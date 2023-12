Nuevos hallazgos: ¿Es necesario reescribir la historia de la Edad de Piedra?

A partir de: 21 de diciembre de 2023 a las 16:08

En Siberia se han encontrado las ruinas de un castillo de 8.000 años de antigüedad. Un descubrimiento apasionante, porque puede significar que la vida en las sociedades de la Edad de Piedra era muy diferente de lo que se suponía anteriormente.

Según la sabiduría convencional, los grupos de cazadores-recolectores vivieron como nómadas en la Edad de Piedra hasta que la agricultura los volvió sedentarios. Probablemente a alguien le convenga el asentamiento fortificado más antiguo del mundo en Siberia, construido por cazadores-recolectores hace unos 8.000 años. Reevaluación de las sociedades de la Edad de Piedra.

La sociedad de la Edad de Piedra bajo una nueva luz

Los cazadores-recolectores se atrincheraron detrás de los muros de los castillos; hasta hace poco esto era un oxímoron en el mundo de la arqueología. La ubicación del sitio es igualmente sorprendente: no en el río Tigris en Mesopotamia, donde realmente se encontraba el comienzo de sociedades complejas. Pero en el río Omnia, en la taiga siberiana, el bosque de coníferas más grande del mundo sigue hoy deshabitado, también porque el suelo, pobre en nutrientes, no es apto para la agricultura.

sitio con personalidad emocionante

Los descubrimientos en la taiga de Siberia occidental son apasionantes por varias razones. Los resultados de la investigación realizada por el equipo arqueológico germano-ruso muestran que los habitantes construyeron complejas estructuras defensivas alrededor de sus asentamientos hace 8.000 años. Al hacerlo, refutan la suposición de que los asentamientos fortificados con arquitectura monumental estén asociados con el surgimiento de comunidades rurales.

El destacado arqueólogo Hennie Bizonka, de la Universidad Libre de Berlín, considera que esta narrativa establecida sobre las etapas de desarrollo de las sociedades humanas en la comunidad de investigadores es un problema. “Nuestros hallazgos desacreditan esta narrativa. Mostramos que las sociedades de cazadores-recolectores podrían haber sido muy complejas social y económicamente. Eran tan complejas que construyeron grandes fortalezas”.

El área que rodea el río Omnia está escasamente poblada.

Pesca, caza y alfarería artística

Los siberianos occidentales pescaban en el río Omnia, pescaban con lanzas de hueso y piedra y utilizaban cerámica decorada para conservar el aceite de pescado y la carne rica en calorías. Los pueblos prehistóricos vivían un estilo de vida muy desarrollado que dependía de los ricos recursos de la taiga.

Gracias a la densa red de vías fluviales, los peces abundaban estacionalmente. En el bosque se pueden pescar alces, renos y urogallo. Estos recursos proporcionaron a los grupos de cazadores-recolectores una base segura y predecible para la supervivencia. Al acaparar, pudieron aprovechar los excedentes estacionales incluso en tiempos de escasez.

Por qué Fortificaciones ¿En la taiga siberiana?

El asentamiento fortificado a orillas del río Omnia, en la taiga de Siberia occidental, es el testimonio más antiguo del mundo. No está claro por qué las sociedades de la Edad de Piedra desarrollaron sistemas de defensa tan avanzados hace 8.000 años. El estado actual de la investigación ofrece cuatro escenarios posibles para la creación de fuertes:

Innovaciones y excedentes: El espíritu innovador de la sociedad taiga puede haber llevado a la acumulación de excedentes. Nuevas técnicas de caza, procesamiento y almacenamiento, como la alfarería, aseguraron la prosperidad. La estructura económica y la desigualdad social alimentaron los conflictos e hicieron necesario fortalecer el asentamiento.

Inmigración: Los inmigrantes de las regiones esteparias del sur probablemente trajeron consigo conocimientos sobre la producción de cerámica y las técnicas de fortificación. Al establecer sitios fortificados como sitios clave, estos grupos pueden haber capturado tierras escasamente pobladas en el norte.

Los científicos califican los descubrimientos en Siberia como apasionantes.

Redes de comunicación: Es posible que los fuertes hayan servido como centros para redes de comunicaciones regionales. Estos asentamientos pueden haber sido lugares de comercio y reuniones rituales, lo que los convirtió en objetivos populares de saqueos y ataques violentos.

Cambios de clima: La aparición de fortalezas en el oeste de Siberia puede estar relacionada con un evento climático global. “Hubo cambio climático aproximadamente al mismo tiempo, entre 50 y 100 años antes del asentamiento de Amenga. El llamado Evento 8.2 es una breve fase fría de 150 años que comenzó hace 8.200 años. Esto puede haber llevado al hecho de que la gente se está volviendo “De repente son territoriales y tienen que defender sus asentamientos”.

Hace 8.200 años comenzó un breve período frío.

Muchas preguntas siguen sin respuesta

El evento climático global de hoy sería la mejor pista de por qué comenzaron a construirse castillos en Siberia hace 8.000 años. Henie Bizonka destaca la necesidad de aclarar las conexiones con el cambio climático. “El problema fundamental es que casi no existe un archivo climático evaluado en la región. Junto con nuestros colegas rusos, estaríamos investigando exactamente eso en los próximos años si no hubiera ocurrido la guerra de agresión rusa contra Ucrania”.

“8000 años “escena de conflicto”

Los asentamientos fortificados alrededor del año 6000 aC son un fenómeno único. Posteriormente siempre hubo fortalezas en esta región de la taiga. El asentamiento de Amnja marca el comienzo de la era de las fortalezas. Curiosamente, las cosas son diferentes en el lado europeo de la taiga. Para Bizonka, este es uno de los grandes misterios que rodean el sitio.

“Lo que me sorprende mucho y no puedo explicarme en absoluto es por qué estas fortalezas aparecieron en Siberia occidental alrededor del año 6.000 a.C. y luego la fortificación de los asentamientos continuó durante todo el período hasta la era moderna”, dice Bezonka. “Mientras que al otro lado de los Montes Urales, en la parte europea de Rusia, donde el paisaje y los recursos son casi idénticos, nada es igual”. Las fortalezas más antiguas al oeste de los Montes Urales no aparecieron hasta la Edad del Hierro, hace unos 2.000 años.

Los investigadores esperan descubrir el misterio que existe en la taiga siberiana.

La investigación de campo para resultados confirmados está pendiente.

Se necesita más investigación para aclarar muchas preguntas abiertas. La situación política con Rusia actualmente no lo permite. Investigadores de Alemania y Rusia esperan poder realizar más investigaciones juntos en el futuro para descubrir los secretos de la ciudadela de la Edad de Piedra en la taiga siberiana.