La correlación es más alta que nunca: Bitcoin se alinea cada vez más con las acciones tecnológicas: por qué es un problema para el criptomercado | Boletin informativo

Forex en este artículo Índices en este artículo

• La correlación de 40 días entre Bitcoin y el Nasdaq 100 en un máximo histórico

La alta correlación hace que Bitcoin sea menos atractivo

• El criptofanático Arthur Hayes teme una recesión en las acciones tecnológicas y las criptomonedas

A principios de este año, Victoria Greene de G Squared Private Wealth de Bloomberg Wealth Management advirtió que Bitcoin tiene una tendencia mucho mayor a correlacionarse con el NASDAQ que con la inflación u otras monedas. Esta tendencia ha continuado en lo que va de año: al cierre de la semana pasada, la correlación de 40 días entre la mayor criptomoneda y el Nasdaq 100 alcanzó 0,6945, según datos de Bloomberg, un máximo histórico. Según el sitio de noticias, la correlación entre bitcoin y las acciones tecnológicas ha aumentado constantemente desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ahora se acerca a 1, lo que significa un movimiento de bloqueo perfecto entre las dos clases de activos.

anuncio publicitario ¡Criptomercados con una fuerte corrección! Los inversores especulativos ahora operan las 24 horas del día con apalancamiento. actuar ahora El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Debe pensar detenidamente si puede correr el alto riesgo de perder su dinero.

Ya está claro que si el precio de las acciones tecnológicas estadounidenses cae, también lo hará Bitcoin. Por ejemplo, la moneda digital ha caído Cayó por debajo de la marca de $ 40,000 el martes por la nocheDespués de que el índice Nasdaq 100 cayera significativamente en las operaciones del lunes. Pero no solo Bitcoin se mueve de manera similar al punto de referencia de EE. UU., según el experto en criptografía Arthur Hayes, también existe una correlación significativa con la segunda criptomoneda más grande, Ethereum. Esto tiene varias desventajas para el criptomercado.



Bitcoin y Ethereum están perdiendo su atractivo debido a la alta correlación



“Si esto continúa en términos de correlación, creemos que la criptomoneda podría perder su atractivo como cobertura”, dijo Anderson Lafontant, del asesor de inversiones Miracle Mile Advisors, en una entrevista de enero con Bloomberg. Este desarrollo ya se puede ver. Los datos actuales parecen ser correctos, porque la alta correlación con los mercados de valores en realidad significa que Bitcoin no es el refugio seguro o el oro digital que describen sus defensores. Porque como refugio seguro, la moneda digital no debería verse afectada por las turbulencias del mercado. La moneda también es adecuada solo hasta cierto punto para la diversificación de cartera, siempre que esté aproximadamente alineada con Big Tech. Sin embargo, según “BeInCrypto”, los defensores de Bitcoin han estado promocionando el activo durante años, argumentando que no tiene conexión con otros mercados, por lo que invertir en la criptomoneda es una buena decisión.



Aunque Bitcoin, Ethereum y compañía son, en principio, independientes, también están agobiados, como las acciones tecnológicas, por el endurecimiento de la política monetaria de muchos bancos centrales, lo que hace que las inversiones sin intereses sean menos atractivas. Es probable que Bitcoin sienta esto ahora, sobre todo, ya que ha dejado su nicho anterior y ha entrado en la corriente principal, y cada vez más inversores tradicionales que también están siguiendo sus estrategias de inversión con criptomonedas están invirtiendo.



Arthur Hayes predice un futuro sombrío para Bitcoin y Ether



El entusiasta de las criptomonedas Arthur Hayes, ex director ejecutivo de la plataforma de comercio de Bitcoin BitMEX, también está preocupado por la correlación significativa entre Bitcoin, Ethereum y el NASDAQ 100. “La verdad incómoda, las criptomonedas [ ] Lo que está sucediendo es que el mercado de criptomonedas se está moviendo junto con los mercados de activos basados ​​en deuda y sin riesgo, como el mercado de valores desarrollado del mundo”, escribió Hayes en su blog a principios de semana. Sin embargo, “esto no es lo que quiere “, y por una razón, notando que Hayes continuó, “Bitcoin y Ether están estrechamente relacionados con el índice NASDAQ 100. Si el NDX falla, eliminará la criptomoneda junto con él”.



El desplome del Nasdaq 100 es solo cuestión de tiempo para Hayes, tal y como sigue explicando en la entrada del blog. Debido a que las altas tasas de interés, la disminución del crecimiento económico y las condiciones de liquidez global para las monedas fiduciarias continuarán presionando las acciones de las grandes empresas de tecnología, que las criptomonedas también sentirán debido a la alta correlación. Según Hayes, su intuición le dice que Bitcoin probará la marca de $ 30,000 al final del segundo trimestre. Ethereum podría caer a $ 2,500. Por lo tanto, se recomienda que todos los inversores permanezcan a la defensiva con respecto a las posiciones criptográficas hasta que la correlación de 10 días comience a disminuir nuevamente. Él mismo se preparará para el próximo colapso comprando opciones de venta en Bitcoin y Ether. Pero esto es solo una garantía de actuar en una situación de corto plazo. De lo contrario, todavía es largo en criptomonedas.

redacción de finanzen.net

Fuentes de imagen: Wright Studio / Shutterstock.com, REDPIXEL.PL / Shutterstock.com