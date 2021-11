Inversiones óptimas: Bitcoin, oro o más bien monedas fiduciarias: lo que elegirán los expertos | Boletin informativo

Materias primas en este artículo Forex en este artículo

Durante mucho tiempo, el oro fue considerado la mejor protección en tiempos de crisis.

Bitcoin está superando gradualmente al oro

¿En qué activos deberían centrarse los inversores?

Todo el mundo ha estado hablando de criptomonedas durante mucho tiempo. Bitcoin en particular, que a menudo se conoce como “oro digital”, con frecuencia atrae la atención de los participantes del mercado. La criptomoneda más grande por capitalización de mercado está sujeta a fluctuaciones masivas de precios, pero recientemente ha dejado la marca de $ 60,000 una vez más. Desde septiembre, Bitcoin ha sido reconocido como un método de pago oficial en El Salvador, como el primer país del mundo.



Bitcoin y el oro tienen algunas cosas en común, pero también son muy diferentes

Al igual que el oro, las criptomonedas protegen contra la depreciación del euro, el dólar estadounidense, etc. Además, la presencia del metal precioso brillante y la aparición de bitcoins son limitadas. Ambos activos están en gran parte fuera de la influencia de los bancos centrales internacionales y no generan intereses.



Pero también hay grandes diferencias. A diferencia del oro, que se ha establecido como una reserva de valor durante varios milenios, bitcoin es todavía muy joven. Dado que la gente ha confiado durante mucho tiempo en el oro, hay mucha menos fluctuación de precios en comparación con las criptomonedas, porque Bitcoin solo existe desde 2009. Además, el oro debe protegerse de una devaluación completa, mientras que Bitcoin se puede intercambiar por otras criptomonedas. sin sentido en cualquier momento. Además, Bitcoin existe exclusivamente de forma digital, mientras que el oro también se puede comprar físicamente. Entonces, ¿la tecnología blockchain moderna encaja mejor en la era digital que el metal precioso y brillante que se extrae de las minas antiguas?



Bitcoin: ¿la mejor alternativa al oro?

Algunos ven las monedas digitales como una mejor opción que el oro. “Escuchamos una y otra vez el argumento de que bitcoin es mejor oro”, dijo Stefan Albrech, director ejecutivo de Albrech & Cie. Explica el profesor Dr. Philip Sandner, director del Centro Blockchain de la Escuela de Finanzas y Gestión de Frankfurt.



¿Quieres invertir en criptomonedas? Nuestros guías explican cómo hacerlo en 15 minutos:



comprar bitcoins, comprar ondulación, comprar IOTA, comprar litecoin, comprar ethereum, Compra Monero.



Entonces, ¿debería vender oro y obtener bitcoins en el almacén? Pregunta difícil, dado que existen pros y contras relevantes para ambos materiales. Bitcoin puede registrar su modernidad, posibles ganancias de precios altos y otras características, pero las ventajas del oro no deben descuidarse. El metal precioso es más diverso que las criptomonedas. Se utiliza tanto en el sector de la joyería como en el campo técnico, y también tiene una gran demanda por parte de inversores y bancos centrales. “Por el contrario, Bitcoin se compra casi exclusivamente con fines de inversión, aunque es más probable que sea una cuestión de comerciantes”, dice Albrech. Como resultado, el precio del oro se está desarrollando de manera más estable que el precio de Bitcoin & Co. Otro factor es la concentración de activos: mientras que aproximadamente la mitad de todos los bitcoins se extraen en China, el negocio de la minería de oro se distribuye uniformemente a nivel mundial. Allí, Albrich para mayor consideración. Además, el oro está mejor protegido que Bitcoin en el mercado. Cuando el mercado de valores está lento, Bitcoin & Co. a menudo cae. también significativamente. Por el contrario, el oro sube en la mayoría de los casos cuando las acciones caen.



Entonces, ¿qué aconsejan los expertos: oro o bitcoin?

“Los comerciantes e inversores de alto riesgo pueden comprar criptomonedas con una fracción de su dinero, pero deben monitorearlas todos los días y prepararse para responder rápidamente. (Aún) Bitcoin & Co. (aún) es una opción para inversionistas y administradores de activos”. dijo Stefan Albrich. El profesor Dr. cree. Philip Sandner. Mientras tanto, el experto en oro Bernd Stefan Grewe ve a bitcoin y al oro como “no comparables”. El brillante metal precioso se puede cambiar por moneda local en cualquier momento y en cualquier lugar, pero este no es el caso de Bitcoin.



Si bien el oro todavía se considera a menudo como una reserva de valor a largo plazo, el bitcoin todavía se ve a menudo como un tema de especulación. Con Bitcoin, son posibles altas ganancias de precios, pero también es poco probable que se produzcan grandes pérdidas de precios. El oro también se usa a menudo en la industria y se considera una inversión conservadora y una moneda en crisis, mientras que bitcoin suele ser atractivo para participantes cuestionables o incluso criminales en el mercado debido a su anonimato.



Sin embargo, en el pasado reciente Hay una tendencia a alejarse del oro y hacia BitcoinConfirmó el banco de inversión estadounidense JPMorgan. Se puede observar una creciente aceptación de las criptomonedas entre los inversores institucionales. Según un estudio realizado por el equipo dirigido por el estratega de JPMorgan Nikolaos Panegirtzoglou, según Bloomberg, “la aceptación de Bitcoin por parte de los inversores institucionales apenas está comenzando, mientras que la aceptación del oro por parte de los inversores institucionales ya está muy avanzada”. Pero no solo los expertos de JPMorgan creen que Bitcoin & Co. Puede superar gradualmente al oro. Los expertos de Deutsche Bank y la firma de inversiones BlackRock también están de acuerdo.



Tanto el oro como el bitcoin tienen su lugar, y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Los inversores de Bitcoin pueden esperar un posible repunte rendimientos Grupo, esto es a expensas de la seguridad. En el caso del oro, en cambio, hay más gestión de riesgos, pero también menos retornos prometidos. Por lo general, tener efectivo es irracional porque no hay retorno y la inflación significa que el dinero disponible es cada vez menos valioso. Con eso en mente, tiene mucho sentido invertir su dinero. Siempre debe diversificar su cartera para mantener bajos los riesgos y las pérdidas potenciales. Al final, cada inversor tiene intereses y objetivos individuales. Mientras que algunos prefieren reducir el riesgo y proteger su dinero, haciéndolos inversiones estables, otros están felices de aceptar una mayor volatilidad para maximizar los retornos. Sin embargo, la forma en que usted llena su repositorio depende en última instancia de usted.



Equipo editorial de Finanzen.net

Este texto es solo para fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Finanzen.net GmbH excluye cualquier derecho de recurso.

Más noticias sobre el precio del oro

BuildKillin: Lightboxx / Shutterstock.com, Eric Chiang / 123rf