Bayern Múnich: el acuerdo de Walker amenaza con estallar

El traspaso de Kyle Walker del Manchester City al Bayern de Múnich podría explotar. Al final, el jugador será el responsable de esto.

Ya el fin de semana, el ‘kicker’ escribió que el paso de Kyle Walker del Manchester City, ganador del triplete, al Bayern de Múnich estaba en terreno inestable. La revista escribió que los poseedores del récord tenían “cierta sospecha” sobre los motivos del lateral. Duda: Walker mantiene caliente al Bayern para recibir mejor oferta del City.

Una evaluación que “tz” también confirmó en el resultado del lunes. El periódico de Munich también afirma que el acuerdo probablemente no prosperará. Se informa que actualmente no está buscando un movimiento para el internacional de Inglaterra.

Depende del jugador: aunque el Bayern de Múnich hizo una buena oferta por el jugador de 33 años, Walker aún no se ha comprometido. Según Sky, Múnich ya no se moverá de su lugar. Medios: Su oferta está en pie y no mejorará.

El Bayern de Múnich pactará con el Manchester City

Las negociaciones entre los clubes solo comenzarán si el lateral derecho decide aceptar la oferta estándar de Champions. Hasta ahora ha habido estancamiento aquí también. Según información de “Sky”, es probable que se llegue a un acuerdo entre Bayern Munich y Man City, siempre que comiencen las conversaciones.

Hasta la fecha, se están discutiendo alrededor de 15 millones de euros más pagos de bonificación como una transferencia para Walker. Según los informes, los residentes de Munich no querían poner demasiado en la mesa de los veteranos. En el FC Bayern, Walker encaja perfectamente en el lado derecho de la defensa. Se dice que el entrenador Thomas Tuchel es un gran admirador del lateral.

Los campeones récord deberán actuar en el lateral derecho, especialmente si Benjamin Pavard deja el club. Se cree que su salida es una posibilidad, pero el francés aún no ha recibido ofertas concretas.