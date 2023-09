Argentina: Enfrentamientos y lesiones tras la cancelación de las celebraciones del Mundial

Se requiere su consentimiento revocable para la transmisión y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores externos de contenido incrustado requieren este consentimiento para mostrar el contenido incrustado. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “on”, usted acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluido Estados Unidos, de conformidad con el artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto aquí. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor en la parte inferior de la página y a través de Privacidad.

SLos enfrentamientos estallaron en la capital, Buenos Aires, horas después de que la selección argentina celebrara la Copa del Mundo. Al menos ocho personas resultaron heridas, informó la agencia de noticias estadounidense AP, citando a medios locales. Las fotos muestran a rescatistas con cascos y escudos de pie alrededor de la estupa donde los aficionados al fútbol argentino tradicionalmente celebran sus victorias. Los informes sugieren que se trata de incidentes aislados en los que la mayoría de las personas no están presentes.

Según informes de los medios, cinco millones de personas celebraron en las calles de la ciudad e intentaron ver al equipo campeón del mundo de Lionel Messi en el desfile. El autobús iba demasiado lento, por lo que los jugadores cambiaron a helicópteros y sobrevolaron Buenos Aires. Se plantearon críticas sobre el comportamiento y la falta de organización de las fuerzas de seguridad.

Argentina venció a Francia, campeona defensora, 4-2 en la tanda de penales en la final de la Copa del Mundo del domingo. Fue la tercera victoria del país en la Copa del Mundo. El grupo aterrizó en Buenos Aires la madrugada del martes (hora local) y esa mañana pasó varias horas recorriendo la ciudad en autobús.

Vítores masivos: multitudes de fanáticos del fútbol esperan a la selección argentina en el obelisco Fuente: dpa/Fanchi Claudio

En Buenos Aires estalló el estado de emergencia ante el regreso de los deportistas. Los fanáticos llenaron puentes y autopistas de la ciudad, con muchos semáforos y señales de tránsito. A unos 30 grados, esperaron durante horas bajo un sol abrasador la llegada de la selección nacional. Se suspendió el servicio de metro. Aerolíneas Argentinas advirtió sobre problemas con vuelos retrasados ​​por el caos vial. Las redes de telefonía móvil también están a veces sobrecargadas.

Messi se sentó en el autobús con cuatro de sus compañeros de equipo, bebiendo de un vaso bajo el sol brillante y saludando a los fanáticos que lo vitoreaban. También se entregó un trofeo de oro de la Copa del Mundo.

El siete veces futbolista mundial publicó un vídeo en Instagram con imágenes de su carrera. “El balón me ha dado una gran alegría y un poco de tristeza durante casi tres décadas. Siempre ha sido mi sueño convertirme en campeón del mundo y nunca quiero dejar de intentarlo aunque sé que nunca sucederá”, escribió.

El centrocampista Thiago Almada publicó en Instagram una foto de Messi con el trofeo en el techo de un autobús, mientras que Rodrigo de Paul publicó un vídeo de los jugadores cantando y celebrando.

Messi también creó estado de emergencia en Instagram

Anteriormente, Messi solía actualizar a sus fanáticos con fotos en las redes sociales. Luego de llegar a Buenos Aires por la noche y pasar junto a miles de fanáticos, la superestrella argentina se tomó un tiempo libre. El recién coronado campeón del mundo de fútbol no está solo en la cama: junto a él está el trofeo dorado de la Copa del Mundo.

El hombre de 35 años publicó tres fotos en Instagram, la primera de las cuales está “durmiendo” en la cama, con su mano izquierda apoyada en una taza, la segunda sonriendo a la cámara con una taza y la tercera sosteniendo una taza. Y vea un archivo complementario. “¡Buen día!” Messi subtituló las fotos, que recibieron más de 28 millones de me gusta tres horas después de su publicación.

Lionel Messi (centro) saluda mientras camina hacia la ciudad con la selección de fútbol de Argentina. Fuente: dpa/Amarelle Gustavo

Además, Messi había marcado un hito en Instagram. Una publicación del jugador de 35 años con fotos que lo muestran celebrando con el trofeo de la Copa del Mundo después de ganar la final contra Francia el domingo recibió más de 56,2 millones de me gusta en la red social el martes por la mañana, y la tendencia va en aumento. Con esto, Messi publicó desde la cuenta “world_record_egg”, que anteriormente era considerada la publicación con más me gusta de Instagram. El 4 de enero de 2019 se publicó una fotografía de un huevo con el objetivo de establecer un récord mundial. Hasta el miércoles por la mañana, la foto de Messi había recibido más de 67 millones de me gusta.

Tras aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza el martes por la noche, la selección argentina, que llevaba más de 20 horas de viaje, viajó primero en autobús hasta la asociación argentina. Allí también miles de fans ya habían aplaudido a sus ídolos. Luego de una corta noche, los soldados desayunaron antes de iniciar la marcha.