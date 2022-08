Premier League: ¿Última victoria del Manchester United con Ronaldo? | Deportes

¡Sin Cristiano Ronaldo (37) trabajando en el Manchester United!

En el triunfo por 1-0 en Southampton, la estrella del United (contrato hasta 2023) estuvo fuera del banquillo durante 68 minutos. Ya el lunes en los tres primeros de la temporada ante el Liverpool (2-1), el portugués fue descartado y sustituido recién en el minuto 86.

Ronaldo está ansioso por dejar los Red Devils. Pero después de las cancelaciones de toda Europa (incluidos BVB y Bayern), las opciones de Olympique Marseille y SSC Nápoles se han hecho añicos recientemente.

Sobre el partido: En la primera fase, las acciones ofensivas y las oportunidades de gol son escasas, hasta una triple oportunidad de ManUnited.

19 minutos: El portero Pazono salvó primero a Ilanga desde corta distancia, luego Walker Peters le disparó a Bruno Fernandes antes de que Bella Kuchap detuviera el disparo de Eriksen de un avance seguro.

La mejor ocasión para el equipo del exentrenador del Leipzig Ralph Hessenhuttl la desperdició Bella Kotschap, que recibió el balón en un saque de esquina pero lo remató por encima del área penal (31).

Tras el descanso, Bruno Fernandes provocó una gran celebración en el banquillo del United. Bruno Fernandes recibe un centro de Dalot directo al segundo poste y golpea el balón con fuerza desde adentro hacia la esquina izquierda: ¡es el 1-0 en el minuto 55!

NÓTESE BIEN: Ronaldo, que en ese momento está calentando al margen, está en medio de la celebración del gol y está celebrando el gol de su compatriota con sus compañeros.

En el minuto 68 es el momento: Ronaldo entra al juego con el ex profesional del BVB Jadon Sancho. Pero hasta el pitido final, no hay mucho que ver del delantero, no tiene posibilidades reales de gol. ¿Fueron estos sus últimos minutos con la camiseta del Manchester United?

La ventana de fichajes cierra el jueves. En teoría, Ronaldo podría volver a jugar para el United por la noche cuando los Red Devils visiten al Leicester City.