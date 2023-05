¿Quieres adelgazar para el verano? ¡Estas 5 rutinas matutinas te ayudarán!

Los fundamentos en breve La pérdida de peso comienza por la mañana, así que comience el día con hábitos saludables.

La regla del 80-20: come un 80 % de alimentos saludables y un 20 % de ejercicio.

¿Quieres perder unos kilos de forma saludable? ¡Entonces estas efectivas rutinas matutinas son el comienzo perfecto para su nuevo día vivido conscientemente!

Estas 5 rutinas matutinas te ayudarán a perder peso

Dietas estrictas, pastillas para adelgazar, ayunos intermitentes: existen infinidad de consejos y alimentos destinados a adelgazar en poco tiempo. Desafortunadamente, esto a menudo no es una buena idea y solo tiene un éxito moderado o nulo. Lo mismo se aplica a las dietas radicales. No es saludable ni sostenible, y no es raro que el efecto yo-yo nos atormente muy rápidamente después de esta fase de pérdida de peso. Las escalas suben más alto, y eso es prácticamente lo último que queremos, ¿verdad?

La vida debe ser divertida y la comida debe brindarte alegría. No ayuda si te presionas demasiado. Tu bienestar es lo primero, por eso es importante que te preguntes por qué quieres perder unos kilos. ¿Se trata realmente de ti o más de tu entorno? Desafortunadamente, la dura realidad sigue siendo que nuestra sociedad se caracteriza por una belleza estándar y una imagen corporal ideal, que generalmente es muy delgada y bien entrenada y en realidad no se alinea con el promedio en absoluto. Tal vez las redes sociales también te estén estresando, así que echa un vistazo crítico a tu feed de Instagram.

Sin embargo, si quieres perder un poco de peso por motivos de salud o por ti mismo, es importante que lo hagas de forma saludable. Por supuesto, cada persona tiene que encontrar su propio camino, pero la clave está en lograr un buen equilibrio entre dieta, ejercicio y rutina. El comienzo del día en particular puede decidir si alcanzarás o no tu objetivo. Puede protegerse de los antojos de alimentos y mejorar su salud en general sin tener que sacrificar nada. ¿Suena prometedor? Te explicamos lo que debes hacer para perder peso de forma saludable y sostenible.

Adelgazar rápido: las 5 mejores rutinas matutinas

¿Por qué es tan importante la rutina? Nos dan dirección, estabilidad y seguridad. Vale la pena no saltarse una comida y hacer suficiente ejercicio, y debería ser una parte integral de su vida diaria. Obtener suficiente comida, agua, sueño y ejercicio tiene un impacto positivo en nuestra salud mental y física. Si crees que solo puedes alcanzar tu objetivo con planes estrictos o mucho ejercicio, entonces estás equivocado. Incorpora estas rutinas matutinas a tu día:

Dormir lo suficiente

Lo que lamentablemente muchos descuidan una y otra vez: dormir. ¿Quién no lo sabe: por la noche saliste con amigos o viste tu serie favorita toda la noche a pesar de que tenías que levantarte muy temprano por la mañana? Lamentablemente no es una buena idea! Si tienes que levantarte temprano, también debes acostarte temprano. Los expertos aconsejan dormir de ocho a diez horas, porque la falta de sueño nos afecta negativamente. Por ejemplo, se promueve la obesidad porque provoca antojos y disminución del rendimiento. Pero cuidado: dormir más no es necesariamente mejor. Su metabolismo realmente no se pone en marcha después de más de diez horas de sueño y la hormona del estrés cortisol se libera cada vez más, lo que conduce a un almacenamiento de grasa más rápido.

¿exhausto? Solo se te permite dormir una vez antes de despertarte. Por muy cómodo que esté en la cama, nuestro cerebro ya no sabe si debe levantarse o volver a dormir. ¡Así es como se desperdicia energía preciosa!

Comienza tu día con la luz del día

¿Lo primero que debes hacer al despertar? ¡Deja que el sol entre en tu habitación y preferiblemente un poco de aire fresco al mismo tiempo! Esto despierta incluso a los que más duermen por la mañana y tiene un efecto positivo en su peso. La luz del día o el sol es la fuente más importante de vitamina D. La deficiencia de vitamina D puede conducir al aumento de peso.

bebe agua de limon

¿Primer café después de despertar? No debes prescindir de él, pero trata de beber limón caliente de antemano. Es uno de los mejores proveedores de vitamina C, llena tu tanque de agua vacío después de dormir y también estimula tu sistema digestivo y metabolismo.

También le recomendamos que beba uno o dos vasos de agua tan pronto como se despierte por la mañana. Es muy importante que bebamos suficientes líquidos a lo largo del día. Esto previene los antojos y asegura una piel fresca y saludable. Por cierto: ¡este es el truco más ingenioso contra los antojos de comida!

desayuno equilibrado

Incluso la abuela sabía que el desayuno es la comida más importante del día, pero ¿es eso realmente cierto? Puede que no sea la comida más importante, pero puede ser crucial cuando se trata de perder peso. ¡Tu desayuno tampoco tiene que ser grande! poco es suficiente Confíe en los alimentos ricos en proteínas que lo llenarán a largo plazo. Las siguientes ideas o alimentos para el desayuno pueden ayudarlo a perder peso:

Copos de avena arrollados/copos de trigo/etc. (Tenemos uno genial aquí receta de papilla – ¡Así desayunan Orlando Bloom y Madonna!)

Frutas y vegetales

Yogur (vegetariano)

quark (vegetariano)

Nueces

Pan integral y oscuro

Revuelto de tofu (huevos revueltos vegetarianos con tofu)

¿Simplemente no tienes apetito por la mañana o haces ayuno intermitente, por ejemplo? ¡También no hay problema! Entonces la alimentación intuitiva también puede ser divertida para ti. No se sienta obligado a hacer algo con lo que no se sienta cómodo.

La regla 80-20 también es útil para perder peso. Según los expertos, el secreto de una buena sensación de peso está en un 80 por ciento en la alimentación y sólo en un 20 por ciento en el deporte o el ejercicio. Con una dieta sana y variada, ¡no tendrás que obligarte a ir al gimnasio!

Empieza a moverte

No tienes que convertirte en un adicto al fitness, pero el ejercicio nunca está de más. Es importante hacer suficiente ejercicio en general. Comience su día con yoga o una caminata corta, para que todo su sistema se active y queme más calorías de forma permanente.