Argentina vs. Consejo de Uruguay, cuotas de predicción 16/11/23 Bases de apuestas

Argentina no sólo ganó el Mundial 2022, sino que también tuvo una gran racha en general. El año de competición internacional 2023 debe finalizar lo antes posible. Sin duda, una victoria contra Uruguay sería genial.

Para Argentina será cuestión de clasificarse a la final lo más rápido posible. Las casas de apuestas Argentina vs. El pronóstico de Uruguay muestra que Los locales son claros favoritos de cara a esta pelea. Ago. Sin embargo, les espera un enemigo no deseado.

Cuotas Argentina – Uruguay | 3 puntos clave

Cuotas de apuestas a partir del 15 de noviembre de 2023 a las 11:01

Uruguay tiene alta calidad individual en algunas posiciones. Pero Argentina puede manejarlo. Entonces, nuestro consejo Argentina vs Uruguay es que el equipo local ganará este partido.

Argentina – Estadísticas y forma actual

Argentina no solo se convirtió en campeona del mundo en Qatar en 2022, sino que actualmente es uno de los equipos más fuertes de todos los tiempos. El equipo parece muy consistente, comete pocos errores y tiene mucho talento excepcional en sus filas. Todo lo sostuvo el técnico Lionel Scoloni que encontró una buena combinación. Entusiasmo ofensivo y al mismo tiempo desde la estructura defensiva. Desde la alegría del deporte y la disciplina. Fue la combinación perfecta para que Argentina ganara.

Y el equipo tiene éxito. Argentina ha ganado 14 partidos internacionales seguidos. Vale la pena ver esta serie. Las casas de apuestas Argentina vs. Las cuotas uruguayas también muestran que los proveedores de apuestas esperan que la racha se extienda. Porque el equipo local es el favorito absoluto y Lionel Messi también está descansado. Pero no es el único jugador argentino al que hay que prestar atención.

La plantilla de Argentina está llena de grandes nombres. Martínez, Romero, Molina, Enzo, Mac Allister, Messi, Lautaro, Álvarez: hay jugadores destacados en cada parte del equipo. Y los jóvenes talentos que abundan y que ya están rascándose los pies aún no han sido nominados. El futuro del fútbol argentino es muy brillante si todo encaja.

Argentina como especialista defensivo

Lo impresionante de Argentina es el énfasis que se pone en la disciplina. Los sudamericanos no sólo ganaron hasta ahora los cuatro partidos de clasificación, sino que tampoco encajaron ni un solo gol. Cuatro veces por cero, cuatro veces la esperanza: el resultado ayudará a Argentina a reservar su billete lo antes posible y no tener que preocuparse por una larga fase de clasificación.

Los partidos de prueba de este año fueron muy prometedores, por ejemplo, Argentina venció a Australia 2-0 y Curazao 7-0. También significa que Argentina no ha marcado un gol en todo el torneo internacional de 2023. Puede que esta increíble serie no termine, pero el clásico contra Brasil sucederá después del partido contra Uruguay. Y será un gran partido con un resultado incierto.

Pero volvamos al partido contra Uruguay. Los roles están claramente asignados, de ahí nuestro pronóstico antes del partido entre Argentina y Uruguay El anfitrión gana Ago. ¡En Wettbasis puede encontrar una descripción general de las casas de apuestas que permiten depósitos a través de Paypal!

Alineación esperada de Argentina:

Últimos partidos de Argentina:

Uruguay – Estadísticas y forma actual

Uruguay tiene una gran tradición en la historia de las selecciones. El equipo ocupa actualmente el puesto 15 en la clasificación mundial de la FIFA, pero sin duda es uno de los contendientes que podría desempeñar un buen papel en un gran torneo. Los uruguayos tienen como seleccionador nacional a un zorro táctico, el gran Marcelo Bielsa. Poco a poco está instaurando un fútbol moderno, más europeo. Pero no tiene por qué ser malo.

Al final, Uruguay venció a Brasil por 2-0 en su último partido. Los uruguayos son muy disciplinados, no conceden demasiado, ganan muchas batallas y atacan con frialdad en ataque. No es de extrañar que el equipo haya perdido sólo uno de sus últimos nueve partidos. Sin embargo, todavía hay margen de mejora y aún no se ha establecido completamente la mejor coherencia en el rendimiento. Bielsa y compañía tienen ahora trabajo que hacer.

Esto también es evidente al observar las eliminatorias anteriores. Sólo hubo un punto en dos partidos en Ecuador y Colombia. El test match fuera de casa contra Japón terminó en empate. Alimenta nuestro nodo de valor de cara al partido entre Argentina y Uruguay, y eso es todo. El equipo local gana y se marcan menos de 3,5 goles en el partido.

Uruguay debería ser fuerte fuera de casa

El siguiente paso en el desarrollo es mejorar los resultados, pero los valores comunes en el exterior. Al fin y al cabo, en todo el año calendario sólo hubo una derrota en ocho partidos.. El equipo ha ganado cinco veces y la tendencia de todos modos va al alza.

Y la calidad en el equipo es muy fuerte. En el centro del campo sólo destacan Valverde y Ugarte, Núñez es imparable en un buen día en ataque y jugadores jóvenes como Torres, Araujo y Bellistri tienen sus cualidades. Sin embargo, para que Uruguay consiga algo en Argentina, necesita estar en plena forma ese día y un poco de suerte en el juego.

Sin embargo, como muestran las cuotas de apuestas de Argentina vs Uruguay, las posibilidades de que esto suceda no son grandes. Por ejemplo, el proveedor de apuestas Betano establece una cuota de 1,58 para que gane el equipo local.

Alineación esperada de Uruguay:

Últimos partidos de Uruguay:

17 de noviembre de 2023 – Comparativa 1/X/2 Nuestro Nodo Argentina – Uruguay

Argentina – Uruguay Comparación en vivo / Cuadro H2H

Argentina y Uruguay son eternas enemistades en el fútbol mundial. Nunca se ha celebrado un torneo internacional con tanta frecuencia. Este es ya el encuentro directo número 200, hasta el momento Argentina ganó 93 y Uruguay 58 duelos. Los dos se enfrentaron por última vez en las últimas eliminatorias para el Mundial, y ambos partidos fueron para Argentina.

Estadísticas destacadas Argentina vs Uruguay

Predicción de apuestas básicas y Argentina-Uruguay Consejo

Argentina es favorita y buscará una quinta victoria contra Uruguay y, con suerte, otra portería a cero. Pero no será fácil debido a la calidad del rival, al menos no en conjunto.

Hechos clave – Argentina vs. punta uruguaya

Argentina celebró 14 victorias consecutivas

Los locales no han recibido ningún gol en la fase de clasificación para el Mundial (cuatro partidos).

Uruguay ha sufrido sólo una derrota en 9 partidos

Según los augurios, nuestro consejo antes del partido Argentina vs Uruguay El equipo local gana el juego. Ago.

Argentina vs Uruguay – Las mejores posibilidades de clasificación para el Mundial en Sudamérica

éxito Argentina: 1.58 @Betano

Sorteo: 3.96 @Tipwin

éxito Uruguay: 6.80 @Interapuestas

Probabilidades de victoria de Argentina / empate / victoria de Uruguay:

Argentina-Uruguay – Cuotas de apuestas* y otros desafíos interesantes de un vistazo:

Más/Menos de 2,5 goles

Más de 2,5 goles: 2,05 @Bet365

Menos de 2,5 goles: 1,75 @Bet365

Ambos equipos anotaron

Sí: 2,10 @Bet365

Número: 1,67 @Bet365