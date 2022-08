Deliciosas manzanas: ¿cuáles son las variedades para cocinar y hornear? | NDR.de – guía – cocina

Estado: 26/08/2022 15:34 Ya sea para hornear, cocinar o como tentempié saludable: es la cosecha de manzanas de nuevo. Sólo en Alemania crecen unas 2.000 variedades. ¿Cuáles son los nombres de las variedades de manzanas antiguas más famosas? Consejos y recetas.

La manzana es la fruta más popular en Alemania y tiene una larga tradición. Las manzanas son deliciosas y versátiles en la cocina. A pesar de la variedad, solo hay un poco más de 20 especies en el mercado. Gracias a su larga vida útil, las manzanas regionales están disponibles casi todo el año.

¿Alguna manzana en verano?

La cosecha de manzanas tempranas o de verano comienza a principios de agosto. Incluyen variedades como Klarapfel y Delbarestivale. A diferencia de las variedades de manzanas cosechadas más tarde, las manzanas tempranas generalmente no se pueden almacenar por mucho tiempo. Se conservan durante un máximo de dos a tres semanas y, por lo tanto, deben consumirse o procesarse rápidamente.

¿Qué manzanas están en otoño?

La temporada de manzanas almacenadas comienza en septiembre. Este almidón madura después de la cosecha y se vuelve más dulce porque el almidón sobrante se convierte en glucosa y fructosa. Las manzanas de almacenamiento alcanzan su aroma perfecto unas semanas después de ser recolectadas. Las variedades típicas incluyen Elstar, Boskoop y Topaz. Duran varias semanas, si se almacenan adecuadamente hasta todo el invierno.

¿Qué tipos de manzanas hay?

Dulces o ácidas, verdes crujientes o rojas jugosas: hay una variedad de manzanas para todos los gustos. Los más populares son Elstar, Braeburn y Jonagold. Un vistazo a las conocidas variedades de manzana:

Boscopio Variedad vieja, cáscara áspera y grande, fruta dura, agria y ácida, se puede almacenar hasta abril, ideal para cocinar, hornear y asar

Variedad vieja, cáscara áspera y grande, fruta dura, agria y ácida, se puede almacenar hasta abril, ideal para cocinar, hornear y asar Braeburn : amarillo – verde – naranja – rojo, fruta dura, muy jugosa, agridulce, ideal para macedonias, pasteles y compotas

: amarillo – verde – naranja – rojo, fruta dura, muy jugosa, agridulce, ideal para macedonias, pasteles y compotas Naranja Cox : corteza de color amarillo-verde-rojo-marrón, granulosa, de tamaño pequeño a mediano, fruta dura, luego quebradiza, ligeramente agria a picante, se puede almacenar hasta marzo, como manzana de mesa y para postres

: corteza de color amarillo-verde-rojo-marrón, granulosa, de tamaño pequeño a mediano, fruta dura, luego quebradiza, ligeramente agria a picante, se puede almacenar hasta marzo, como manzana de mesa y para postres Delbarestival Manzanas de verano, cáscara de color amarillo verdoso, jugosas, aromáticas, dulces con acidez suave, se pueden almacenar hasta noviembre, atractivas manzanas de mesa.

Manzanas de verano, cáscara de color amarillo verdoso, jugosas, aromáticas, dulces con acidez suave, se pueden almacenar hasta noviembre, atractivas manzanas de mesa. la cortina : cáscara de color amarillo-naranja-rojo, fruta de color amarillo claro, jugosa, ligeramente ácida, se puede almacenar hasta mayo, como manzana de mesa y para pastel o ensalada de manzana

: cáscara de color amarillo-naranja-rojo, fruta de color amarillo claro, jugosa, ligeramente ácida, se puede almacenar hasta mayo, como manzana de mesa y para pastel o ensalada de manzana Gloucester Fruta de color rojo oscuro, en forma de campana, de color amarillo verdoso, tierna, tierna, ligeramente ácida, se puede almacenar hasta mayo, manzana de postre perfecta

Fruta de color rojo oscuro, en forma de campana, de color amarillo verdoso, tierna, tierna, ligeramente ácida, se puede almacenar hasta mayo, manzana de postre perfecta Holstein Cox : Marrón herrumbroso en la base del tallo y el cáliz, grande, firme, jugoso, de amarillo a cremoso, afrutado especiado, ligeramente ácido, se puede almacenar hasta marzo, especialmente adecuado para asar y hornear

: Marrón herrumbroso en la base del tallo y el cáliz, grande, firme, jugoso, de amarillo a cremoso, afrutado especiado, ligeramente ácido, se puede almacenar hasta marzo, especialmente adecuado para asar y hornear caro : Frutos veteados de color amarillo-naranja-rojo, pequeños, muy firmes, jugosos, livianos, dulces, se pueden almacenar hasta marzo, como manzana de mesa y para la cocina

: Frutos veteados de color amarillo-naranja-rojo, pequeños, muy firmes, jugosos, livianos, dulces, se pueden almacenar hasta marzo, como manzana de mesa y para la cocina delicioso oro : fruta de color amarillo verdoso, amarillo claro y medianamente firme, muy dulce con una ligera acidez, popular entre los niños, se puede almacenar hasta julio, como manzana de mesa y sidra de manzana o compota

: fruta de color amarillo verdoso, amarillo claro y medianamente firme, muy dulce con una ligera acidez, popular entre los niños, se puede almacenar hasta julio, como manzana de mesa y sidra de manzana o compota jonagold : Frutos marmóreos de color rojo brillante y amarillo verdoso, cremosos, tiernos y jugosos, dulces con buena acidez, se pueden almacenar hasta junio, como manzana de mesa y para cocinar y hornear

: Frutos marmóreos de color rojo brillante y amarillo verdoso, cremosos, tiernos y jugosos, dulces con buena acidez, se pueden almacenar hasta junio, como manzana de mesa y para cocinar y hornear topacio: La fruta sólida de color amarillo-rojo, que se ha vuelto más suave, más jugosa, agridulce, se puede almacenar hasta marzo, como manzana de postre y para cocinar.

Variedades antiguas: manzanas raras y bien toleradas

Además de las variedades de manzana conocidas, también hay muchas raras y en su mayoría antiguas, como Signe Tillisch o Pineapple Rainet. Una variedad típica del norte de Alemania es Finkenwerder Herbstprinz, así como la manzana limón Seestermüher, Prince Albrecht de Prusia o Celler Dickstiel. En caso de alergia, las variedades antiguas de manzana suelen ser bien toleradas.

Cocinar y hornear con manzanas

Las manzanas se encuentran entre las frutas más diversas. Sabe bien ya sea crudo o cocinado en postres como puré de manzana o pastel. Su sabor agridulce también va bien con manjares, por ejemplo como complemento de tartas flambeadas o en ensaladas, por ejemplo con zanahorias o col blanca. Las manzanas también van bien con papas, carne y pescado. Las variedades duras y agrias como Boskoop o Holsteiner Cox son especialmente adecuadas para pasteles o compota de manzana. La regla general es: demasiado dulce se vuelve amargo, dulce demasiado picante.

Comprar manzanas: ¿qué buscar?

Cuando compre manzanas, deben tener una piel suave, sin daños, regordeta, sin magulladuras y con un aroma aromático. Si la base de la flor anterior se sumerge en la parte inferior de la manzana, esto indica que la manzana está madura. Cuando se cortan, las semillas deben verse marrones y negras. En la mayoría de los casos, es recomendable utilizar manzanas de la región, ya que tienen rutas de transporte más cortas, lo que protege el medio ambiente.

Sin embargo, las manzanas regionales que se han almacenado en cámaras frigoríficas hasta la primavera, lo que requiere mucha energía, pueden tener un equilibrio ecológico tan pobre como las manzanas importadas del extranjero.

Almacene las manzanas correctamente en casa

Si dispone de espacio suficiente, es mejor que guarde las manzanas usted mismo. Bodega ventilada y fresca, con mucha humedad y temperaturas entre dos y seis grados. Bajo ninguna circunstancia se deben congelar las frutas. De lo contrario, se estropeará en muy poco tiempo. Lo mejor es esparcir las manzanas sin apretar sobre papel, estantes de madera o tablas para que no se toquen entre sí. Revise regularmente si hay manchas marrones o podredumbre y clasifique la fruta podrida de inmediato. En buenas condiciones, las manzanas se pueden conservar durante varias semanas.

Si no tiene una habitación adecuada en el sótano, puede guardar la fruta en bolsas de plástico. Las bolsas evitan que las frutas se sequen y el dióxido de carbono “exhalado” de las manzanas se acumula en la bolsa, creando un microclima favorable. Haga pequeños agujeros en las bolsas con una aguja para permitir que escape el exceso de humedad y mantener las manzanas frescas.

No almacene manzanas y verduras una al lado de la otra.

Debido a que las manzanas emiten etileno, un gas natural durante la maduración, no deben almacenarse junto a otras verduras o frutas. De lo contrario, se estropeará más rápido. Las excepciones son algunas especies que no son sensibles al etileno, como las verduras de hoja verde, los puerros y los champiñones. Sin embargo, las manzanas también se pueden usar de manera específica para permitir la maduración de un plátano, un tomate o un aguacate.

Cosecha manzanas en el norte tú mismo

No tienes que tener tu propio jardín para recoger tus manzanas. En Altes Land en particular, muchas granjas de frutas ofrecen la opción de recogerlas usted mismo. Amantes de las variedades antiguas de manzana en Huerto Haseldorf A la derecha de Haseldorfer Marsch. Allí pueden aprender sobre una variedad de variedades antiguas y también recolectar pequeñas cantidades de manzanas para su propio uso, sin boleto de entrada, tarifas ni control. El estado de Schleswig-Holstein es el propietario de la finca. En el huerto hay unas 180 variedades diferentes de manzanas, melocotones y peras que ya no están disponibles comercialmente.

Más información Todo el mundo conoce la tarta de manzana y la compota de manzana, pero la fruta también sabe bien en manjares como ensaladas, sopas o guisos. más El clima del norte de Alemania es ideal para el cultivo de manzanas. Vale la pena plantar variedades regionales: no solo son sabrosas, sino también poderosas. Galería de fotos Es hora de cosechar manzanas en otoño. Pero, ¿cómo saber si la fruta está madura? ¿Cómo se almacena? más Elegir la variedad de manzana adecuada y la ubicación correcta es fundamental. Así que la cosecha es rica. más