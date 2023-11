Cinco consejos para ayuda inmediata en situaciones de emergencia

24vita espíritu

de: Judith Brown, Julián Gutmann

divide

El 10 de octubre de cada año es el Día Mundial de la Salud Mental. Los trastornos de ansiedad son la enfermedad mental más frecuentemente diagnosticada en Alemania. ¿A ti también te afecta?

El estrés puede ser algo bueno. Nuestro cuerpo se pone en un estado de alerta, lo que permite reacciones más rápidas. El estrés también es una ventaja en situaciones de exámenes: el cerebro trabaja más rápido y con mayor concentración y aumentan las posibilidades de poder recordar material aprendido hace mucho tiempo. A corto plazo, el estrés no es perjudicial para el organismo. Las cosas se ven diferentes cuando se vuelve crónico. Los trastornos del sueño, la irritabilidad, la inquietud nerviosa y el dolor de espalda son posibles signos de que no se está relajando lo suficiente.

El estrés crónico también promueve una serie de enfermedades mentales. Estos se diagnostican cada vez más. Esto es lo que muestra la publicación. Compañía de seguros de salud comercial KKH, Cual Las ausencias debidas a enfermedades mentales aumentaron un 85 por ciento desde la primera mitad de 2022 hasta la primera mitad de 2023, más que en cualquier otro momento del pasado reciente. Depresión, trastornos de adaptación y trastornos de ansiedad: los empleados toman cada vez más bajas por enfermedad debido a enfermedades mentales.

Trastornos de ansiedad: ayuda inmediata para los ataques de pánico: cinco consejos eficaces para situaciones de emergencia

Los problemas mentales no son infrecuentes. Muchas personas sufren de depresión, trastornos de ansiedad u otras enfermedades mentales. © Andrey Popov/Imago

Los trastornos de ansiedad son la forma más común de enfermedad mental entre todos los segmentos de la población. Ejemplos de esto incluyen ataques de pánico o miedo a los espacios grandes. Pero existen formas de reducir el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y actuar de inmediato en situaciones de emergencia. Según lo que publicó AOK Baden-Wurtemberg En tales situaciones, los afectados pueden actuar de la siguiente manera y así prestarse asistencia inmediata:

Habla contigo mismo: Para reducir los sentimientos de ansiedad en situaciones agudas, es útil calmarse con pensamientos y frases tranquilizadoras. Así que dígase a sí mismo algo como: “Está bien que yo tenga un ataque de pánico. No estoy solo en esto. Otras personas también se sienten así”. Radicalmente aceptado: Si acepta su ataque de pánico, crea espacio para el cambio. La aceptación radical inicialmente calma la situación porque ya no es necesario luchar contra ella. hacer ejercicios de respiracion: Si una persona entra en pánico, su respiración automáticamente se vuelve más superficial. Sin embargo, inhalar y exhalar profundamente puede calmarlo. Por ejemplo, la técnica 4-6-8 puede resultar útil: inhala durante cuatro segundos, contiene la respiración durante seis segundos y luego exhala durante ocho segundos. el se distraeLa distracción también puede ayudar con un ataque de pánico. Por tanto, concéntrate en otras cosas, por ejemplo, en contar atrás o leer objetos visuales de un determinado color. Kit de emergencia para ataques de pánico.: Esta bolsa o caja debe contener cosas que puedan sacarte del fuerte sentimiento de ansiedad y regular el estrés. Para ello son adecuados, por ejemplo, música agradable, un olor agradable o ligeros estímulos dolorosos tirando y soltando una banda elástica en la muñeca. Estas cosas pueden devolverte a la situación, ponerte en el presente y poner en perspectiva la señal de miedo.

Puede encontrar temas de salud más interesantes en nuestro boletín informativo gratuito, al que puede suscribirse aquí.

De la depresión al alcoholismo: una visión general de las enfermedades mentales más comunes: una de cada tres se ve afectada Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.