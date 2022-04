¡Desplome de las acciones! Temblores bancarios en Alemania: la cuenta y el banco

¡Gran preocupación por los bancos más grandes de Alemania!

Desde el comienzo de la semana, las acciones de Commerzbank y Deutsche Bank se han convertido en productos basura: ¡a veces las acciones han caído más del diez por ciento!

Antecedentes: Parece que el Grupo Capital invertido en Estados Unidos ya no cree en el modelo de negocio de los institutos y se ha separado de su grupo de acciones (valor: 1.750 millones de euros). No es la primera salida de un inversor de los bancos: el fondo de cobertura estadounidense Cerberus vendió partes de su participación multimillonaria a principios de año. Los estadounidenses esperaban una fusión de los dos bancos. Pero debido a que esto no sucedió, el inversor se desprendió de su masa de acciones.

A pesar de la salida de los inversores, Deutsche Bank se ve bien posicionado para el futuro: “Seguimos convencidos de nuestra estrategia”, dijo un portavoz. “Nuestro modelo de negocio enfocado y la gestión de riesgos han demostrado ser resistentes en tiempos difíciles”.

La fusión de los dos mayores bancos alemanes ya no está en discusión. En consecuencia, la trayectoria de Commerzbank y Deutsche Bank seguirá reduciéndose en los últimos años. Los grupos financieros ya han cerrado cientos de sucursales en los últimos años, y miles de empleados han tenido que irse.

El organismo de control financiero de Alemania, Baffin, ahora advierte sobre una reducción masiva de los bancos del país.

La autoridad volvió a advertir en 2018: “Necesitamos un gran banco global para acompañar a las empresas en el exterior”.



Ayer dijo: “La afirmación sigue siendo fundamentalmente cierta. La pandemia, así como la situación geopolítica actual, muestra que el tamaño del instituto es menos importante que la agilidad y la flexibilidad”.