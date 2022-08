Bayern Munich: Esta es la razón por la que Matthijs de Ligt llegó de delantero al Gladbach | Deportes

Entró como el nuevo jefe de defensa, ¡y de repente irrumpieron en la posición de Lewandowski!

Tras su fuerte debut en el once inicial en Bochum (7-0), Matisse de Ligt (23) contratado con 67 millones se encontró en el banquillo en el primer partido ante el Mönchengladbach. Julian Nagelsmann (35) respondió en el minuto 85 y trajo un defensa central fuerte. Sin embargo, no en el cuartel general defensivo, ¡sino como un ataque de ariete!

Se suponía que De Ligt debía cabecear un balón sobre la línea en la etapa final. Estuvo a punto de acertar con un remate, pero una vez más el destacado Jan Sommer (33) se interpuso en su camino.

“No es normal para mí. Por lo general, soy un defensor. Pero para mí fue genial jugar como delantero”, explicó De Ligt después del empate 1-1: “Lo hice dos o tres veces cuando era joven. y anoté un gol también. Desafortunadamente, eso no funcionó hoy”.

Thomas Muller, de 32 años, sintió que recordaba los viejos tiempos. Regularmente se emitía otra orden defensiva hacia adelante si se requería un objetivo.

“También jugué en momentos en que Daniel van Buyten también jugaba al frente. No es inusual cuando estás bloqueando a un oponente en el área penal, donde todo se trata de centros”, dice Muller: “No puedes combinar algunos metros cuadrados con 15 jugadores que luchan por el balón. En consecuencia, el procedimiento fue una buena idea”. ¿Van Buyten? El belga también es conocido por el holandés De Ligt: “¡Lo conozco, sí!”

Nagelsmann explicó el inusual procedimiento de la siguiente manera: “Mattis es el jugador más fuerte del equipo en el juego aéreo. Hay pocos delanteros en Europa que sean tan buenos en el juego aéreo como él. No tenemos un jugador con un buen cabezazo en el campo”. banco más.”

Pero una cosa está clara: De Ligt quiere defender en el futuro y luego solo quiere ayuda con los estándares.

“Tenemos un muy buen equipo, por lo que la competencia es normal. Uba y Lucy (Hernández) hicieron un muy buen trabajo. El entrenador me habló y dijo que lo hice muy bien contra Bochum”, dice de Ligt: “Tenemos muchas juegos en este momento, tienes que estar listo”. Así que ya no fue por falta de forma al principio que a De Ligt no se le permitió comenzar: “He trabajado mucho y me siento muy bien. Estoy listo”.