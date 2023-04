Bayern Munich: informe sobre la nostalgia! ¿Sería mejor si Manet se fuera? | Deportes

Sadio Mane (31 años) todavía tiene futuro en… Bayern Munich?

Desde entonces desviación de multiplicación Contra Leroy Sane (27) tras la ida de cuartos de final Liga de Campeones en el Manchester City (0: 3), Mane es el rostro de la crisis en el récord de campeones.

Leer también

El astro senegalés, que últimamente ha sido una decepción en el deporte (todavía no ha habido gol en 2023), se disculpó internamente por su miedo, aceptó una multa (según BILD info debería estar en el medio de las seis cifras gama) y cumplió una sanción contra el Hoffenheim (1: 1). Sin embargo, su imagen en Munich quedó permanentemente dañada.

¡Incluso hay rumores de que el Liverpool vuelve a Inglaterra! Según Football Insider, según los informes, Mane le dijo a sus amigos que extraña al Liverpool y quiere regresar a la isla.

Según información del BILD, regresar al Liverpool, con el que jugó de 2016 a 2022, por el momento no es un problema para el Futbolista Africano del Año.

¿Sería mejor si Manet se fuera?

La verdad es que cuando los jefes del Bayern lo incorporaron del Liverpool el verano pasado como una estrella firmada por una tarifa de transferencia de 32 millones de euros más bonos, el director deportivo Hasan Salihamidzic (46) y Manes Co. imaginaron una primera temporada en Säbener Straße de manera muy diferente.

Leer también

Después de un comienzo sólido con tres goles en sus primeros tres juegos, el cohete ofensivo versátil ha perdido tanto. Punto de inflexión: el 8 de noviembre de 2022, cuando Mane se rompió un tendón en la cabeza del peroné, tuvo que someterse a una cirugía en Innsbruck y se perdió uno de los momentos destacados de la Copa del Mundo en Qatar.

Desde este contratiempo, incluso después de regresar a finales de febrero, las cosas no han ido cuesta arriba…

► Bajo la dirección de Julian Nagelsmann (35), Mane se vio obligado a pasar de las bandas al centro del ataque una y otra vez, y aún no ha encontrado su lugar en el partido del Bayern bajo la dirección de Thomas Tuchel (49). ).

Pep habla de la crisis del Bayern de Múnich Por eso el incidente de Mane podría ayudar al Bayern

► En el juego, el número 17 del Bayern a menudo se ve aislado del resto del equipo y rara vez pasa los pases que tanto le importan. Incluso fuera del campo, no parece que realmente haya llegado a Munich y al equipo todavía.

► En su primer año en el Bayern de Múnich, el senegalés solo ha marcado once goles y cinco asistencias hasta el momento, ¡bastantes para una fuente de ingresos elevada (estimada en 22 millones de euros al año)!

► El agujero de la tormenta que supuso la venta de Robert Lewandowski (34) al Barcelona (344 goles en 375 partidos) aún no lo ha llenado Mane. Y no puede ocultar que fue un gran error por parte de la administración deportiva no fichar a nueve más además del lesionado Eric Maxim Kobo-Moting (34). Evidencia: las estrellas del ataque de Múnich no han marcado en 400 minutos.

¡Ni mucho menos lo que esperan el club, el jugador y la afición!

El escándalo de Manchester ahora golpeado muestra de una manera radical cuán profundas son las frustraciones de Mane.

Pero Tuchel perdonó a su estrella: “Soy su primer abogado y su primer defensor. Solo lo conozco como un profesional de alto nivel. Nunca, nunca, fue culpable de nada”.

Leer también

El técnico apoya totalmente a Mané: “Tiene toda mi confianza. La tenía antes y la sigue teniendo después de este error”.

Sky informó el lunes que se puede escuchar que Tuchel no ve posibilidades deportivas para Mane en el Bayern la próxima temporada. Manet ahora es visto críticamente en el piso ejecutivo. En consecuencia, su pretensión y actuación no deben ir juntas. Según “Sky”, su miedo podría haber alienado internamente a muchos jugadores de él. Con todo, el Bayern venderá a Mane en verano si hay un comprador adecuado.

La pregunta es si los líderes del Bayern todavía confían en que Mane volverá a encontrar su forma anterior en Liverpool.