La mayoría ha sido discriminada a lo largo de su vida; muchas se han visto obligadas a ejercer la prostitución. Pero ahora la ayuda proviene de una fuente más oficial: según una asignación estándar, las autoridades argentinas contratarán a más personas con identidades de género no binarias.

Con una amplia mayoría (207 votos a favor, 11 votos en contra), la Cámara de Representantes de Argentina aprobó el viernes una cuota legal para personas transgénero en el sector público.

La ley se basa en un decreto firmado por el presidente argentino Alberto Fernández, de 62 años, en septiembre del año pasado. La ley pasa ahora al Senado, que debe aprobarla antes de que finalmente entre en vigor.

La cofundadora de la ley, Mónica Macha, habló de un “movimiento revolucionario” tras el exitoso referéndum: “Es una señal de fortalecimiento de la comunidad trans y de la sociedad en general. Muestra que el pueblo trabajador está recuperando su dignidad y que la lucha por mayores derechos puede desencadenar fuerzas políticas”.

El parlamentario enfatizó que las personas transgénero en particular se ven muy afectadas por la sociedad dominada por los hombres. Después de todo, su esperanza de vida sigue siendo de solo 40 años en promedio, con el 95 por ciento de las personas transgénero en Argentina sin un trabajo formal y el 80 por ciento siendo trabajadoras sexuales. Entonces la ley es “más que necesaria”, dijo Macha.



Ángeles Rojas, de 32 años, discapacitada, trabaja en el Banco de la Nación Argentina en Buenos Aires.Foto: AP



La nueva ley hace que este particular

Se aplican reglas Todo el mundo Transgénero, incluso si han cambiado su nombre en su entrada de género o registro civil.

Las personas transgénero no solo están protegidas contra la discriminación, ahora tienen derecho a trabajar. Las personas con discapacidad que no hayan terminado la escuela pueden hacerlo durante su trabajo. En términos sencillos: no completar la escolaridad ya no debe ser motivo de exclusión. De ahora en adelante, el gobierno debe garantizar que la educación también pueda completarse durante el empleo.

Las personas transgénero ahora pueden registrarse voluntariamente en el Registro Nacional de Empresas del Sector Público.

Se prefieren los contratos públicos cuando las empresas privadas contratan cesionarios

Los funcionarios calificados están obligados a tomar medidas para promover la conciencia sobre el género y la diversidad de género en el lugar de trabajo.

Además, el Banco Nacional otorga préstamos a empresarios transgénero para iniciar o apoyar fácilmente sus negocios.

Alrededor del 95 por ciento de las personas transgénero están desempleadas

De manera similar al vecino Uruguay, Argentina también quiere hacer algo sobre la discriminación generalizada contra este grupo en la región. Hasta el momento, según activistas, el 95 por ciento de las personas en Argentina con identidad de género no binaria no tienen un trabajo regular.



Angels Rojas tiene solo 23 años, pero ha experimentado muchas formas de violencia en su vida.Foto: AP



“Si todas las empresas implementan cuotas de trance, marcará una gran diferencia para muchos de mis colegas”, dice Angels Rojas, de 23 años, quien trabaja en el departamento de recursos humanos del banco nacional del país desde este año. “Mejorará su calidad de vida y no morirán a los 34 o 40 años, que es su esperanza de vida actual”.



El presidente argentino Alberto Fernández (61) quiere mejorar significativamente la situación de las personas transgénero en su país.Foto: AFP



No se sabe exactamente cuántas personas estuvieron involucradas. El censo más reciente en Argentina en 2010 no se sumó al problema. Los activistas estiman que hay personas transgénero de entre 12.000 y 13.000 años en todo el país con una población de más de 44 millones.

Argentina es pionera internacional

El papel de Argentina como pionero regional ya quedó claro en 2010 cuando el gobierno de Buenos Aires permitió que las parejas homosexuales se casaran. Dos años después, se aprobó una ley que permitía a todos en Argentina determinar su género, independientemente de sus características biológicas. El reglamento también incluye el acceso gratuito a la terapia hormonal y la posibilidad de reasignación de género.

