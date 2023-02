Aston Martin anuncia el reemplazo de Lance Stroll

Sargento: “Realmente teníamos una buena sensación en el auto cuando se presentó Silverstone. Tengo muchas ganas de profundizar en las capacidades del auto y familiarizarme más con él. Bahrein es una pista que sé muy bien que me permite”. Ir al test con confianza, ojalá nos ponga en una buena posición.” En la primera carrera de la temporada.

Albon: “Tenemos que acostumbrarnos a las diferentes condiciones y tenemos 1,5 días para acostumbrarnos al coche. Al final, no es mucho. Así que tenemos que ser proactivos para que el coche esté en buenas condiciones, lo cual creo que lo hizo bien el año pasado. Esperemos que esta temporada tengamos una mejor base. “Para construir, pero es difícil decirlo en este momento”.

“Y por los comentarios que he recibido de la gente en la fábrica, creo que se adaptó al negocio bastante rápido. La gente está muy contenta con el trabajo y los comentarios que ha dado, así que no hay falta de confianza ni nada. Estoy contento con lo que está pasando”.

Mientras tanto, el ex equipo McLaren de carreras de Seidl tuvo un comienzo ligeramente falso en Bahrein. La mayoría de los otros equipos ya han completado su shakedown en otros lugares. Las pruebas de manejo oficiales comienzan el jueves y duran tres días hasta el sábado.

Pero el deporte no es lo único: “Queremos convertirnos en un equipo deseable con el que la gente quiera estar: personal, pilotos, socios. Queremos convertirnos en un equipo que los fanáticos quieran seguir. Estoy enfocado en eso junto con el equipo para desarrollar, implementar e implementar un plan claro sobre cómo lograr ese objetivo”.

Andreas Seidl ha sido el nuevo CEO del Grupo Sauber desde este año y liderará la transición al equipo de fábrica de Audi. Sin embargo, no se hará cargo de las tareas del día a día y solo estará en el hipódromo elegido. “Los cimientos para el éxito se establecen en la planta de producción y ese será mi enfoque inmediato”, dice.

11:45 a.m.

Lewis Hamilton: ¿De repente con ganas de probar?

De hecho, conocemos a Lewis Hamilton como un tipo de prueba que no tiene ganas de probar la conducción y trabajar en el simulador. Pero después de una temporada 2022 decepcionante, se siente diferente.

“Tuve un gran descanso y no recuerdo la última vez que me emocioné tanto por subirme al auto, incluso para probarlo”, dice. Incluso completó dos pruebas de neumáticos, “lo que no suelo hacer”, dice.

“Me siento fuerte y tengo muchas ganas de trabajar con el equipo”, agregó Hamilton. Fue genial ver cuán concentrados estaban todos y cuán difícil era la situación de todos”.

Es casi como Navidad para él: “Estás esperando dejar tu regalo y entrar. Es una nueva temporada. Físicamente me siento bien. He estado muy concentrado en subir el listón en esta área. El desafío, eso es lo que por lo que vivo”.