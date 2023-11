Las tierras raras no son tan raras como sugiere su nombre. Los depósitos y la producción están distribuidos de manera muy desigual en todo el mundo. Sólo China produce el 60 por ciento de las tierras raras.

Diversificar las cadenas de suministro se ha convertido en el mantra

La mina Lungongo de Pensana es una excepción. Según el Director General, sólo hay tres proyectos en el mundo que cuentan con reservas de más de 100 mil toneladas de óxido de neodimio y praseodimio. Uno de ellos está ubicado en Lungongo con una capacidad de 166.000 toneladas.

Esto suena innovador. Entonces, ¿será suficiente que algunas de esas minas caigan en manos europeas para romper la dependencia de China? Maren Liedtke, geóloga de la Sociedad Federal de Geociencias y Materias Primas, no está de acuerdo: “El procesamiento de tierras raras también está muy concentrado en China”. Malasia y Estonia son dos países que también refinan. Sin embargo, según la Agencia Internacional de Energía, China representa el 90 por ciento del procesamiento mundial. “El know-how en materia de refinado se encuentra principalmente en China”, afirma Liedtke.

Pensana también quiere cambiar eso. Está previsto construir una planta en Saltend, en la costa noreste de Inglaterra, que refinará 12.500 toneladas de óxidos de tierras raras al año, incluidas 4.500 toneladas de óxido de neodimio y praseodimio, que es muy importante para la producción de imanes. El presidente de Pensana afirma que este proyecto podría cubrir el cinco por ciento del mercado mundial. La energía eólica marina tiene como objetivo proporcionar electricidad verde para este fin.

En general, el grupo que cotiza en la LSE anunció que alineará su proceso de creación de valor de acuerdo con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con el objetivo de 1,5 grados y Alcanzar el “cero neto” a más tardar en 2040 No quiero.

Sin embargo, la empresa, fundada en 2019, aún no ha registrado ventas y en junio anunció una pérdida anual de 5,2 millones de euros. Además, aún no se ha implementado la financiación para Saltend. Por lo tanto, es posible que el procesamiento adicional no esté listo para el inicio de la mina previsto para 2026.

Hasta ahora, sólo unos pocos países tienen experiencia en esto. Esto también se debe a la propiedad precisa que suelen poseer los elementos de tierras raras: la radiactividad. El torio, por ejemplo, es uno de los minerales que se extrae de la tierra con una mezcla de rocas. Las minas chinas están en gran medida protegidas del público. Es difícil evaluar desde fuera si la radioactividad ha perjudicado a las personas.