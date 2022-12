Anuncio: Pérdida de acciones de Tesla en la Bolsa de Valores Nasdaq: Musk promete el fin de sus ventas de acciones de Tesla | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

Es probable que tampoco haya más ventas en 2024, dijo Musk en una presentación de conferencia en vivo (“Spaces”) del servicio de mensajes cortos Twitter, del que Musk fue propietario recientemente, el jueves por la noche. El controvertido líder del grupo había vendido recientemente acciones de Tesla por casi 40.000 millones de dólares. Los ingresos se utilizaron principalmente para financiar la adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares. Musk es actualmente el jefe de Twitter, pero aquí anunció su retiro.

El valor bursátil del fabricante de automóviles eléctricos cayó por debajo de los 400.000 millones de dólares cuando los precios se desplomaron el jueves. En noviembre de 2021, la capitalización de mercado era de poco más de 1,2 billones de dólares. El principal accionista de Musk era, con mucho, la persona más rica del mundo en ese momento. Mientras tanto, perdió este puesto ante el francés Bernard Arnault, presidente y principal accionista del grupo de artículos de lujo LVMH. Bloomberg News estima la fortuna de Musk en 140.000 millones de dólares.

A modo de comparación: los cuatro fabricantes de automóviles alemanes que cotizan en el DAX, BMW, Mercedes-Benz, Porsche AG y Volkswagen, tienen actualmente un total de 200.000 millones de euros en las listas del mercado de valores.

Las acciones de Tesla comenzaron un breve intento de recuperación el viernes. Sin embargo, pronto volvió a caer. Y en la cotización del Nasdaq, los papeles del fabricante de autos eléctricos perdieron un 1,76 por ciento, para llegar a $123,15 al cierre de la cotización, que registró un alza en las ventas. Continuaron perdiendo casi un 9% desde el día anterior, lo que ahora las lleva a su nivel más bajo desde septiembre de 2020. Solo en los seis días de negociación desde el jueves pasado, las acciones han perdido alrededor de un 23%.

Además, Musk está bajo presión por el desplome del precio de las acciones de Tesla y los problemas operativos del fabricante de autos eléctricos. Los inversores de Tesla exigieron recientemente que Musk diera un paso atrás en Twitter para centrarse más en el desarrollo del fabricante de automóviles eléctricos. Uno de ellos es Ross Gerber, que posee solo el 0,1 por ciento de las acciones con solo 390.000 acciones en Tesla, pero se ha convertido en un rostro conocido para los críticos de Musk con numerosos tuits y entrevistas con Bloomberg, entre otros. También cuestionó el papel de liderazgo de Musk en Tesla.

También fue Gerber quien le preguntó a Musk sobre más posibles ventas de acciones en el espacio de Twitter. El multimillonario de 51 años respondió: “No voy a vender ninguna acción hasta, no sé, tal vez en dos años, ciertamente no el próximo año y probablemente no el año siguiente”. También admitió que Tesla no había llegado tan lejos como esperaba. El fabricante de automóviles se enfrenta a un final de año difícil. Tesla recientemente bajó algunos precios, redujo la producción en China y ahora ofrece generosos descuentos en los EE. UU. para impulsar las ventas nuevamente a fin de año.

Con una pérdida del 65 por ciento, las acciones de Tesla se encuentran entre las diez acciones más débiles del NASDAQ 100 hasta el momento. Solo en diciembre, las pérdidas se duplicaron en un 37,5 por ciento. En los últimos dos años, Tesla seguía siendo uno de los valores más fuertes con un aumento de casi 1200 por ciento.

