Asus Chromebook Vibe CX55 Flip: experimente el Chromebook para juegos

En octubre del año pasado, Google y sus socios presentaron Chromebooks para juegos en la nube. Hay tres modelos de Asus, Acer y Lenovo. Pude probar un candidato de Asus, que se conoce con el sobrenombre de Vibe CX55 Flip y es el único dispositivo de esta serie con una pantalla táctil y una pantalla completamente plegable.

Lo gracioso es que todo el hardware solo estuvo disponible después de que Stadia ya había bendecido el tiempo. Stadia todavía estaba preinstalado en todas partes en mis candidatos de prueba, pero no se podía llegar a nada más que un cartel que decía que el servicio se había detenido.

El dispositivo en sí no es una computadora portátil que entre en la categoría “económica”. La cosa puede empujarse fácil y fácilmente al rango de precios más altos, pero también trae mucho consigo. La versión que estoy usando aquí viene con un disco duro de 128 GB, 8 GB de RAM y un procesador Intel i3 a la vuelta de la esquina. Cuesta aproximadamente 620 euros.

El panel es una pantalla HD de 144 Hz que, como se mencionó anteriormente, se puede plegar por completo y tiene funcionalidad de pantalla táctil. El convertible también tiene un teclado anti-ghosting con teclas WASD contrastantes y transmite a su red doméstica a través de Wi-Fi 6.

El diseño como tal viene con un poco de emoción. Me hubiera gustado ver uno u otro elemento ROG aquí, pero Asus apuesta por una apariencia limpia y discreta sin grandes acentos de color. Las bisagras de la pantalla tienen un acabado metálico brillante, y las teclas WASD son las únicas que llaman la atención. Por su tamaño, el teclado también tiene su propio NumPad, que me resulta muy práctico.

Al escribir en el teclado, noté que Asus tenía que presionar algo aquí para acomodar todas las teclas disponibles. Esto se reflejó en una experiencia de escritura extraña, al menos al principio, y todavía tenía bastantes errores tipográficos, incluso con el uso regular, que no obtengo en otros teclados. Sin embargo, siguen siendo tolerables y las teclas generalmente están bien, tienen un buen punto de presión con una resistencia decente.

La pantalla Full HD de 15,6 pulgadas con funcionalidad multitáctil hace un muy buen trabajo con 144Hz. Los colores son fuertes y cercanos a la realidad y, debido a la alta frecuencia de actualización, los movimientos rápidos al trabajar o jugar no son un problema. En mi opinión, los ángulos de visión son bastante decentes y puedes ver que los colores no están distorsionados o que hay otros problemas incluso cuando lo miras desde un ángulo agudo. También se vuelve lo suficientemente brillante, pero no hay soporte HDR específico.

Si deambula un poco en la computadora portátil, encontrará un LED de encendido que incluye el botón de encendido y el control de volumen a la izquierda junto con la conexión de los auriculares, el puerto USB-A, el puerto USB-C, otro puerto USB-C en el derecho, y un conector HDMI 2.0. Por lo tanto, las opciones de conectividad son buenas, pero la salida 4K a 120 Hz no es posible, al menos a través de una conexión HDMI.

En mi opinión, el panel táctil no está del todo en el centro debido al diseño con NumPad, pero encuentra un buen lugar allí e interactúa correctamente. Estoy acostumbrado a los trackpads de Apple y hay pocos que sean iguales. Pero aquí, en mi opinión, no hay nada que criticar.

En términos de rendimiento, solo tengo el i3 aquí, pero solo tuvo algunos pequeños fallos en mis pruebas cuando lo ejecuté con un poco de carga. No he usado Linux, principalmente lo he aprovisionado con juegos de la nube, Play Store o cargas de trabajo de múltiples pestañas. Por lo que he estado en la carretera con tareas individuales normales, el i3 hizo su trabajo sin excepción, sin tartamudear ni cosas por el estilo.

Sin embargo, si está mirando este dispositivo, debería ver cuánto más alta la configuración debería desempeñar un papel y, en su lugar, intentar algo. La única debilidad que pude identificar en el uso y donde hubo interrupciones reales fue la gran cantidad de programas paralelos e instalaciones simultáneas. La multitarea excesiva en particular puede significar que tienes que esperar un poco.

Juegos como Asphalt 9 a veces llevan el dispositivo al límite y no es realmente divertido. Por otro lado, los juegos en la nube funcionaron sin excepción. Los servicios que utilicé fueron Xbox Cloud Gaming y Nvidia GeForce ahora al máximo nivel, es decir, con una GeForce RTX 4080. Asus limita la duración de la batería a 10 horas. No entendí bien el valor. Con uso mixto, me terminó después de 8,5 horas.

Donde el dispositivo también funciona bien es en audio. El sonido producido por la computadora portátil es sorprendentemente rico para un dispositivo móvil, contiene muchos detalles y es lo suficientemente alto. Fue divertido, pero los auriculares son el camino a seguir cuando juegas si quieres algo un poco más potente y premium.

Por sí solo, el Asus Chromebook Vibe CX55 Flip es un buen dispositivo de alta calidad, pero al menos en su versión tiene poca potencia en términos de rendimiento. Si también instala el software Linux aquí y hace algo más que jugar en la nube y navegar, la depresión puede volverse bastante molesta.

Entonces, si gasta un poco de dinero e invierte en un mejor equipo, obtendrá un multimedia convertible superior que puede brillar con buenas características. Sin embargo, en comparación con otros candidatos, no es necesariamente más barato. Voy a ver un par de otros candidatos aquí en el blog y trataré de encontrar el adecuado.

Transparencia: este artículo contiene enlaces de afiliados. Al hacer clic en él, lo llevará directamente al proveedor. Si decide realizar una compra allí, recibiremos una pequeña comisión. Nada cambia en el precio para usted. Los enlaces de socios no tienen impacto en nuestros informes.