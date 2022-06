Así se protegen adecuadamente los ordenadores industriales

LnRiLWZpZWxke21hcmdpbi1ib3R0b206MC43NmVtfS50Yi1maWVsZC0tbGVmdHt0ZXh0LWFsaWduOmxlZnR9LnRiLWZpZWxkLS1jZW50ZXJ7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXJ9LnRiLWZpZWxkLS1yaWdodHt0ZXh0LWFsaWduOnJpZ2h0fS50Yi1maWVsZF9fc2t5cGVfcHJldmlld3twYWRkaW5nOjEwcHggMjBweDtib3JkZXItcmFkaXVzOjNweDtjb2xvcjojZmZmO2JhY2tncm91bmQ6IzAwYWZlZTtkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9ja311bC5nbGlkZV9fc2xpZGVze21hcmdpbjowfQ==

La seguridad de los datos es un tema importante en la industria, porque casi todos los dispositivos o sistemas ahora tienen uno. Controlador lógico programable (PLC) o computadora industrial (IPC). Si estos controles fallan, toda la máquina se apaga. Si hay una falla en el control, siempre funciona. Pérdida de datos confidenciales que luego debe ser cuidadosamente restaurado. Siempre que los datos de control preexistan por completo en un archivo sistema de respaldo de datos Creyente.

Sistema de respaldo de datos: estos obstáculos deben ser superados

Sin embargo, esto no siempre es fácil. Una de las razones de esto es la funcionalidad de los sistemas de seguridad disponibles en el mercado, que suelen acceder al sistema operativo de la consola. Dado que a menudo se utilizan diferentes sistemas operativos en paralelo, especialmente en empresas con una gran selección de hardware, el software debe interactuar con una gran cantidad de sistemas operativos. Esto puede provocar problemas de compatibilidad con el sistema de copia de seguridad de datos.

Otro obstáculo que se interpone en el camino de la recuperación completa de datos en caso de desastre: los programas tradicionales solo hacen copias de seguridad de los archivos. Sin embargo, no hay muchos datos de los controles del dispositivo disponibles como archivo y, por lo tanto, estas copias de seguridad no los registran. Otro problema: muchas empresas utilizan sistemas de control donde la instalación de software de respaldo de datos no es posible por razones de seguridad porque interfiere con el sistema operativo y, por lo tanto, puede afectar su funcionalidad.

El software tradicional suele ser demasiado complejo

Los profesionales de HMI también saben lo importante que es crear una copia de seguridad completa de los datos del dispositivo. tecnología de sistema de rosas. La empresa adquirió CRE Rösler Electronic GmbH en 2019 y desde entonces ha estado proporcionando a los usuarios unidades operativas completas que consisten en carcasa, construcción de brazo de soporte, monitor industrial y una tableta. Los empleados de Rose escuchan constantemente de sus clientes que tienen problemas con la copia de seguridad de datos profesional. Además de las dificultades mencionadas anteriormente, a menudo existe una falta de conocimiento de la tecnología de la información, porque muchos de estos programas son muy exigentes y no todas las empresas emplean especialistas que estén familiarizados con este programa.

Copia de seguridad completa de datos con DeviceImage

Por eso, Rose Systemtechnik ofrece a sus clientes su propio sistema de copia de seguridad de datos: la tecnología DeviceImage está desarrollada por Sistemas de almacenamiento de datos Waxar de Augsburg y fundamentalmente diferente del software disponible anteriormente en su funcionamiento. El programa no solo guarda los datos en forma de archivo, sino que también funciona bit a bit. Esto significa que la tecnología también realiza copias de seguridad de los datos que caen a través de las vulnerabilidades utilizando soluciones de copia de seguridad tradicionales.

Otra ventaja de DeviceImage es su independencia del sistema operativo para controlar la máquina. El Dr. Jurij Ivastsuk-Kienbaum, fundador de Waxar, explica el principio: “Las soluciones estándar de protección de datos nunca se pueden iniciar sin el sistema operativo. Por otro lado, nuestro software se proporciona en una unidad USB que el usuario solo tiene que conectar”. el puerto USB para controlar el dispositivo. Puede iniciar la copia de seguridad de datos con solo unos pocos clics y no necesitará ninguna experiencia en TI”.

Este no es solo un aspecto importante para las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los expertos adecuados en el sitio. Las grandes empresas con sedes en todo el mundo también se benefician de esta solución, porque en muchos países siempre hay fluctuaciones en el suministro de energía, lo que provoca fallas en las máquinas. Sin embargo, generalmente no hay profesionales de TI trabajando en las sucursales regionales, por lo que la copia de seguridad de datos debería ser fácil.

DeviceImage también puede capturar datos que no están en un formato de archivo. Foto: Sistemas de ahorro de datos de Waxar

Sistema de respaldo de datos independiente del sistema operativo

Además del software, la memoria USB también proporciona suficiente capacidad de almacenamiento para la copia de seguridad de los datos, por lo que no se requiere ningún medio de almacenamiento adicional. Con tamaños de datos típicos de 20 a 60 GB, el proceso de copia de seguridad tarda cinco minutos. La alta velocidad está asociada con copias de seguridad basadas en bits y no sería posible con métodos basados ​​en archivos. dice el Dr. Yuri Ivastsuk Kenbaum. Con DeviceImage, por otro lado, los datos del dispositivo se pueden restaurar en poco tiempo: el tiempo de inactividad es mínimo.

Dado que la solución también se ejecuta por separado del sistema operativo, también puede funcionar si la consola se infecta con un virus, a diferencia de las soluciones de copia de seguridad habituales. Esta función tiene otra ventaja para el usuario: DeviceImage no cambia el sistema operativo. Esto es muy importante porque muchas empresas tienen requisitos estrictos con respecto al uso de software de terceros en sus políticas de TI. Temen que estos programas cambien el sistema operativo, lo que puede provocar fallas en el hardware.

A pedido, Rose también puede conectar sus tabletas usando DeviceImage. Foto: Rose Systemtechnik, Waxar, auremar / AdobeStock

Hay varios tipos de software disponibles

La tecnología DeviceImage está disponible en varias formas. Por ejemplo, hay un disco duro USB para grandes cantidades de datos y el programa también se puede proporcionar en un disco duro que se puede instalar directamente en la consola. Las tarjetas Compact Flash también se pueden utilizar como soporte de datos de software. En cooperación con Waxar, también ofrecemos un fuerte cifrado de datos de hasta 1024 bits. Los clientes no encontrarán nada más en el mercado”, explica Robert Hahn, ingeniero jefe de desarrollo de Rose Systemtechnik.

La tecnología de seguridad patentada de Waxar hace posible el cifrado de alta seguridad en primer lugar: “Con los procedimientos de copia de seguridad basados ​​en archivos, este amplio cifrado llevará mucho tiempo. Sin embargo, dado que somos la única empresa que protege los datos poco a poco, casi no hay retardo Notable en comparación con el cifrado estándar”. Ivastsuk Kienbaum. Los datos también se cifran directamente detrás de la interfaz. “Así que incluso puedes guardar datos en la nube sin preocuparte, no hay riesgo de que se vean comprometidos”, enfatiza el profesional de TI. En el futuro, Rose Systemtechnik ofrecerá la solución de respaldo de datos bajo demanda de Waxar a todos los clientes que deseen proteger sus dispositivos de fallas costosas.

La escritora Katharina Lange es directora de marketing en Rose Systemtechnik.

