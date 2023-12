Así es como puedes apoyar adecuadamente a tu amada

¿Se ha enamorado de alguien que padece un trastorno de ansiedad y se pregunta qué esperar ahora? ¿Qué es el trastorno de ansiedad, cómo se puede ayudar a los afectados y qué más debería importarle?

¿Qué es el trastorno de ansiedad?

Una de cada cuatro personas sufrirá algún trastorno de ansiedad tarde o temprano en su vida. Entre el 10 y el 14 por ciento de la población sufre algún trastorno de ansiedad que requiere tratamiento. Por lo tanto, no es improbable que durante tu vida amorosa conozcas a alguien que tenga grandes problemas para controlar tus sentimientos de ansiedad. ¿Esto debería impedirte tener citas y coquetear? ¡De ninguna manera! Pero ciertamente tiene sentido que descubras exactamente qué es un trastorno de ansiedad para estar mejor preparado para lo que se te presente. También puede ser un mejor apoyo para su contraparte. Al final puede hacerlo por ti. Os acerca más cuando superáis juntos situaciones difíciles.!

Básicamente, sentir miedo, por desagradable que sea, no es algo malo ni siquiera incorrecto. Cualquiera que sienta miedo es algo poderoso. Palpitaciones del corazón, sudoración excesiva, dificultad para respirar y temblores en manos y rodillas. adentro Advertir Puede reaccionar muy rápidamente si sucede algo amenazante. Una vez pasada la situación (supuestamente) peligrosa, el miedo también desaparece. En el caso de un trastorno de ansiedad, el miedo persiste y también se presenta en situaciones que objetivamente no merecen temerse. En otras palabras, aunque te sientas completamente relajado, tu pareja puede estar experimentando una ansiedad terrible. Según la compañía de seguros de salud AOK, aproximadamente el 9% de los hombres y el 21% de las mujeres en Alemania padecen un trastorno de ansiedad en el plazo de un año.

¿Qué tipos de trastornos de ansiedad existen?

Hay muchas razones por las que alguien podría desarrollar un trastorno de ansiedad, incluida una Predisposición genética. La crianza de los hijos también puede tener un impacto, por ejemplo, si los padres están emocionalmente ausentes o si son demasiado protectores con sus hijos. también Experiencias dramáticasUn accidente grave, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, un diagnóstico deficiente o dificultades financieras pueden agravar un trastorno de ansiedad. Básicamente, las personas ya están conectadas con otras. enfermedades psicológicas Sufren y tienen más probabilidades de sufrir un trastorno de ansiedad. Se puede clasificar en tres tipos:

en un fobia Siempre hay un desencadenante específico para una reacción de miedo. Por ejemplo, las personas pueden entrar en pánico cuando ven un determinado objeto (como una jeringa) o un insecto (¡arañas, por supuesto!). O sufren fobia social y les resulta muy difícil hablar delante de un grupo de personas, por ejemplo.

a Trastornos de pánico Por lo general, no existe un desencadenante específico. Por lo que puede aparecer de forma repentina y sin motivo aparente. Si además tienes miedo a lugares de los que no hay salida fácil (por ejemplo: ascensor, autobús o tren), sigues teniendo agorafobia y los dos trastornos de ansiedad suelen coexistir.

en un Trastorno de ansiedad generalizada Tienes miedo constantemente de que te suceda algo malo a ti o a alguien cercano a ti. Por dentro estás constantemente estresado y la ansiedad es tu constante compañera.

¿Cómo sé si mi pareja tiene un trastorno de ansiedad?

Lo más sencillo es preguntarle a la persona con la que estás hablando si tiene algún trastorno de ansiedad. Pero si todavía te gusta Empezando a conocernos Y aún no tienes el coraje de mencionar algo como esto, o tu cita tiene un trastorno de ansiedad. No lo sabes tú mismo Estos síntomas también pueden indicar esto:

Respiración rápida

náuseas

Tension muscular

Incapacidad para pensar con claridad

– Dificultad para expresarse con claridad.

Pesadillas o insomnio

Sentimientos de pánico

inquieto

Los síntomas de un trastorno de ansiedad no necesariamente aparecen todos o al mismo tiempo. Además, pueden tener distintos grados de gravedad.

¿Cómo es salir con alguien con un trastorno de ansiedad?

Imagina que estás saliendo con alguien con quien no puedes ir a ciertos lugares o eventos, y que siempre está preocupado de que no pase nada contigo o de que puedas romper pronto. Voces sobreexcitadoQuizás lo sea. Pero eso no significa que no puedas disfrutar de una gran relación una vez que te conoces. Ajústelos entre sí ¡Posee! Además, los trastornos de ansiedad no moldean a la persona en su totalidad y pueden superarse. Pero es cierto que las personas con enfermedades mentales tienen más dificultades en sus vidas amorosas. Un estudio publicado en la revista “Evolutionary Psychology” dice que sus posibilidades en el mercado de solteros son menores que las de otros.

¿Cómo se puede apoyar a una pareja con trastornos de ansiedad?

Si la persona con la que estás hablando tiene miedo o entra en pánico sin motivo aparente, puede ser muy difícil comprender Para responder: Después de todo, todo está bien para ti y no puedes saber lo que pasa por la cabeza de tu compañero o pareja. Que pasa contigo De ninguna manera ¿Qué debes hacer en tal situación? Algo como “Cálmate” o “¡Agáchate, no pasa nada!” Él dice. compasión ¡Es la palabra mágica! Esto también ayuda:

1. Verificación de la realidad

¿Tu pareja sigue cancelando planes, no quiere ir a fiestas o te bombardea con mensajes cuando estás fuera? Él o ella no hace eso. Mala atención, Egoísmo O porque le gustas Manipular con Pero para evitar situaciones difíciles. Recuerde siempre esto antes de sentirse decepcionado o enojado.

2. Intenta no juzgar

Cuando alguien te cuenta sus miedos, requiere mucho esfuerzo por parte de la otra persona. Lo más estúpido que puedes hacer ahora es esto. Los miedos son ridículos. Representar. Trató de resistir la tentación de intentar explicar por qué su miedo era infundado. En lugar de eso, practica escuchar y… Consultas neutrales interesadas. Para preguntar: en lugar de decir: “¡Oh, eso es una tontería!”, pregunte: “No entiendo tu preocupación, ¿puedes contarme más al respecto?”. debes ser uno Espacio seguro Para tu cita o pareja donde no tienes que preocuparte por ser juzgado por algo que siente.

3. Descubra qué lo desencadena

Algunas personas con trastornos de ansiedad se sienten aterrorizadas por los pájaros, otras por los perros, algunas por las tijeras, otras por los taladros, algunas por las multitudes de personas y algunas por los espacios reducidos. Si entiendes lo que está pasando con tu cita. Despertar sentimientos de miedo Quizás esto no solo le ayude a él, sino que también a usted, porque les resultará más fácil de entender y podrán evitar momentos tan desencadenantes juntos.

4. Di algo que ayude

A veces se necesita algo más que simplemente decirle a la otra persona “Estoy de tu lado” para ayudarla a superar la situación. Otras frases que tu cita me siento bien Ella: “Te estoy escuchando”, “Sé que esto es mucho para ti en este momento”, “¿Debería sentarme contigo?”, “¿Puedo hacer algo para ayudarte?”.

¿Qué puede ayudarles a usted y a su pareja?

No hay duda: la enfermedad mental siempre significa un factor estresante adicional en una relación. Pero, ¿qué relación está libre de estrés y qué persona es tan estable mentalmente que nunca tiene que lidiar con problemas? Si ambos socios Aprenda a afrontar un trastorno de ansiedad – Tanto la persona afectada como la parte indirectamente afectada pueden disfrutar de una relación feliz. Puede considerar si tiene sentido para usted recibir apoyo en forma de para tratar Levantar. ¿Quizás también existan grupos donde los familiares de personas con trastornos de ansiedad puedan discutir cómo los afrontan? Sin embargo, no está solo al enfrentar desafíos y es una buena idea recordarlo constantemente.

Pero no pruebes el tuyo Envuelve a tu pareja en algodón Y la creencia de que no debes imponerle ninguna “carga” adicional debido a tus propios problemas. Todavía tienes una relación en la que tus problemas son importantes y en la que también deberías sentirte cómodo y seguro. Después de todo, usted no es terapeuta y no puede ni debe hacer algo así. Si aún no está en terapia, ciertamente puedes alentarlo a que lo haga.

Conclusión: Cómo salir con alguien con un trastorno de ansiedad

Decir “Me encanta pasar tiempo contigo” puede aliviar el miedo de tu pareja a perderte. “Llego 15 minutos tarde” elimina la preocupación de que te haya pasado algo. Salir con personas con trastornos de ansiedad lo es todo. Tener más cuidado al tratar entre nosotros y tomar conciencia Lo que tus palabras y acciones evocan en los demás. podría. Esto puede resultar agotador porque hay que pensar más, pero también puede acercar a dos personas, después de todo, se preocupan el uno por el otro y se preocupan el uno por el otro. También significa que debes cuidarte: si estás agotado, está bien, y significa que debes pedir la ayuda que necesitas para estar ahí para ti y tu pareja para que puedas hacerlo.

Si necesitas ayuda, puedes encontrar apoyo en todo el país. Consulta telefónica Al: 0800 / 111 0 111 y 0800 / 111 0 222. Alternativamente, también puede enviar un correo electrónico a online.telefonseelsorge.de El escribe.