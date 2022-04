Atención a los cazadores de dividendos: acciones de Mercedes-Benz, acciones de BASF & Co.: ¿Qué empresas del DAX ofrecen los rendimientos de dividendos más altos | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

Es probable que ofrezca la mayor parte de Mercedes-Benz retorno de ganancias

Alta rentabilidad por dividendo principalmente en los sectores de automóviles y seguros

Baja rentabilidad por dividendo para empresas orientadas al crecimiento

En las últimas semanas, los contribuyentes han tenido que lidiar con algunas malas noticias: desde el aumento vertiginoso de la inflación hasta la ola de Omicron y la guerra de Ucrania. Pero las ganancias de DAX no se vieron muy afectadas. Al contrario: es probable que 36 de las 40 empresas del índice líder alemán paguen dividendos, y se espera que 34 empresas aumenten sus ganancias. Merece especialmente la pena echar un vistazo a la rentabilidad por dividendo de la empresa: este número indica la relación entre el dividendo y el precio actual de las acciones y, por lo tanto, proporciona a los inversores una indicación de las ganancias por acción. Desde esta perspectiva, ¿qué acciones del DAX son particularmente interesantes en esta temporada de dividendos?

Rendimiento de dividendos de más del 7 por ciento: Mercedes-Benz, Covestro, BMW

Con toda probabilidad, las acciones de Mercedes-Benz ofrecerán la mayor rentabilidad por dividendo esta temporada. Según datos de “Brse Online”, la tradicional empresa de Stuttgart prospera Fruta del 7,88 por ciento. El fabricante de automóviles triplicará sus ganancias del año pasado de 1,30 euros a 5,00 euros por acción de Mercedes-Benz.

Sigue de cerca al fabricante de materiales Covestro, que se separó de la división de plásticos de Bayer en 2015. En términos de rentabilidad por dividendo, Covestro (7,45 %) superó claramente a su predecesor, Bayer (3,17 %), mientras que las acciones de Bayer recientemente se comportaron significativamente mejor que las acciones de Covestro. BMW es la tercera empresa que mejor paga en el Índice DAX. Las acciones del fabricante de automóviles bávaro ofrecen a los accionistas una rentabilidad por dividendo del 7,34 por ciento.



Alta rentabilidad por dividendo, especialmente en los sectores de automoción y seguros

Otros dos fabricantes de automóviles aterrizan en los siguientes lugares con los rendimientos de dividendos más altos: además de Mercedes-Benz y BMW, Volkswagen (4,8 %) y Daimler Truck (4,78 %) ofrecen un rendimiento de dividendos respetable. Las acciones de Porsche (2,90 por ciento) también son interesantes en este sentido.

Los representantes de DAX de la industria de seguros son tradicionalmente buenos pagadores. La rentabilidad de los dividendos también es alta este año: Allianz (4,95 %), Munich Re (4,53 %) y el nuevo miembro del DAX, Hannover Re (3,77 %).



También entre los diez primeros: BASF, E.ON y HeidelbergCement

Además de las acciones de automóviles y seguros, hay otras tres acciones de DAX entre las diez primeras que provienen de diferentes sectores. En primer lugar, BASF: el gigante químico de Ludwigshafen es convincente, como suele ser el caso en esta temporada de dividendos, con un enorme rendimiento del 6,52 por ciento.

Con un rendimiento del 4,71 por ciento, el generoso proveedor de energía E.ON está por delante de su competidor RWE (2,29 por ciento). Sin embargo, los inversores de RWE sin duda podrán aguantar eso, porque RWE se ha comportado mucho mejor que E.ON en la bolsa de valores en los últimos años. HeidelbergCement también se encuentra entre los diez primeros (4,61 por ciento). La empresa de materiales de construcción ha estado ofreciendo a sus inversores una alta rentabilidad por dividendo durante años, mientras que el precio de las acciones de HeidelbergCement ha estado bajo durante varios años.



Deutsche Post, Deutsche Telekom y Siemens con pagos elevados

En la zona media superior hay muchas empresas alemanas tradicionales de diferentes regiones. Deutsche Post, cuyo precio de las acciones se ha desplomado en las últimas semanas después de un aumento temporal del coronavirus, sigue ofreciendo a sus accionistas una alta rentabilidad por dividendo del 4,24 por ciento. Los inversores en Deutsche Telekom (3,71 por ciento) y Siemens (3,31 por ciento) pueden esperar una bonificación. Las acciones del gigante inmobiliario Vonovia, que adquirió a su rival de la industria Deutsche Wohnen en el otoño de 2021, también están mimando a los inversores con una rentabilidad por dividendo del 3,84 %.



SAP y Linde con grandes aumentos en las ganancias

Los pesos pesados ​​de DAX, SAP y Linde, no ofrecen rendimientos de dividendos particularmente altos de 2,46 por ciento y 1,45 por ciento, respectivamente, pero las dos compañías son significativamente más altas que hace un año. Importante para Linde: desde la fusión de la empresa con Praxair de Irlanda en 2018, Linde tiene su sede en Dublín y también está incluida en el índice S&P 500 de EE. UU. Como resultado, Linde paga no un dividendo anual, sino cuatro dividendos trimestrales. Esta política de dividendos es común en los Estados Unidos.

Después del cero del año pasado: Airbus, Deutsche Bank y Continental vuelven a pagar dividendos

El año pasado, la cantidad de empresas que pagaron dividendos de DAX fue menor que en 2022. Debido a Corona, Airbus, Deutsche Bank y Continental renunciaron a los dividendos en 2021. Este año, las tres empresas están pagando nuevamente: el fabricante de neumáticos Continental Una vez más, uno de los pagadores de dividendos al 3,33 por ciento, mientras que Deutsche Bank (1,69 por ciento) y Airbus (1,35 por ciento) se lo están tomando con calma. MTU Aero Engines, la segunda empresa DAX de la industria aeroespacial, ofrece a los inversores una baja rentabilidad por dividendo del 1,01 por ciento.



Pagadores de dividendos en el medio: Fresenius, Brenntag, Deutsche Brse and Co.

Varias empresas de diferentes sectores caen en el dividendo de rango medio: además de los nuevos participantes en el índice DAX Brenntag (2,00 %) y Siemens Healthineers (1,69 %), también hay veteranos de DAX como el grupo de tecnología médica Fresenius (2,77 %). , proveedor de hemodiálisis Fresenius Medical Care (2,22 %), Deutsche Börse (2,00 %) y fabricante de artículos deportivos Adidas (1,52 %).



Cinco empresas ofrecen menos del 1 por ciento de los dividendos

El grupo de empresas DAX que ofrece menos del 1% de su rentabilidad por dividendo, pero no quiere renunciar a la totalidad de su dividendo, es un grupo diversificado. Estos incluyen al fabricante de semiconductores Infineon (0,98 por ciento) y al exitoso fabricante de medicamentos Merck (0,97 por ciento). Tres grupos recién cotizados en el contexto de la expansión del DAX en 2021 también ofrecen rendimientos de dividendos más bajos: el fabricante de artículos deportivos PUMA (0,94 %), el fabricante de aromas con sede en Baja Sajonia Symrise (0,94 %) y el proveedor de laboratorios Sartorius (0,37 %). Después de todo, las cinco empresas mencionadas aquí han aumentado sus pagos de dividendos en comparación con el año anterior; Además, los precios de sus acciones se han desarrollado de forma bastante agresiva en los últimos años.



Cuatro empresas orientadas al crecimiento que no pagan dividendos

El diez por ciento de las empresas DAX, o cuatro, no pagaron dividendos este año: el proveedor de alimentos Delivery Hero, el proveedor de servicios de kits de comida HelloFresh, la empresa de biotecnología QIAGEN y el minorista de moda en línea Zalando. Las cuatro de estas empresas no han pagado dividendos en el último año y prefieren reinvertir los dividendos para el crecimiento futuro. Pero Delivery Hero no obtuvo ganancias el año pasado. En cambio, la empresa con sede en Berlín todavía tiene un déficit, pero se ve en el camino correcto dado el fuerte crecimiento de las ventas.

Los niveles de rentabilidad por dividendo presentados aquí son los valores esperados. Por otro lado, el porcentaje de pago real se decidirá únicamente en las asambleas generales de las respectivas empresas. Por lo tanto, es muy posible que la rentabilidad por dividendo real difiera de la rentabilidad por dividendo esperada aquí, especialmente porque la rentabilidad por dividendo se ve directamente afectada por las fluctuaciones en el precio de las acciones. La regla general aquí es: cuanto más débil sea el desarrollo del precio de las acciones, mayor será el rendimiento de los dividendos, siempre que los dividendos fijos se declaren por adelantado.

Por cierto, la temporada de dividendos de DAX comenzó a mediados de febrero con el fabricante de chips Infineon. Un número particularmente grande de reuniones públicas está programado para fines de abril y mayo. Con toda probabilidad, la temporada de dividendos de DAX terminará con QIAGEN; La reunión general anual de la compañía de biotecnología está programada para el 29 de junio de 2022.

redacción de finanzen.net

Productos de palanca seleccionados en adidas Con knockouts, los inversores especulativos pueden participar de manera desproporcionada en los movimientos de precios. Todo lo que tienes que hacer es elegir la palanca deseada y te mostraremos los productos correctos en adidas El apalancamiento debe estar entre 2 y 20 Con knockouts, los inversores especulativos pueden participar de manera desproporcionada en los movimientos de precios. Todo lo que tienes que hacer es elegir la palanca deseada y te mostraremos los productos correctos en adidas no hay datos

Más noticias sobre adidas

Fuentes de la imagen: Julian Mezger fr Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com