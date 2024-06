Bayern: Muere el segundo entrenador del Bayern, Thomas Wilhelmi (†57) Deportes

Traurige Nachrichten vom FC Bayern.

Der deutsche Rekordmeister trauert um Thomas Wilhelmi. Der langjährige Reha- und Konditionstrainer der Münchner ist im Alter von 57 Jahren nach langer Krankheit verstorben.

Leer también

Das gab der Verein am Samstag in einer offiziellen Mitteilung bekannt.

Klub-Boss Jan-Christian Dreesen (56): „Unser ganzer Club und nicht zuletzt das Betreuerteam und die Mannschaft, mit der Thomas Wilhelmi so lange und intensiv zusammengearbeitet hat, sind in tiefer Trauer. Thomas Wilhelmi hat den FC Bayern und seinen Beruf geliebt und gelebt: Er war immer am Puls der Spieler und immer für sie da, vor allem während Verletzungsphasen, wenn Leistungssportler den meisten Zuspruch brauchen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Twitter und anderen sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. soziale Netzwerke aktivieren

Und weiter: [–> „Über 17 Jahre war er ein Teil des Teams hinter dem Team, auf den stets Verlass gewesen ist. Er leistete einen unschätzbaren Beitrag zum Gewinn der vielen Titel in dieser langen Zeit. Wir werden ihn nie vergessen, seine menschlichen wie fachlichen Qualitäten. Thomas Wilhelmi wird immer ein Teil der FC Bayern-Familie sein. Wir sind in Gedanken bei seiner Frau und den beiden Töchtern.“

Wilhelmi mit Bayern-Star Coman im November 2018 Foto: FC Bayern via Getty Images

Wilhelmi hatte 2007 bei den Bayern angefangen, kam damals von Bayer Leverkusen. In München arbeitete er unter verschiedenen Trainern wie Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Louis van Gaal und zuletzt auch Thomas Tuchel.