Y hay dos cosas que las parejas evitan en una relación sana: pelear demasiado o no pelear lo suficiente.

Probablemente puedas imaginar lo estresante que sería para ambos si siguieran peleando regularmente. No siempre puedes estar de acuerdo en que son dos personas y es bueno que no siempre estés de acuerdo. Sin embargo, si se convierte en una pelea cada vez, te estresa constantemente y puede arruinar la relación entre ellos. Antes de comenzar, considere si realmente vale la pena discutir la situación. Si esto sucede, es importante permanecer objetivo y respetuoso.

Sin embargo, discutir no es algo malo en sí mismo, y también puede animar su relación. ¡No me malinterpreten, definitivamente no es una buena idea comenzar una pelea así! Sin embargo, es importante que ambos puedan expresar y discutir sus opiniones. De lo contrario, la insatisfacción puede acumularse y despertará una mañana con una úlcera estomacal o en algún momento será demasiado tarde para tener una conversación.

Pierdes la independencia

Fase de luna de miel o no, nunca olvides que ustedes dos son personas separadas. Ocurre una y otra vez, casi accidentalmente y completamente de repente, que los cónyuges se fusionan en una sola persona y no pueden, o mejor dicho, no quieren estar el uno sin el otro. No tiene nada de malo estar enamorado y pasar mucho tiempo juntos, pero nunca debes renunciar a tu vida. Tener amigos y familiares, sus propios pasatiempos, así como el tiempo que pasa regularmente, contribuye automáticamente a su bienestar y, por lo tanto, a una vida de relación saludable.

Extrañarse puede ser algo bueno, al igual que salir regularmente de su burbuja de amor. La autosuficiencia también significa no volverse dependiente, ya sea económicamente o para su propio placer. Una relación feliz debe ser una adición a la vida, no un enfoque. Eres responsable de tu felicidad.

Respeto mutuo perdido

Respetar significa tolerar y aceptar a los demás, escucharlos y permitirles hablar, acercarse y también crear espacio. Una asociación saludable solo se puede lograr si se tratan con respeto y nunca pierden su aprecio, incluso si hay discusiones o dificultades en las cosas.

No te des por sentado

Más fácil decirlo que hacerlo es no darse por sentado. Especialmente al principio, mostramos a nuestros socios nuestro amor todos los días, inventando algo especial y atento. Pero para muchos, este comportamiento está desapareciendo lentamente y uno da por sentado al otro.

Nunca olvide que una relación saludable y feliz es un regalo, y no debe darse por sentado. Encontrar a alguien a quien ames y ames de verdad y con quien puedas imaginar un futuro juntos (incluso a largo plazo) es genial, pero no es algo que debas dar por sentado. Traten de no caer en la rutina y la rutina, prueben cosas nuevas juntos y sigan recordándose por qué se enamoraron el uno del otro. ¡Esto fortalece su relación en todos los sentidos!