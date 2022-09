Científicos: ‘No hay un requisito de máscara libre de evidencia’

A partir de octubre, las mascarillas serán obligatorias en vuelos aéreos y de largo radio, así como mascarillas y pruebas en hospitales y centros asistenciales. Además, de acuerdo con la Ley de protección contra infecciones planificadas, los estados federales deben tener la oportunidad de volver a comprometerse a usar máscaras en interiores y ocasionalmente en exteriores. Un grupo de académicos criticó duramente el plan del gobierno. quien – cual Los científicos escriben Literalmente:

“Cualquiera que quiera restringir los derechos civiles básicos en un estado constitucional primero debe probar que son necesarios. En la actual nueva edición de la IfSG, la obligación de usar una máscara es de importancia central como una medida ‘lo más restrictiva posible’. ” Expertos como K. Stöhr o Schmidt Schnaset Ha señalado, sin embargo, que No hay evidencia científica a favor de la exigencia de mascarillas y esto también va en contra de las recomendaciones de las sociedades científicas.

hasta que Reporte de evaluacion El grupo de expertos creado por el gobierno federal no pudo proporcionar suficiente evidencia de efectividad: “… porque no hay estudios clínicos aleatorios sobre la efectividad de las máscaras”. El efecto es principalmente de naturaleza psicológica, “… ya que las máscaras se usan en la vida cotidiana para llamar la atención sobre el peligro potencial del virus”. (pág. 87f). En el ayuda a la elaboración Sobre la Ley (p. 64), sin embargo, se afirma: ‘El estudio de Talek et al. (…) Afirma sobre la base de una evaluación de seis estudios (…) que delegar una máscara conduce a una reducción del 53 por ciento en la infección. Sin embargo, el concepto de incidencia es epidemiológicamente inadecuado. Además, ninguno de los estudios permite llegar a esta conclusión.

Cuatro de ellos se basan en estudios retrospectivos de casos y controles en los que se recopilaron datos en llamadas telefónicas o cuestionarios no verificados, incluidos tres pagos de agencias gubernamentales que también ordenaron los procedimientos. solo trabajo Bundgaard et al. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado y por tanto metodológicamente fiable, sin embargo, sus resultados no mostraron ninguna diferencia significativa entre el grupo con y sin mascarilla. Este es solo un ejemplo de cómo se han utilizado estudios descaradamente malinterpretados para justificar los requisitos de mascarillas.

Daño a los procesos de socialización inicial de los niños pequeños

¿Cuál es la amenaza real de daño que se supone que justifica este trato? A nivel internacional, Covid-19 ahora se clasifica en gran medida como un peligro natural para la vida. Por lo tanto, la cuestión de la proporcionalidad debe plantearse nuevamente, especialmente como un requisito para la máscara. Cualquier cosa menos una simple intervención. sIncluso un grupo de expertos describió los dolores de cabeza como consecuencia. Varios estudios muestran riesgos de salud más graves, incluido el daño cerebral permanente La concentración de dióxido de carbono es demasiado alta., infección bacteriana o infección fúngica de los pulmones, lo que plantea cuestiones de derecho penal. Además, las consecuencias más allá de los efectos puramente físicos (trauma/re-trauma, trastornos obsesivo-compulsivos, mecanismos de control éticamente cuestionables) han sido completamente ignoradas en el debate, incluidos daños sociales y psicológicos severos (por ejemplo, a través de una mayor agresividad) o daños incurridos en el Procesos iniciales de socialización en niños pequeños.

La máscara se ha convertido en símbolo de un rostro vacío: no aparecen más individuos, sino que se crea un bloque. La cubierta facial simboliza un intento de controlar lo incontrolable y, a menudo, simboliza una creciente cercanía al pensamiento mágico: el comportamiento basado en creencias directamente no verificables destinadas a evitar el mal se asigna a la magia en la religión comparada (una constante antropológica según B Malinovsky).

Un mecanismo de control comunicativo cargado emocionalmente que tiene una función principalmente social: promover la cohesión social, manifestando ‘creencia’ y percepción de amenaza. Aunque solo sea para contrarrestar tal percepción de los requisitos de máscara, se desaconseja encarecidamente.

“La admisibilidad general debe ser cuestionada”

Y finalmente: es una máscara de demanda sobre el fondo de este último.Ocultar portales¿Sigue siendo creíble? Si los residentes cuestionan si las medidas no se aplican a los políticos, su aceptación pública debe cuestionarse urgentemente a más tardar ahora. Aparentemente, las regulaciones basadas en emergencias son propensas a errores y abusos”.

Autores: Sr. Dr. Paul Cullen, D. Agnes Imhoff, Prof. Boris Kachoby, Prof.Dr. Klaus Croy, m. Mónica Melters, profesora Dra. Klaus Morawitz, Profesor M. Dr. Wolfram Schoevel, Prof. Dr. Médico Henrik Ulrich.

Firma conjunta: Sr. Dr. Rainer Paul, Profesor Dr. Christine Behnke, asistente. Sr. Dr. Jan Duchorn, Profesor Dr. Ole Doering, Profesor Dr. Michael Esfield, Profesor Dr. Lothar Harzheim, Profesor Dr. Médico Sven Hildebrandt, Prof. Dr. Detlev Heller, Profesor Dr. George Hormann, Profesor Dr. Martín Kirchner, d. Sandra Costner, d. Axel Koons, Profesor Dr. Salvatore Laveccia, d. Christian Lehmann, Profesor Dr. Jörg Maticek, Dr.; Christian Mises, D. Médico Christian Schellenberger, Prof. Dr. Andreas Schnepf, Profesor Dr. Henrik Stahl, Profesor Dr. Wolfgang Stolzel, Prof. Dr. Lutz Stuhrenberg, Prof. Dr. Tobias Unruh, d. Kristen Verstead, Prof. Kristen Werner, profesora Dra. Martin Winkler, Profesor Dr. Cristina Zink.