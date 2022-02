Así luce hoy Wencke Myhre

En los años sesenta y setenta interpretó una melodía pegadiza tras otra y todavía está en el escenario hoy. La cantante Wencke Myhre ahora celebra su 75 cumpleaños, y así es como ha cambiado.

“Tiene un bote de goma rojo brillante”, “No hay señales para Charlie”, “Let Joe’s knees” o “Stand at the gate” son los éxitos que cualquiera en Alemania podía cantar en los años 60 y 70. Incluso hoy en día, muchos los conocen, a pesar de que son cantantes. Wencke Myhre Fue raro durante muchos años.

Pero su incomparable carrera hará que la noruega sea inolvidable y por eso se celebra en todo el mundo su 75 cumpleaños hoy. En nuestra vista de fotos, puede ver cómo ha cambiado Wencke Myhre a lo largo de los años.

La cantante Wencke Myhre celebra su 75 cumpleaños. (Fuente: IMAGO / Imagen Futura)

Gran oportunidad como adolescente

Mehr, que nació en Oslo, se inició en la música cuando era una niña. Acompañaba a su padre a los conciertos, “dormía detrás del escenario en un colchón de aire, así empezaron las cosas”, recordó una vez en una entrevista. A los siete años se le permitió cantar sola y a los trece ganó un concurso de talentos y consiguió su primer contrato discográfico.

Pronto fue notado por buscadores de talentos en Alemania. En 1964, a la edad de 17 años, hizo su debut en “Aktuelle Schaubude” para la Radio del Norte de Alemania. Ella cantó “Oye, ¿ya conoces a mi Peter?” El público quedó encantado con su tono.

para Alemania en ESC

Si bien ha sido un éxito en casa con la versión noruega de “I Want a Cowboy Like a Man”, aquí ha tenido éxito con “Don’t Bite Every Apple At Once”. En el Concurso de canto Eurovisión En 1968 obtuvo el sexto lugar para Alemania con la película “Ein Hoch der Liebe”. En los años que siguieron, tuvo una presencia constante en la televisión y en las listas de éxitos.

Wencke Myhre con James Last en un programa. (Fuente: Imago / UnitedArchives)

Líder de banda fallecido James último Una vez dijo que Mir podría haberse convertido en una “estrella gigante” y que tenía “talentos increíbles”. Pero como no se le permitía cantar nada más que canciones exitosas, no tuvo una gran carrera.

Tres matrimonios y cuatro hijos.

La cantante puede haber tenido problemas mientras tanto, pero parece que ahora ha encontrado la paz. Madre de cuatro hijos y abuela de diez, se casó tres veces. Le tomó mucho tiempo superar el suicidio de su segundo esposo, el director e inventor del “climbim” Michael Pfleger, luego de un año de separación.

Mientras tanto, Mihri vive feliz con el director de orquesta Anders Elias desde hace muchos años sin un certificado de matrimonio. “Mi vida de repente se volvió tan fácil con Anders”, dijo recientemente a Bild am Sonntag. “Él es el compañero más afectuoso y amoroso que una mujer puede desear”.

Cruz al Mérito Federal tras el golpe del destino

Elias también la apoyó durante su salud más difícil, sobreviviendo al cáncer de mama hace doce años. Elogió a la Presidenta Federal por la forma en que trató abiertamente la enfermedad. frank walter steinmeier En la concesión de la Cruz al Mérito Federal el pasado mes de noviembre.

Al rendir homenaje a la cantante, Steinmeier dijo: “Estimada señora Mehr, su valor para vivir también es uno de los sueños que llevamos dentro”. Hasta el día de hoy, no ha perdido la alegría constante que la convirtió en una estrella en Alemania.