Aún más revelador que lo que aparece en la película: la impactante “escena del crimen” está basada en un modelo real

Algunas personas harán tanto por tan poca atención, que en su actual “escena del crimen” matarían por ello. Quien piense que se trata de una fantasía exagerada de un guionista no conoce aún el caso Magnotta.

“Mírame” no es un thriller criminal ordinario, donde un asesinato debería ser el gancho para mostrar el hermoso paisaje en la televisión. Las cosas de “Mírame” son realmente difíciles y, en general, no son algo que esperarías ver el primer domingo por la noche. La historia de un sádico hambriento de atención que publica vídeos de torturas y asesinatos en línea está basada en una historia real y es más violenta que la propia serie de televisión sobre crímenes.

En 2012, Luca Magnotta fue noticia durante semanas porque apuñaló a su ex amante con un picahielos frente a la cámara, se comió la carne y publicó un video del crimen en línea. Sin embargo, la historia había comenzado mucho antes, con vídeos aparentemente inofensivos de él mismo. Pero el contenido pronto cambió: aparecieron vídeos inquietantes en los que se torturaba y mataba a gatitos. “Como la policía no pudo o no quiso hacer nada al respecto, miles de usuarios y activistas por los derechos de los animales de todo el mundo se unieron para descubrir la identidad del perpetrador con tendencias sádicas”, recuerda sobre el caso el guionista y director Christoph Starck. , que sirvió de modelo para el servicio “Mírame”.

“Durante meses de trabajo, evaluaron las fotos, los vídeos y las publicaciones en línea de Magnotta para poder encontrarlo. Estaban motivados por el temor de que la muerte de alguien pudiera aparecer en uno de sus próximos vídeos. Se demostró que tenían razón”. Pero Magnotta siguió alejándose de ellos, escondiéndose detrás de identidades cambiantes, rastros digitales que no conducían a ninguna parte y una fuerza policial que se mantuvo al margen y no hizo nada.

La comunidad en línea caza al asesino

El caso de Luca Magnotta (m., aquí en 2012 cuando fue arrestado) sirvió de inspiración para “Escena del crimen”. (Foto: Foto Alliance/ZUMAPRESS.com)

El acoso digital se intensificó en 2012, cuando Magnotta mató y desmembró al estudiante chino Jun Lin, su ex amante, en Montreal, Canadá. Filmó su crimen, publicó el vídeo en línea y sólo entonces las autoridades tomaron medidas, lo que desató una persecución internacional de Magnotta. Una comunidad en línea que originalmente se unió para detener a un abusador de animales ahora está persiguiendo a un asesino. Como en la “escena del crimen” actual, los usuarios utilizaron las redes sociales, el análisis forense y el trabajo de detective digital para rastrear los movimientos de Magnotta, descubrir sus identidades y, en última instancia, proporcionar a las autoridades pruebas valiosas.

El arresto de Magnotta en un cibercafé de Berlín mientras leía noticias sobre él mismo marcó el punto final de una persecución digital sin precedentes. Fue extraditado a Canadá, donde fue llevado ante la justicia y condenado a cadena perpetua por el asesinato de Jun Lin.

El director de “Tatort”, Stark, intenta explicar este crimen impensable: “Los tiradores y los asesinos en serie actúan por muchas razones: frustración, soledad, desesperación, odio. Pero su objetivo suele ser el mismo: quieren estar en el centro por una vez”. Sus vidas salen a la luz y se vuelven inolvidables, incluso inmortales.