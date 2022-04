Argentina: Hombre compra un dominio de Google por menos de tres euros

28/04/2021, 21:20



Un hombre de 30 años aprovechó dos horas de inaccesibilidad de Google en Argentina para comprar un loco impulso: aseguró un nombre de dominio de buscador por el equivalente a tres euros.

Cuando Google colapsó durante dos horas en Argentina la semana pasada, el diseñador web de 30 años se dio cuenta de su gran oportunidad. Nicolás Krona compró el dominio argentino del buscador por el equivalente a 2,39 euros.

Buscador a precio de ganga



Según informes de los medios, Krona estaba sentado en su escritorio en las afueras de Buenos Aires el miércoles por la noche cuando se enteró de un problema con Google. Cuando escribió “www.google.com.ar” en su navegador, no funcionó. Luego llamó al “Centro de Información de la Red Argentina” (NIC), el Registro Nacional de Nombres de Dominio.

La primera sorpresa: allí se puso a la venta el dominio nacional de Google. Sorpresa aún mayor: la transacción fue exitosa. “Nunca pensé que me permitirían comprarlos”, dijo Krona a la BBC. El joven de 30 años pagó 270 pesos argentinos por el dominio del buscador, menos de tres euros.

Después de la compra, Krona volvió a abrir Google en su navegador; en lugar de la barra de búsqueda, sus datos personales aparecían allí. “Estaba mirando la pantalla. No podía creer lo que había sucedido”, continuó Corona.

Tuiteó sobre lo que había logrado, dejando en claro que había hecho la compra completamente legal.

El dominio no debería haber salido a la venta.



Por suerte, muchos usuarios lo celebraron como un héroe: a casi 80,000 personas les gustó su tweet. Google ha confirmado brevemente la adquisición de su propio dominio por parte de un tercero, pero no ha comentado cómo es posible. Esto no se debe a una licencia vencida; no debería vencer hasta junio de 2021.

Sin embargo, el NIC revocó explícitamente los derechos de dominio de Krona: según el diario argentino “Clarín”, solo fue propietario durante una hora. Google no contactó a Corona. Coincidentemente, el diseñador web no retiró sus 270 peniques.

