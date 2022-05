Argentina: El documental retrata el conflicto por el litio

documental “Mi Nombre del Leo‘(‘In the Name of Lithium’) se podrá ver online de forma gratuita del 1 al 9 de agosto. Describe las disputas entre comunidades y empresas mineras en el norte argentino. Los lagos salados aquí, llamados solares, contienen el codiciado ingrediente litio, que se necesita para fabricar baterías. Alrededor del 80 por ciento de los depósitos de litio del mundo se encuentran en Argentina, Bolivia y Chile. Solo en Argentina hay 62 proyectos de minería de litio. Dos de estos ya están en operación, produciendo litio para exportación.

Respeto por otras formas de vida.

El primer día del 1 de agosto no fue elegido por casualidad: era el día de la Pachamama, la Madre de Tierra Santa, para los pueblos tribales de los Andes. Los directores Christian Cartier y Martin Lango cuentan la historia de Clemente Flores, quien vive en la zona de Salinas Grandes, sobre el conflicto entre los pueblos indígenas y las empresas que quieren cortar el litio. Ambos directivos explicaron a la prensa que los avances tecnológicos sin duda mejorarán la calidad de vida. Pero el espectador debe entender que existe una responsabilidad por el medio ambiente y otras formas de vida.

Los locales están excluidos de los resultados.

Clemente y otros vecinos de la comunidad de El Moreno, en la provincia argentina de Jujuy, intentan impedir que las multinacionales mineras se instalen en las minas de litio. Para proteger su propio territorio, se brinda oposición a quienes perturban el equilibrio de la Pachamama. Las autoridades no identifican a las personas afectadas. Están menos involucrados en la toma de decisiones sobre ganancias potenciales.

Los intereses políticos y económicos en Argentina y en el exterior están bajo una enorme presión. Los documentos dejan en claro que, en última instancia, los pueblos tribales se enfrentan a una lucha desesperada. Su modo de vida y tradición autóctonos está en peligro de ser víctima de la forma colonial moderna.