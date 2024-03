Apple está negociando una alianza de IA con Google

aApple quiere ayuda externa para actualizar sus productos utilizando inteligencia artificial. Según un informe de Bloomberg News, el fabricante del iPhone está en “negociaciones activas” con la empresa de Internet Google para obtener la licencia de su modelo Gemini AI. Por tanto, Gemini se integrará en la nueva versión del sistema operativo para dispositivos iPhone iOS este año.

Acuerdo entre Apple y Open AI

Sin embargo, es posible que las conversaciones aún no hayan avanzado mucho. También se dice que aún no se han determinado los términos del posible acuerdo de licencia. No se espera un anuncio oficial hasta la Conferencia de Desarrolladores de Software de Apple en junio. Apple también ha mantenido conversaciones con Open AI, el fabricante del sistema de inteligencia artificial ChatGPT, que compite con Gemini. Es posible que Apple firme varias alianzas. Según un artículo de investigación de Apple, la empresa ya está utilizando las respuestas de inteligencia artificial de Open AI para entrenar sus propios modelos. En realidad, esto va en contra de los términos y condiciones de Open AI. Por tanto, tiene sentido que ya exista un acuerdo entre Apple y Open AI.