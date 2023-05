Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado como terceros proveedores requieren dicho consentimiento. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos Datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puede encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor y la Política de privacidad en la parte inferior de la página.

un trabajo Precios de alquiler, luz y gas Cada segundo alemán teme no poder mantener su nivel de vida

DrLos consumidores alemanes están cada vez más preocupados por el dinero dado el fuerte aumento del costo de vida. Así lo demuestra la encuesta actual “Crisis de los precios de la energía: ¿hay fondos suficientes?” Por Creditreform Boniversum, uno de los principales proveedores de informes crediticios para particulares en Alemania.

Casi el 40 % de los 1001 alemanes de 18 a 79 años encuestados en marzo dijeron que sentían estrés financiero, y otro 20 % lo sentía mucho. Por lo tanto, la evaluación de la situación nuevamente se deterioró significativamente en comparación con la última encuesta en el otoño de 2022.

El nivel de estrés ya era alto en ese momento: el 47 por ciento de los encuestados informaron que sus obligaciones financieras se estaban saliendo de control debido al aumento de los costos de energía y alimentos, por ejemplo. Sin embargo, después de unos meses, este valor ya superó el 60 por ciento.

La crisis energética y sus consecuencias

Así que no es de extrañar que ahora haya un número cada vez mayor de familias con problemas de pago, como muestra la encuesta. En la mayoría de los casos, esto comienza con recordatorios porque las facturas no se pagan a tiempo o no se pagan en absoluto.

Sin embargo, el 21 por ciento de los encuestados en realidad muestran interrupciones de pago persistentes e informan, por ejemplo, débitos directos fallidos. Y el 17 por ciento ya tiene las llamadas características negativas severas.

Esto significa: Estás en proceso de cobrar una deuda o presentar un reclamo legal. La inflación en Alemania sigue siendo alta y recientemente los precios de los alimentos han vuelto a subir de forma espectacular.

visión pesimista del futuro

Los consumidores, por otro lado, son pesimistas sobre el próximo período. Una de cada dos personas teme no poder pagar por completo ciertos gastos del hogar en los próximos doce meses.

En primer lugar, los afectados nombran sus facturas de luz y gas, seguido de cerca por la compra de una casa y/o apartamento y los gastos de alquiler. El 55 % de los alemanes también suponen que tendrán que bajar su nivel de vida en el futuro.

“Para bastantes personas, todo se reduce al meollo del asunto”, teme Michael Joy Yoon, director general de Creditreform Boniversum. “Existe el riesgo de dificultades de pago y sobreendeudamiento”.

Pero no son sólo los consumidores los que se ven afectados. “A la larga, esto también puede tener un impacto serio en la situación financiera de las empresas si los consumidores consumen menos porque tienen un presupuesto más pequeño disponible o si consumen más del presupuesto y no pagan las facturas”, dice Joy Yoon. El experto inicialmente espera el control del consumidor, especialmente cuando se trata de visitas a restaurantes y planificación de vacaciones.

Hasta ahora, la situación de la insolvencia ha estado en gran medida en calma. El número de empresas en quiebra ha vuelto a aumentar durante varios meses, según muestran los datos de la Oficina Federal de Estadística. En febrero hubo un buen aumento del 20 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado.

“En una comparación a largo plazo, este desarrollo sigue siendo solo una normalización del proceso de insolvencia”, dice la asociación profesional de administradores concursales y administradores en Alemania (VID), refiriéndose a la amplia intervención estatal en las obligaciones de declaración de insolvencia y las medidas de apoyo durante la pandemia

Tres sectores están particularmente amenazados por las quiebras

De hecho, el número de casos en febrero de 2023, 1362, sigue siendo inferior al valor del año anterior a Corona 2019, cuando 1579 empresas se vieron obligadas a declararse en quiebra. Sin embargo, algunos sectores muestran actualmente cualquier cosa menos una tendencia positiva, como bien sabe el presidente de VID, Christoph Neering. “Los cambios en el comportamiento de los consumidores, las tasas de interés más altas, las tasas de inflación más altas y la escasez de trabajadores calificados tienen un impacto particular en el comercio minorista fijo, la industria de la construcción y el sector de la salud”, dice el gerente de insolvencia.

“La quiebra actual del Grupo Klingel muestra que estos factores están afectando cada vez más al comercio minorista en línea”. La empresa tradicional de Pforzheim, una de las empresas de venta por correo más grandes de Alemania, solicitó recientemente una reestructuración en régimen de autogestión.

