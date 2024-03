Seguridad del iPhone después de DMA: “Los costos de explotación se reducen”

Apple ha vuelto a comentar sobre los posibles problemas de seguridad derivados de la implementación de la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea. El grupo está convencido de que comprometerse con la descarga (o aceptar tiendas de aplicaciones alternativas) hace que la plataforma iPhone sea más vulnerable. En una entrevista con el blog holandés de Apple iCulture, Gary Davis, principal defensor de la privacidad de Apple, dijo Ya se puede ver que los costes de los exploits para iOS están disminuyendo.

Pantalla de advertencia de seguridad

“Esto se debe a las nuevas formas de atacar a los usuarios”, dijo Davis, quien ostenta el título de director global de privacidad y anteriormente. Trabajé para la Autoridad Irlandesa de Protección de Datos rey. En su opinión, este tipo de ataques pueden ocurrir a través de mercados de aplicaciones alternativos e incluso a través de métodos de pago alternativos que Apple ofrece debido a DMA. “Es posible que veamos ataques que nunca antes habíamos visto”.

El equipo del Apple Security Lab está elevando al máximo los costes de ataque para iOS “hasta que ya no valga la pena” [das iPhone] “Pero no sabemos cómo evolucionará esto”. Es por eso que mostramos a las personas que descargan aplicaciones de estas fuentes alternativas una pantalla especial con más información. Combinado con los procedimientos de autenticación, esperamos que los usuarios sigan confiando [in die Plattform] Sin embargo, los competidores de Apple y los desarrolladores de aplicaciones critican la pantalla de advertencia que se muestra varias veces como una forma de intimidar a los usuarios: por ejemplo, Epic Games, con el que Apple ha tenido varios litigios, habla de “cumplimiento perjudicial”.

Cientos de API, según las reglas de Apple

La DMA tiene como objetivo garantizar que el iPhone se vuelva más abierto como plataforma. Los teléfonos inteligentes de Apple, incluido iOS, han sido declarados guardianes por la Comisión de la UE. Davis destacó que Apple invirtió mucho tiempo y dinero en preparar su sistema para este asunto, manteniendo el nivel de seguridad que siempre anuncia la compañía. “Por supuesto, pasamos muchas horas, incluso miles de horas, pensando en posibles riesgos de ataque y desarrollando API”.

Se han puesto a disposición de los desarrolladores y mercados de aplicaciones alternativos cientos de API, “de forma coherente con nuestros principios de seguridad”. Según el director de privacidad, el objetivo de Apple es cumplir con la DMA: “pero de una manera que no cree nuevos riesgos de ataques”.







