Bayern Munich: ¡El triple campeón Arjen Robben es una sorpresa durante el entrenamiento de Tuchel! | Deportes

¿Qué hizo esto? baviera-¿Una leyenda de repente en los entrenamientos de Tuchel?

Arjen Robben (39 / final de carrera en 2021) hizo una aparición sorpresa en Säbener Straße el viernes por la mañana.

Arjen Robben camino a la entrada de la cabaña en Säbener Straße Foto: Dennis Broda

Los campeones de Wembley desde el triplete en 2013 han mirado a su ex club en el último entrenamiento antes Sábado de cracking Bundesliga (18.30 h/cielo) vs RB Leipzig es más.

¡Robin sonrió cuando llegó a su antiguo lugar de trabajo (de 2009 a 2019 en Múnich) a las 11:13 a. m.!

preguntó el confidente vía WhatsApp ¿Cómo fue la expulsión de Nagelsmann tras bambalinas?

Sus hijos Luca y Kai también acudieron al campo de entrenamiento con el ocho veces campeón alemán. ¡Un cálido encuentro con sus ex compañeros de clase!

Antes del último entrenamiento secreto detrás de una lona, ​​Robben también recibió un abrazo del entrenador Thomas Tuchel (49). Los dos se abrazaron por un momento.

Tras el encuentro, el técnico bromeó en la rueda de prensa del viernes por la tarde: “Traté de convencerlo para mañana. Él no era el problema. ¡La DFL es el problema! No está registrado. Tendremos unas palabras serias con Kathleen Kruger sobre por qué no hay otra escapatoria…”

La broma sobre el director del equipo provocó risas. Además, Tuchel dijo de los Sellos: “¡Este es el nivel más alto de fútbol! Es bueno que esté aquí. Solo el aura, el carácter, la claridad y la fuerza mental que lo acompañan para entregar consistentemente a un alto nivel: ¡el hambre! Pero también la humildad de estar aquí en el grupo. ¡Eso es impresionante!”

Abrazándose brevemente antes del entrenamiento: Entrenador Thomas Tuchel y Arjen Robben (derecha) – Matthijs de Ligt y Ryan Gravenberch. Foto: Dennis Broda

La leyenda holandesa también habló con sus compatriotas Matthijs de Ligt (23), Daley Blind (33) y Ryan Gravenberch (21).

Abrazó a su antiguo compañero de equipo Thomas Müller (33). Los dos también posaron para una foto celebrando el gol de Robben después del decisivo 2-1 en la final de la UEFA Champions League de 2013 contra el Borussia Dortmund.

Tuchel: “Es muy bienvenido y esperamos que nos visite una y otra vez. ¡Todos, todos, todos los atletas, todos los futbolistas pueden aprender una lección de Arjen Robben! Está muy claro”.

¿Qué vio Robin en los ejercicios secretos en el Bayern?

¡El regreso de dos importantes estrellas! Jan Sommer (34 / Problemas digestivos) y Serge Gnabry (27 / Control del estrés el jueves) vuelven al entrenamiento en equipo.

De camino al entrenamiento secreto: Serge Gnabry y Jan Sommer (desde la izquierda) Foto: Dennis Broda

El portero y el delantero (los últimos cuatro goles en tres partidos) lograron entrenar nuevamente con Tuchel, en contraste con Eric Maxim Choupo-Moting (34).

El delantero centro (17 goles en 29 partidos esta temporada) solo puede seguir rehabilitando ejercicios con la rodilla derecha. Los problemas son constantes, por lo que el atacante no se siente muy bien bajo presión.

¡El viernes, “Choupo” tuvo una sesión individual con el entrenador de rehabilitación Peter Schlosser en paralelo con el entrenamiento del equipo!

Sobre todo, el programa incluía ejercicios de coordinación, entrenamiento con cuerdas de resistencia y regates a través de conos y postes de slalom.

Superando los ejercicios con el entrenador de rehabilitación Peter Schlosser: Eric Maxim Choupo-Moting en una sesión de entrenamiento avanzado el viernes Foto: Dennis Broda

Tampoco participaron Manuel Neuer (37 / pierna rota), Lucas Hernández (27 / rotura de ligamento cruzado), Alfonso Davies (22 años tras desgarro de un bulto muscular), y Paul Waner (17 años), lesionado desde hace mucho tiempo. El entrenamiento de Tuchel. / problemas de teleobjetivo).