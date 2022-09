Tratamiento de la culebrilla: el peligro latente

– peligro de dormir Las manchas rojas que pican en la piel son a menudo el primer signo de herpes zóster. Lo que parece ser inofensivo proviene de un virus inactivo y puede provocar dolor ardiente. Pero algo se puede hacer al respecto. Stefan Müller

La culebrilla generalmente causa una erupción dolorosa y con picazón. Imagen de icono: Getty Images



Fue una estancia agradable en España por su 60 cumpleaños. Pero las vacaciones del verano de 2019 fueron inolvidables para Franziska Meyer (nombre cambiado) por una razón completamente diferente.

Hacia el final del vuelo, su cuero cabelludo de repente comenzó a arder intensamente. “Me preguntaba si alguna vez me había quemado con el sol”, recuerda el hombre de 62 años. Porque el día anterior había estado demasiado expuesta al sol. Así que pensé que no era tan malo y no fui al médico de inmediato.

Esperé unos días en la habitación del hotel. Pero los síntomas empeoraron. Llegó la fiebre. Un sarpullido rojo y doloroso se extendió por toda su cara y sus ojos se hincharon. Ahora Franziska Mayer y su esposo estaban muy preocupados y fueron al hospital más cercano. “Los médicos hablaron sobre los virus zoster que no entendíamos al principio”, dijo un nativo del centro de Suiza. Más tarde me di cuenta: estábamos hablando de herpes zóster.

Relacionado con el virus del herpes

La culebrilla es una enfermedad viral que se presenta repentinamente y se conoce como herpes zoster. “Zoster” significa “cinturón de cuero” en griego antiguo. Es causada por el mismo virus que la varicela, también conocida como viruela salvaje en Suiza. El virus está relacionado con el virus del herpes que causa el herpes labial. Por lo tanto, a veces no es fácil distinguir entre el herpes zóster y otras enfermedades de la piel. El examen de laboratorio del líquido de burbujas genera certeza.

Las ampollas rojas y las ampollas de la culebrilla a menudo aparecen en grupos y en un lado del cuerpo. Foto: Getty

La culebrilla generalmente causa una erupción dolorosa y con picazón. Las espinillas rojas y las espinillas pequeñas aparecen en grupos, a menudo en un lado del pecho o el abdomen, pero también en el cuello y rara vez en la cara o el cuero cabelludo. A veces, la erupción está completamente ausente. “A menudo, picazón, hormigueo o ardor aparecen en estas áreas unos días antes de que se usen”, explica Bettina Schlagenhoff, MD, dermatóloga en Küssnacht am Rigi.

Evite tocar a mujeres embarazadas

Esta enfermedad es especialmente contagiosa para las personas que nunca han tenido varicela o que no han sido vacunadas contra ella. Puedes enfermarte por eso. En particular, los pacientes con culebrilla deben evitar el contacto con mujeres embarazadas. Porque la varicela durante el embarazo es peligrosa para la madre y el bebé. La culebrilla rara vez vuelve a pasar lo mismo.

Bettina Schlagenhof (57) es dermatóloga en Küssnacht SZ y miembro de la junta de la Sociedad Suiza de Dermatología y Venereología. Foto: PD

El virus zoster está muy extendido: cualquier persona que haya tenido varicela, que suele ocurrir en la infancia, porta el virus durante toda su vida. El riesgo de herpes zóster aumenta con la edad a medida que el sistema inmunitario pierde su fuerza. Aproximadamente una de cada cinco personas debería desarrollar culebrilla más adelante en la vida. mujeres a menudo. tendencia creciente. “Entre otras cosas, esto tiene que ver con una mayor esperanza de vida”, dice el dermatólogo Schlagenhoff. “Pero también a medida que más personas están siendo tratadas con medicamentos que afectan el sistema inmunológico, por ejemplo, debido a enfermedades autoinmunes, cáncer o después de un trasplante de órganos”.

nido de virus zoster

Después de una infección inicial con varicela, el virus zoster se retrae a las raíces nerviosas a lo largo de la médula espinal o los nervios craneales, donde “duerme” de por vida. Normalmente, mantiene el sistema inmunológico bajo control. Sin embargo, si esta se debilita, vuelven a activarse. Se propaga a través de las vías nerviosas y causa inflamación del tejido nervioso afectado en su camino. En respuesta, aparece una erupción en la piel, que generalmente es unilateral para el herpes zóster. Los agentes causales pueden ser infecciones, estrés, tratamientos inmunosupresores, enfermedades malignas, la luz solar o incluso la vacunación. Recientemente, ha habido casos de culebrilla incluso después de las vacunas de Covid.

Este también fue el caso de Thomas Weber, de 59 años (nombre cambiado), en la primavera del año pasado. Una buena semana después de la primera vacunación, aparecieron los síntomas típicos en su brazo izquierdo, con enrojecimiento intenso y racimos de ampollas, principalmente en el antebrazo. “Al principio pensé que me había quemado mientras asaba”. El día anterior, estaba en un paseo soleado donde hizo una fogata. También se sospechó inicialmente que el reumatismo o el codo de tenista era la causa del ardor y la picazón intensos. El médico de cabecera lo saludó. Era claramente herpes zóster, con tres factores desencadenantes: vacunas, sol y estrés: Thomas Weber estaba muy ocupado en ese momento.

1. Cuando una persona se infecta por primera vez con el virus de la varicela zoster, desarrolla varicela. 2. Después de la recuperación, los virus anidan en los ganglios nerviosos de la médula espinal, donde pueden permanecer inactivos durante décadas. 3. Los virus pueden reactivar un sistema inmunológico debilitado y causar inflamación de los nervios y la piel. 4. Esto da como resultado un típico sarpullido doloroso en un solo lado, llamado herpes zoster o también conocido como culebrilla. Más información: bolsa.admin.ch

Gracias a un fármaco que detiene el virus, el sarpullido desapareció al cabo de unas dos semanas. “Pero el dolor ardiente empeoró, especialmente por la noche”, dice Thomas Weber. Los analgésicos comunes no ayudaron, por lo que el médico le recetó algo para el dolor de los nervios durante tres semanas. Eso ayudó. El dolor en mi mano no ha desaparecido por completo hasta el día de hoy. Ellos vienen y van. “Pero son soportables si me protejo bien del sol”.

Al regresar a España, Francesca Mayer temía no poder regresar a Suiza. Los médicos querían que fuera hospitalizada en una clínica privada, que la compañía de seguros de salud no quería pagar. Además, el vuelo de regreso previsto se canceló con poca antelación. ¿Qué debo hacer? “Finalmente nos escapamos”, dice ella. Afortunadamente, la aerolínea rápidamente les ofreció un vuelo alternativo. Así que llegué al aeropuerto de Kloten tan completamente “cansado” que inmediatamente fui a la clínica más cercana.

Fue tratada con antivirales y cortisona, y fue derivada a un dermatólogo y también a un oftalmólogo por los ojos. “Pero los síntomas remitieron lentamente y duraron al menos medio año”, dice Francesca Meyer. Tenía que ir al oftalmólogo cada pocos días para comprobar el progreso de su recuperación. Porque había riesgo de ceguera o meningitis.

síntomas locales

El curso de la culebrilla varía de persona a persona. La enfermedad suele ser leve, especialmente en personas más jóvenes que todavía tienen un buen sistema inmunológico. “El herpes zoster se presenta a continuación con solo unos pocos síntomas, por lo que un tratamiento tópico es suficiente”, dice el dermatólogo Schlagenhauff.

“Es importante ‘atrapar’ el rango durante los primeros días, ahorra mucho sufrimiento”. Bettina Schlagenhaf, dermatóloga

El tratamiento temprano ayudó a Donatus Durig. En julio pasado, el hombre de 55 años de repente desarrolló parches con picazón en la espalda. No esperó mucho y fue a ver a un dermatólogo. El diagnóstico fue rápido y el tratamiento también. Con tabletas y ungüentos, la picazón desapareció después de dos semanas, pero las manchas permanecieron hasta el día de hoy. “Pero no es molesto”, dice Dörig. Más tarde, se supone que hay tres factores desencadenantes de la culebrilla: piernas hinchadas, hipotiroidismo y una segunda vacuna contra el covid-19 que acaba de recibir.

La piel puede volver a cicatrizar

“Es importante ‘atrapar’ el rango durante los primeros días, ahorra mucho sufrimiento”, dice la dermatóloga Bettina Schlagenhoff. De esta manera, se pueden reducir los riesgos de complicaciones como dolor a largo plazo, cicatrices, daño ocular o nervioso o meningitis. “Lo principal es detener rápidamente la multiplicación del virus”. Esto se puede lograr con terapia antiviral en forma de tabletas, generalmente en el transcurso de siete días. Además, existe un tratamiento tópico con preparaciones que contienen zinc y cremas antisépticas para heridas para secar y curar las espinillas. “Si el tratamiento se inicia temprano, generalmente es rápido y fácil”, dice Schlagenhoff.

A pesar del tratamiento temprano, el dolor persistente puede persistir. Aquí se usan analgésicos y medicamentos comunes que afectan los nervios. La acupuntura a veces puede ayudar a tratar el dolor nervioso (neuralgia). El ingrediente activo capsaicina también alivia el dolor y se usa en parches para el dolor o en cremas o ungüentos. Al comienzo de este tratamiento, la sensación de ardor aumenta durante un tiempo, pero luego desaparece. Según Bettina Schlagenhoff, el dolor persistente incluso después de que el herpes zóster ocurre repetidamente, al menos una de cada diez personas se ve afectada. Esto se denomina entonces “neuralgia posherpética”.

¿Para quién tiene sentido la vacunación?

La BAG recomienda vacunar contra el virus zoster a partir de los 50 años a las personas inmunodeprimidas. Foto: Getty

Desde 2017, también existe una vacunación contra el virus zoster. Recomendada por la Oficina Federal de Salud Pública (FOPH) para personas mayores de 65 años y hasta 50 para personas inmunodeprimidas, la vacuna se administra en dos dosis con 1 o 2 meses de diferencia y generalmente se tolera bien. Como resultado de la vacunación, la enfermedad a menudo no se presenta en absoluto o al menos solo de forma leve. Desde principios de este año, también se ha puesto a disposición una vacuna nueva y más eficaz, que ahora se recomienda como una prioridad. Como regla general, la vacunación la realiza el médico de familia.

El sarpullido de Francesca Mayer ha desaparecido por completo hoy, pero también lo ha hecho el estrés del trabajo, que puede haber sido la causa principal de la infección por herpes zoster. Se han mantenido las neuralgias, la pérdida parcial de pestañas y de las bolsas lagrimales, que aún requieren un drenaje linfático regular. Sin embargo, ella piensa: “Estoy bien”. Sobre todo, aprendí una cosa: “Si vuelvo a tener culebrilla, iré al médico de inmediato”.

Esta contribución es la versión ligeramente abreviada de un artículo que apareció en Schweizer Family.



¿Encontraste un error?Informe ahora.